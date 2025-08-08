Private Hospitals Irregularities in Ananthapur District: కొన్ని ప్రైవేటు ఆసుపత్రులు, ల్యాబ్లకు అనుమతులు లేకున్నా యథేచ్ఛగా నిర్వహిస్తున్నారు. తరచూ తనిఖీలు చేసి చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదని ప్రజల నుంచి విమర్శలు వస్తున్నాయి. అనంతపురం జిల్లాలో పుట్టగొడుగుల్లా ప్రైవేటు వైద్యశాలలు, ల్యాబ్, స్కానింగ్ కేంద్రాలు వెలుస్తున్నాయి. ఈ కార్యకలాపాలకు సంబంధించి నిబంధనలు ఏమైనా పాటిస్తున్నారా? లేదా? అని తేల్చాల్సిన అధికారులు నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారని ప్రజలంటున్నారు.
ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల్లో ఎవరికైనా వైద్యం వికటించి మృతి చెందిన సందర్భాల్లో వారి బంధువులు ఆందోళనలకు దిగినప్పుడు డీఎంహెచ్వో మరియు వైద్యశాఖ సిబ్బంది వచ్చి విచారణ చేస్తున్నారు. షోకాజ్ నోటీసు ఇవ్వటం, సమస్య తీవ్రత ఉంటే ఆసుపత్రిని సీజ్ చేయటం, కొన్ని రోజులకు తిరిగి ప్రారంభించుకునేందుకు అనుమతులు ఇవ్వడం నిత్యకృత్యంగా మారింది.
ప్రైవేటు వైద్యశాలల దందా: ఈనెల 3వ తేదీన అనంతపురంలోని రామచంద్రనగర్లో ఉన్న శ్రీకృప మల్టీస్పెషాలిటీ ఆసుపత్రిలో బుక్కరాయసముద్రం మండలం చెదుల్లా గ్రామానికి చెందిన గర్భిణి రాధికకు వైద్యుడు రమణానాయక్ చేసిన వైద్యం వికటించి మృతి చెందింది. దీనికి సంబంధించి సదరు వైద్యశాలకు ఎలాంటి అనుమతులు ఇవ్వలేదని అధికారులు ప్రకటించటం గమనార్హం. అనంతరం సదరు ఆసుపత్రిని సీజ్ చేశారు. సదరు వైద్యుడు ప్రభుత్వ సర్వజన వైద్యశాలలో జనరల్ సర్జన్ కావడం విశేషం.
పేరొకరిది - వైద్యం ఇంకొకరిది: గతంలో రమణానాయక్ లావణ్య ప్రైవేటు ఆసుపత్రి నిర్వహించేవారు. గతేడాది సెప్టెంబరులో కూడేరు మండలానికి చెందిన రాధమ్మకు చేసిన శస్త్రచికిత్స వికటించి మృతి చెందింది. దీంతో మృతురాలి బంధువులు ధర్నా చేశారు. అనంతరం డీఎంహెచ్వో వెళ్లి పరిశీలించగా క్లినిక్ నిర్వహించడానికే అనుమతి ఉందనీ, శస్త్రచికిత్స చేసి నిబంధనలను ఉల్లంఘించారని ఆసుపత్రిని సీజ్ చేశారు. ఆ తర్వాత రమణానాయక్పై తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని విచారణ కమిటీ నివేదిక ఇచ్చింది.
ఈ తతంగం కొనసాగుతుండగానే రమణానాయక్ ఆసుపత్రి పేరు మార్చుకుని వైద్యసేవలు అందించటం ప్రారంభించారు. రాధికకు వైద్యం వికటించడంతో విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. అప్పటిదాకా అధికారులకు తెలియకపోవడం ఆశ్చర్యం కలిగించే అంశంగా పరిగణించవచ్చు. పలు ఆసుపత్రుల వద్ద బోర్డుల్లో పేర్కొన్న వైద్యులలో అత్యధికులు అక్కడ పని చేయటం లేదు. వారి పేర్లు పెట్టుకుని ఇతర వైద్యులతో ఆసుపత్రులను నిర్వహిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా అనుభవం లేని వారు వైద్య సేవలు, శస్త్రచికిత్సలు చేస్తుండటంతో రోగుల ప్రాణాలు గాల్లో కలిసిపోతున్నాయి.
"ఎక్కడైనా నిబంధనలు పాటించకుండా వైద్య చికిత్సలు నిర్వహిస్తే కఠిన చర్యలను తీసుకుంటున్నాం. శ్రీకృప మల్టీస్పెషాలిటీ ఆసుపత్రి వైద్యుడు రమణానాయక్ అనుమతులు తీసుకోలేదు. అందుకే మరోసారి ఆసుపత్రిని సీజ్ చేశాం. ఘటన వివరాలను కలెక్టర్కు నివేదించామనీ, ఆదేశాల మేరకు చర్యలు తీసుకుంటాం."- డాక్టర్ ఈ.బి.దేవి, డీఎంహెచ్వో
ఏడుగురిని బలిగొన్న నకిలీ డాక్టర్ - చెక్ పెట్టిన రాష్ట్ర వైద్యమండలి