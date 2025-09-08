చిన్న రోగానికి పెద్ద బిల్లులు - ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల దోపిడీ
నిరుపేదలను దోపిడీ చేస్తోన్న ప్రైవేటు ఆసుపత్రులు - అనవసర పరీక్షలతో భారీ బిల్లులు - ల్యాబ్ మాఫియాల కొత్త ఆటలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 8, 2025 at 4:35 PM IST
PRIVATE HOSPITALS LOOTING IN AP: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల దోపిడీ రోజురోజుకూ పెరుగుతూనే ఉంది. ఇటీవల తాడేపల్లిగూడేనికి చెందిన ఓ నిరుపేద మహిళకు పసికందు పుట్టింది. ఆడపిల్లకి వారం రోజుల తర్వాత జ్వరం, దగ్గు వంటి లక్షణాలు కనిపించడంతో పట్టణంలోని ఒక ప్రైవేటు ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లింది. వైద్యులు పరీక్షలు చేసి నిమోనియా లక్షణాలు ఉన్నాయని, ఆసుపత్రిలోనే ఉంచాలని సూచించారు. ఐదు రోజుల చికిత్స అనంతరం ఆ కుటుంబానికి రూ.22 వేలు బిల్లు అందించారు. నిరుపేద కుటుంబం అంత పెద్ద మొత్తం చెల్లించాల్సి రావడంతో వారు తీవ్ర ఆందోళనకు గురయ్యారు.
ఇదే విధంగా తణుకు పట్టణానికి చెందిన సుధీర్ జ్వరంతో బాధపడుతూ ఒక ప్రైవేటు ఆసుపత్రిని ఆశ్రయించాడు. వైద్యులు డెంగీ, మలేరియా, టైఫాయిడ్, కంప్లీట్ బ్లడ్ పిక్చర్ వంటి అనేక పరీక్షలు చేయించి, రూ.2,500 వరకు వసూలు చేశారు. అంతే కాకుండా డెంగీ లక్షణాలు ఉన్నాయని నాలుగు రోజులు ఆసుపత్రిలో ఉంచి చికిత్స పేరుతో రూ.25 వేలు వసూలు చేశారు.
ఇటువంటి ఘటనలు ప్రస్తుతం భీమవరం, పాలకొల్లు, నరసాపురం, తణుకు, తాడేపల్లిగూడెం ప్రాంతాల్లో తరచూ కనిపిస్తున్నాయి. సీజనల్ వ్యాధులు విస్తరిస్తున్న సమయంలో ఆసుపత్రులు రోగులతో నిండిపోతున్నాయి. ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకొని కొందరు వైద్యులు అనవసరమైన పరీక్షలు చేయించి రోగుల నుంచి అధిక మొత్తంలో డబ్బు వసూలు చేస్తున్నారు.
ల్యాబ్ మాఫియా: ప్రైవేటు వైద్యులు చాలామంది తమ క్లినిక్లతోపాటు స్వంత ల్యాబ్లను కూడా ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. రోగులను తమ ల్యాబ్లలోనే పరీక్షలు చేయించుకోవాలని బలవంతం చేస్తున్నారు. ఇతర ల్యాబ్లకు పంపే సందర్భంలో నిర్వాహకుల వద్ద 30 శాతం వరకు కమీషన్ తీసుకుంటున్నారు. దీనివల్ల రోగులు ఎక్కువ మొత్తంలో డబ్బు వెచ్చించాల్సి వస్తోంది.
ప్లేట్లెట్ల బూచి: ముఖ్యంగా డెంగీ జ్వరానికి సంబంధించినప్పుడు ప్లేట్లెట్ల పేరుతో దోచుకుంటున్నారు. డెంగీ జ్వరం అని చెప్పి భయపెట్టి, ప్లేట్లెట్లు తగ్గాయని చెప్పి చికిత్స పేరుతో భారీగా బిల్లులు వసూలు చేస్తున్నారు. వాస్తవానికి రోగులకు సాదారణ జలుబు, దగ్గు, తలనొప్పి, ఒళ్లు నొప్పులు వచ్చినా వాటిని డెంగీ అని చెబుతూ అధిక మొత్తంలో పరీక్షలు చేస్తున్నారు. ఇటీవల కురుస్తున్న వర్షాలు, పారిశుద్ధ్య లోపంతో దోమలు విపరీతంగా పెరిగాయి. దీంతో ప్రజల్లో భయాందోళనలు పెరుగుతున్నాయి. ఈ భయాన్ని ఆసుపత్రులు వ్యాపారంగా మలచుకుంటున్నాయి.
ప్రభుత్వ సూచనలు: ఈ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో డీఎంహెచ్వో గీతాబాయి మాట్లాడుతూ ప్రజలు ప్రైవేటు ఆసుపత్రులపై ఆధారపడకుండా సమీపంలోని పీహెచ్సీ, ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులను ఆశ్రయించాలని సూచించారు. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో అవసరమైన అన్ని పరీక్షలు, చికిత్సలు అందుబాటులో ఉన్నాయని తెలిపారు. ప్రైవేటు ఆసుపత్రులకు కూడా నిర్దేశిత సూచనలు జారీ చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు.
ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల్లో జరుగుతున్న ఈ దోపిడీని అరికట్టడం అత్యవసరం. ప్రజలు కూడా అవగాహన పెంచుకుని, ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులను నమ్మితే ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల దోపిడీ తగ్గుతుంది. ప్రతి ఒక్కరూ ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహిస్తూ, అనవసర పరీక్షలు చేయించుకోవడం మానుకోవాలి.
