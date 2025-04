ETV Bharat / state

ప్రైవేట్​ స్కూల్స్​లో ఉచిత విద్య - ఈసారైనా అమలవుతుందా? - RIGHT TO EDUCATION ACT 2009

Published : April 30, 2025 at 9:13 AM IST

By ETV Bharat Telangana Team

Right to Education Act 2005 in Telangana : విద్యాహక్కు చట్టం-2009 ప్రకారం ప్రైవేటు పాఠశాలల్లో 25 శాతం సీట్లను దివ్యాంగులు, నిరుపేదలకు కేటాయించి ఉచిత విద్యను అందించాలని నిబంధనలు చెబుతున్నాయి. వాటి అమలు మాత్రం మొన్నటి వరకు పేపర్లకే పరిమితమైంది. తాజాగా 2025 జూన్‌ నుంచి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో విద్యాహక్కు చట్టం అమలు చేస్తామని హైకోర్టుకు ప్రభుత్వం లిఖిపూర్వకంగా తెలిపిన నేపథ్యంలో విధివిధానాల తయారీకి కసరత్తు మొదలు పెట్టింది. దీంతో పేద ప్రజల్లో ఆశలు చిగురిస్తున్నాయి. ఇన్నాళ్లూ దక్కని హక్కు ఇక తమకు చేరబోతుందనే సంతోషం నిరుపేద బలహీన వర్గాల కుటుంబాల్లో కనిపిస్తోంది.

15 ఏళ్లుగా నిరీక్షణ : 2009లో విద్యాహక్కు చట్టాన్ని అమలు చేయగా, సెక్షన్‌ 12(1)(సీ) ప్రకారం ప్రైవేటు స్కూళ్లలో ఉచితంగా 25 శాతం మంది పేద పిల్లలను చదివించాలని అత్యున్నత న్యాయస్థానం సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలు జారీచేసింది. భారత రాజ్యాంగంలోని ఉచిత నిర్బంధ విద్యలో భాగంగా ఈ చట్టాన్ని పక్కాగా కార్యాచరణలో చూపించాలి.

జీవో 44 ప్రకారం : అనాథలు, ఎయిడ్స్‌ బాధిత చిన్నారులకు, దివ్యాంగులకు 5 శాతం, బీసీ, మైనారిటీ, ఇతర వర్గాల పిల్లలకు 6 శాతం, ఎస్సీలకు 10 శాతం, ఎస్టీలకు 4 శాతం సీట్లు అందించాలని అప్పటి ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. అయినా ఎక్కడా ఈ విధానం ఇప్పటివరకూ అమలవడం లేదు. పాఠశాలల యాజమాన్యాలు పిల్లల తల్లిదండ్రుల నుంచి ముక్కుపిండి మరీ వేలకు వేల ఫీజులు వసూలు చేస్తున్నా విద్యాశాఖ అధికారులు మాత్రం పట్టించుకోవడం లేదు.