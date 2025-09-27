దసరా బాదుళ్లు : విమాన టికెట్లతో పోటీ పడుతున్న ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ రేట్లు!
ప్రయాణికుల నుంచి ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ అడ్డగోలు వసూళ్లు - సాధారణ రోజుల్లో ధరల కన్నా మూడు రెట్లు అధికంగా వసూలు - ముందుగా బుక్ చేసుకున్నా ఇదే పరిస్థితి!
Published : September 27, 2025 at 12:02 PM IST
Private Travel Agencies Collecting Extra Charges : దసరా పండగ వేళ దూర ప్రాంతాల నుంచి సొంతూళ్లకు వెళ్లాలనుకునే ప్రయాణికులకు ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ సంస్థలు చుక్కలు చూపిస్తున్నాయి. ఇష్టానుసారంగా టికెట్ల ధరలను పెంచి, ప్రయాణికుల జేబులకు భారీగా చిల్లు పెడుతున్నారు. దసరా, సంక్రాంతి వంటి పెద్ద పండగ సమయంలో ఇలా ప్రతి ఏడాది టికెట్ల రేట్లు పెంచుతుంటారు. ఈ పండగ దినాల్లో ఇష్టారీతిన వసూళ్లకు పాల్పడుతున్నా రవాణా శాఖ అధికారులు నియంత్రించలేకపోతున్నారు.
ఆర్టీసీ డిమాండ్ దృష్ట్యా ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ : సామర్థ్య ధ్రువీకరణ, బీమా లేకున్నా, ఇతర నిబంధనల ఉల్లంఘనలపై కేసులు నమోదుకే పరిమితమై అధిక టికెట్ల ధరలపై చర్యలు తీసుకోవడం లేదు. విజయవాడ, వైజాగ్, విజయనగరం, శ్రీకాకుళం, కాకినాడ, రాజమహేంద్రవరం, తిరుపతి ప్రాంతాలకు వెళ్లే రైళ్లు రెండు నెలల క్రితమే నిండిపోయాయి. ఈ పండగ వేళలో ఆర్టీసీ ప్రత్యేక బస్సులు నడుపుతున్నా డిమాండ్ దృష్ట్యా దీన్ని అవకాశంగా తీసుకుని ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ నిర్వాహకులు సొమ్ము చేసుకుంటున్నాయి.
డిమాండ్ బట్టి ధరల పెంపు : హైదరాబాద్ నుంచి సొంతూళ్లకు వేళ్లే వారికి అందుబాటులో ఉన్న ఆర్టీసీ బస్సుల్లో టికెట్ ధరలను ముందుగానే ప్రదర్శిస్తారు. కానీ దీనికి భిన్నంగా ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ వ్యవహరిస్తున్నాయి. ఈ డిమాండ్కు అనుగుణంగా ఎప్పటికప్పుడు టికెట్ల ధరలను పెంచేస్తున్నాయి. సాధారణ రోజుల్లో ఉండే ధరలకు రెట్టింపు, కొన్నిసార్లు మూడు రెట్లు అధికంగా వసూలు చేస్తున్నాయి.
పండగ వెళల్లో రెట్టింపు ఛార్జీలు : హైదరాబాద్-వైజాగ్కు రైలులో థర్డ్ ఏసీ రూ.1,200 వరకు ఉండగా స్లీపర్ బస్సులో రూ.3,200 నుంచి రూ.3,600 వసూలు చేస్తున్నారు. నాన్ ఏసీ బస్సుల్లో రూ.2,000 నుంచి రూ.2,700 మధ్య ధరలున్నాయి. కుటుంబంలో నలుగురికి బస్సులో రానుపోను రూ.20వేల పైనే ఖర్చవుతోంది. నగరం నుంచి కడపకు వెళ్లాలంటే సాధారణ రోజుల్లో రూ.600 ఉంటుంది. పండగ వేళల్లో ఆ ధర దాదాపు రెట్టింపు చేశారు.
విమాన టికెట్ల ధరలతో పోటీ : దసరాకు రెండు రోజుల ముందు సొంతూళ్లకు వెళ్లేవారు మూడు రెట్ల వరకు చెల్లించాల్సిందే. అక్టోబరు 1న హైదరాబాద్ నుంచి విశాఖపట్నానికి విమాన టికెట్ ధరలు రూ.4000-రూ.4200 ఉండగా స్లీపర్ బస్సుల్లో రూ.3800 నుంచి రూ.4000 మధ్యలో ఉన్నాయి. సొంత వాహనాలున్న వారు వాటిలో వెళ్తున్నారు. అలాగే రైళ్లు ముందుగానే నిండిపోవడంతో సాధారణ ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.
ముందుగా బుక్ చేసుకున్నా ఇదే పరిస్థితి : ఇలాంటి సమస్యలు తలెత్తున్నాయని మందస్తుగా టికెట్లు బుక్ చేసుకున్నా, చివరి నిమిషంలో బుక్ చేసుకున్నా ఈ అధిక ఛార్జీలు తిప్పలు మాత్రం తప్పడం లేదు. పండగ సమయంలో సొంతూళ్లకు వెళ్లేవారి సంఖ్య ఒక్కసారిగా పెరిగిపోతుంది. రైళ్లు, ఆర్టీసీ బస్సులు త్వరగా నిండిపోవడం, ప్రయాణికులకు సరిపడా సర్వీసులు లేకపోవడంతో ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్కు అవకాశంగా మారుతోంది.
ఆర్టీసీ 'ప్రత్యేక' ఛార్జీలు : పండుగల వేళ ప్రత్యేక బస్సులు సాధారణ ఛార్జీలపై 50 శాతం వరకు అదనంగా వసూలు చేస్తుందని ఇటీవల ప్రభుత్వ ఉత్తర్వు జారీ చేసింది. దీన్ని ప్రైవేట్ ఏజెన్సీ బస్సులు మరింత ధైర్యంతో ఆర్టీసీ ధరలు పెంచుతుంచే వారు పెంచడంలో తప్పేముందని ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ భావిస్తున్నాయి.
