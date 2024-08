ETV Bharat / state

'సరిపోదా శుక్రవారం'- నెల్లూరు యువకుడి సమాజ హితం - Inspires with Beaches Clean up

Priya Darshan of Nellore Inspires with Clean up Drive in Beaches : ఉద్యోగరీత్యా ఇతర దేశాల్లో పనిచేస్తున్నా సమాజహితాన్ని, పర్యావరణ పరిరక్షణ బాధ్యతను ఆయన విస్మరించలేదు! సొంత లాభం కొంత మానుకుని వారంలో వచ్చే ఒక్క సెలవునూ స్ఫూర్తినిచ్చేలా వినియోగిస్తున్నారు. బీచ్‌ల్లో వ్యర్థాలను తొలగిస్తూ అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు సింహపురి యువకుడు ప్రియదర్శన్‌.



కొవిడ్‌ వేళ "స్వచ్ఛ బీచ్ " కార్యక్రమాన్ని ప్రియదర్శన్‌ మొదలుపెట్టారు. కువైట్‌లో ఉద్యోగం రావడంతో సింహపురి నుంచి కువైట్ వరకు తన సేవలను విస్తరించారు. కువైట్‌లో 2011 నుంచి ఇన్‌స్ట్రుమెంటేషనల్‌ ఇంజినీరుగా పని చేస్తున్న ప్రియదర్శన్‌ 2022లో కువైట్‌ ఎకో వారియర్స్‌ అనే సంస్థను స్థాపించారు. దాని ద్వారా సముద్ర తీర ప్రాంతాల్లో వ్యర్థాలను తొలగించే కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుట్టారు. అలా వ్యర్థాలను వేయడం వల్ల కలిగే అనర్థాలపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించి చైతన్యవంతులను చేసేందుకు కృషి చేస్తున్నారు. తొలుత ప్రియదర్శన్‌ ఒక్కడితో ఈ ప్రజాహిత యజ్ఞం మొదలవగా ఇప్పుడు వివిధ దేశాలకు చెందిన 50 మందికిపైగా ప్రతి శుక్రవారం భాగస్వాములవుతున్నారు. వందలాది మందికి అవగాహన కల్పిస్తూ సముద్ర తీర ప్రాంతాలను శుభ్రంగా మార్చుతున్నారు.