చికిత్స పేరిట కాసుల వేట - చిన్న రోగానికైనా రూ.లక్షలు చెల్లించాల్సిందే! - PRIVATE HOSPITAL MONEY SCAMS

చిన్న ఆరోగ్య సమస్య అయినా పెద్ద మొత్తంలో వసూళ్లు - రెచ్చిపోతున్న ప్రైవేటు ఆసుపత్రులు - పేద, మధ్య తరగతి జేబులకు చిల్లులు

Private Hospital Money Scams in Nalgonda
Private Hospital Money Scams in Nalgonda (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 7, 2025 at 10:07 AM IST

Private Hospital Money Scams in Nalgonda : నల్గొండ జిల్లా చండూరు మండలం బంగారిగడ్డకు చెందిన రాములు (పేరు మార్పు) నెల రోజుల క్రితం పురుగుల మందు తాగడంతో బంధువులు పట్టణంలోని దేవరకొండ రోడ్డులో ఉన్న ఓ ప్రైవేటు ఆసుపత్రిలో చేర్పించారు. నాలుగు రోజుల్లో రూ.7.50 లక్షల బిల్లు వేశారు. బాధితుడు బతికాడు అనే దానికంటే జిల్లాలో ఇంత ఖరీదైన వైద్యం ఉందా అని కుటుంబ సభ్యులు విచారం వ్యక్తం చేశారు.

పట్టణ పరిధిలోని చర్లపల్లికి చెందిన నర్సమ్మకు కాలుకు పుండు అయింది. దీంతో పది రోజుల క్రితం బస్టాండ్‌ ప్రాంతంలోని ఓ ప్రైవేటు ఆసుపత్రిలో చేర్చారు. పుండుకు శస్త్రచికిత్స అంటూ వైద్యం చేసి రూ.1.10 లక్షలు వసూలు చేశారు. ఇలాంటి బాధితులు నిత్యం పదుల సంఖ్యల్లో మోసపోతున్నారు.

మెడికల్ కాలేజీ ఏర్పాటైనా పెరిగిన ఆసుపత్రులు : నల్గొండ జిల్లా కేంద్రంతో పాటు మిర్యాలగూడ, దేవరకొండ వంటి ప్రాంతాల్లో మల్టీ స్పెషాలిటీ, సూపర్ స్పెషాలిటీ పుట్టగొడుగుల్లా వెలుస్తున్నా, ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల్లో ఎక్కువ శాతం మంది కాసుల కోసం కక్కుర్తి వైద్యాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. సీజన్​లో వచ్చే సాధారణ జ్వరాలు సైతం డెంగీ, మలేరియా అంటూ భయపెడుతూ రోగుల వద్ద రూ.లక్షలు దోచుకుంటున్నారు. జిల్లా కేంద్రంలో మెడికల్ కాలేజీ ఏర్పాటు కాకముందు పదుల సంఖ్యల్లో ఉండేవి. కానీ ఇప్పుడు ఆ సంఖ్య 60 నుంచి 70కు చేరింది.

కమీషన్లతో ప్రైవేటు ఆసుపత్రులకు రోగులు : నిబంధనల మేరకు హాస్పిటల్ చుట్టూ ఫైర్‌ ఇంజిన్‌ వాహనం తిరగాలి. కానీ దేవరకొండ రోడ్డు, ప్రకాశం బజార్, గొల్లగూడ, మిర్యాలగూడలోని బస్టాండ్‌ ఎదురుగా ఉన్న కాలనీల్లో కనీసం సైకిళ్లు కూడా తిరగలేని పరిస్థితి. ట్రాఫిక్‌ సమస్యలతో పాటు అంబులెన్సులు నిలిపే స్థలం లేదు. దీంతో ఇతర ప్రాంతాల్లో నిలుపుతున్న ఆసుపత్రులు జిల్లాలో పదుల సంఖ్యలో ఉన్నాయి. ఈ ఆసుపత్రులకు రోగులు కావాలంటే పెద్ద మొత్తంలో కమీషన్లను అప్పజెప్తున్నారు. పేరు మోసిన ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల నిర్వాహకులు కొందరు ఆర్‌ఎంపీ, పీఎంపీలతో పాటు మధ్యవర్తులతో సెటిల్మెంట్​లు మాట్లాడుకుంటున్నారు. అందుకు ముందుగానే రూ.లక్ష చొప్పున అడ్వాన్స్‌ ఇస్తున్నారు. రోగులకు అయ్యే బిల్లులో వీరికి 20 నుంచి 25 శాతం కమీషన్‌ ఇస్తారు.

ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో కూడా : మరోవైపు జిల్లా కేంద్రంలోని జనరల్ ఆసుపత్రితో పాటు ఇతర ప్రాథమిక, ఏరియా ఆసుపత్రులకు రోగులు వస్తే, కొందరు కింది స్థాయి సిబ్బంది తమకు తెలిసిన ప్రైవేటు ఆసుపత్రికి పంపించి కమీషన్లు తీసుకుంటున్నారు. దీంతో రోగులు ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల బాట పడుతున్నారు. ఇలా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి వచ్చే వారి సంఖ్య తగ్గుతుంది.

"నిబంధనల ప్రకారం ప్రైవేటు ఆసుపత్రులకు అనుమతులు ఇస్తున్నాం. అధిక ఫీజులు వసూలు చేస్తున్న వారిపై ఫిర్యాదులు అందితే చర్యలు చేపడుతున్నాం. జిల్లాలో ప్రైవేటు ఆసుపత్రులను ప్రత్యేక సిబ్బందితో తనిఖీ చేస్తున్నాం. ప్రతి ఆసుపత్రిలో ధరల పట్టిక పెట్టాలని సూచించాం. డెంగీ పరీక్షలు కేవలం జనరల్‌ ఆసుపత్రిలోనే జరుగుతున్నాయి. ప్రైవేటులో ఎక్కడా లేవు." - డా.పుట్ల శ్రీనివాస్, నల్గొండ డీఎంహెచ్‌వో

