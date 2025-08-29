ETV Bharat / state

నేటి నుంచి విశాఖలో ప్రొ కబడ్డీ పోటీలు - క్రీడాభిమానులకు పండగే - PRO KABADDI 2025

ట్రోఫీ ఆవిష్కరణ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న కెప్టెన్లు - టోర్నీలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా రక్షణ దళాలు

Pro Kabaddi 2025
Pro Kabaddi 2025 (EENADU)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 29, 2025 at 4:37 PM IST

Pro Kabaddi 2025: కబడ్డీ అభిమానులు ఎంతోగానో ఎదురుచూస్తున్న ప్రో కబడ్డీ సందడి విశాఖలో నేటి నుంచి మొదలుకానుంది. ఇప్పటికే 11 సీజన్లు విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకుంది. ఈరోజు రాత్రి 8 గంటలకు పోర్టు స్టేడియంలోని విశ్వనాథ స్పోర్ట్స్‌ క్లబ్‌ వద్ద ప్రారంభమయ్యే సీజన్‌-12 పోటీలకు ఏర్పాట్లు సిద్ధమయ్యాయి. విద్యుత్తు దీపాల వెలుగుల్లో, రంగు రంగుల మ్యాట్‌లపై కూతకు వెళ్లి, ఒకవైపు పాయింట్లు కొల్లగొట్టేందుకు క్రీడాకారులు సిద్ధమవుతుండగా, మరోవైపు పోటీలను ఆసక్తిగా తిలకించేందుకు క్రీడాభిమానులు ఉత్సాహం చూపుతున్నారు.

కబడ్డీ ఆటకు ఇప్పటికే రంగం సిద్దమైంది. ఈ టోర్నమెంట్​ తొలి మ్యాచ్​లో తమిళ్ తలైవాస్​తో తెలుగు టైటాన్స్ పోటీ పడనుంది. రెండో మ్యాచ్​లో బెంగుళూరు బుల్స్​తో పుణెరి పల్టాన్ తలపడనుంది. అయితే, 7 సంవత్సరాల విరామం తర్వాత వైజాగ్​లో ఈ టోర్నీ జరగనుంది.

ఆతిథ్య జట్టు సిద్ధం:

  • ఆతిథ్య జట్టు తెలుగు టైటాన్స్‌ తొలి మ్యాచ్‌లో తమిళ్‌ తలైవాస్‌తో తలపడనుంది. 30న యూపీ యోధాస్, సెప్టెంబరు 4న జైపుర్‌ పింక్‌ పాంథర్స్, 7న బెంగాల్‌ వారియర్జ్, 10న యు ముంబ జట్లతో తాడోపేడో తేల్చుకునేందుకు సిద్ధమైంది.
  • తొలిదశ పోటీలు సెప్టెంబరు 11 వరకు విశాఖలో జరుగుతాయి. ఆ తర్వాత జైపుర్​లో (సెప్టెంబరు 12 నుంచి 28), చెన్నై (29 నుంచి అక్టోబరు 10 వరకు), అలాగే దిల్లీలో (అక్టోబరు 11 నుంచి 23 వరకు ) వరకు మ్యాచ్​లు జరుగుతాయి.

ప్రత్యేక ఆకర్షణగా: రక్షణ దళాలకు చెందిన పలువురు క్రీడాకారులు ఈ టోర్నమెంట్​లో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలవనున్నారు. దేవాంక్‌(ఆర్మీ) బెంగాల్‌ వారియర్స్​ జట్టుకు, నవీన్‌ (ఎయిర్‌ఫోర్స్‌) హరియాణా స్టీలర్స్‌ జట్టుకు, భరత్‌(నేవీ) తెలుగు టైటాన్స్‌ జట్లకు ఆడుతున్నారు.

అన్ని విభాగాల్లో బలంగా : తెలుగు టైటాన్స్‌ జట్టు అన్ని విభాగాల్లో బలంగా ఉందని తెలుగు టైటాన్స్ కెప్టెన్ విజయ్​మాలిక్ పేర్కొన్నాడు. డిఫెండర్లు అజిత్‌ పాండురంగ పవార్, అంకిత్, అవి దుహాన్, బంటు, శుభమ్‌ షిండే, అమన్‌ రాహుల్‌ దగార్‌ ప్రత్యర్థులను కట్టడి చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు. జట్టులో శంకర్‌ భీమరాజ్, భరత్, గణేష్‌ అద్భుత ప్రదర్శనతో ఆల్‌రౌండర్లు తమ సత్తా చాటనున్నారు. రైడర్లు చేతన్‌ సాహు, నితిన్, రోహిత్, ప్రఫుల్, జైభగవాన్, ఆశీష్‌ పాయింట్లు తెచ్చి జట్టుకు బలంగా తోడ్పాటు అందించనున్నారు. ప్రతి మ్యాచ్‌లో విజయమే లక్ష్యంగా పోటీ పడి, ట్రోఫీ సాధించేందుకు ఐక్యంగా కృషి చేస్తామని చెప్పారు.

అత్యుత్తమ ప్రదర్శన ఇస్తాం: టోర్నీలో అత్యుత్తమ ప్రదర్శన ఇచ్చేందుకు మా జట్టు సిద్ధంగా ఉందని తమిళ్ తలైవాస్ కెప్టెన్ పవన్ షెహ్రావత్ అన్నారు. ఆతిథ్య జట్టు తెలుగు టైటాన్స్‌తో తొలిపోరుకు ఎంతో ఆసక్తిగా ఉన్నామని తెలిపారు. మా జట్టు అన్ని విభాగాల్లో బలంగా ఉందని వెల్లడించారు. విజేతగా నిలవడమే లక్ష్యంగా అన్ని మ్యాచ్‌ల్లోనూ గట్టి పోటీ ఇస్తామని చెప్పారు.

