Auto Scam in Hyderabad : గ్రేటర్ హైదరాబాద్లో కొత్త ఆటోల పర్మిట్ల జారీకి సంబంధించి చిత్రవిచిత్ర ఘటనలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలో ఎల్పీజీ, సీఎన్జీ, ఎలక్ట్రిక్ కలిపి మొత్తం 45 వేల కొత్త ఆటో పర్మిట్ల జారీకి ప్రభుత్వం గతంలో ఉత్తర్వులు చేసింది. మరో 25 వేల పాత ఆటోల స్థానంలో ఎలక్ట్రిక్ ఆటో (ఈవీ)లను తీసుకునే అవకాశం కల్పించింది. ఈ క్రమంలో మార్కెట్ ధర కంటే రూ.40 వేల నుంచి రూ.60 వేలు అధిక ధరలకు విక్రయించాలని కొందరు ప్రైవేటు ఫైనాన్షియర్లు కొత్త ఆటోలను బ్లాక్ మార్కెట్ బాట పట్టించడానికి పకడ్బందీగా ప్లాన్ వేసినట్లు తెలుస్తోంది.
అర్హతలు, ఐడీ కార్డు ఉన్నా ఆసక్తి లేదు : తెలంగాణ ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం హైదరాబాద్లో కొత్త ఆటో కొనాలంటే ఓఆర్ఆర్ (ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు) పరిధిలో నివాసం ఉన్నట్లు ఐడీ కార్డుతో పాటు ఆటోకు సంబంధించి డ్రైవింగ్ లైసెన్సు, గతంలో తన పేరుతో ఎటువంటి ఆటో లేనట్లు ధ్రువీకరణ పత్రంతో ప్రొసీడింగ్స్కు అప్లై చేసుకోవాలి. ఇక్కడే అసలు తంతు మొదలవుతోంది. చాలా మందికి గుర్తింపు కార్డు, లైసెన్సు ఉన్నా వారు ఆటో నడిపేందుకు సుముఖంగా లేరు. ఈ వివరాలను సేకరించి కొందరు ఫైనాన్షియర్లు వారి పేరుతో ప్రొసీడింగ్స్ సిద్ధం చేస్తున్నట్లు సమాచారం తెలిసింది.
అధిక ధరలకు విక్రయించి : తర్వాత అన్ని అర్హతలు ఉన్న వారికి కొంత మొత్తం అప్పజెప్పి, వారి పేరుతోనే కొత్త ఆటోను కొనుగోలు చేసి రవాణా శాఖ కార్యాలయంలో రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తున్నారు. అలా వాటిని ఫైనాన్షియర్ల గుప్పిట్లో పెట్టుకుని తర్వాత అధిక ధరలకు విక్రయించి వారి పేరుతో వేరే వారికి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం, లేదంటే కిరాయికి తిప్పడం చేస్తున్నారు. 20 వేల ఎల్పీజీ, సీఎన్జీ ఆటోలకు సంబంధించి ప్రొసీడింగ్స్ జారీ చేయగా, ఇందులో కొన్నింటిని బ్లాక్ మార్కెట్ చేసేందుకు కొంతమంది సిద్ధపడుతున్నట్లు సమాచారం తెలిసింది.
ఒకరి పేరుతో ఆటో, ఓనర్ వేరొకరు : గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలో ప్రస్తుతం సుమారుగా లక్షన్నర వరకు ఆటోలు తిరుగుతున్నాయి. వాటిలో 50 నుంచి 60 వేల ఆటోలకు యజమాని ఎవరో కూడా తెలియడం లేదు. ఫైనాన్స్ తీసుకొని ఆటోలు కొన్న చాలా మంది ఈఎంఐలు కట్టలేక చివరగా ఫైనాన్షియర్లకే అప్పగించి వెళ్లిపోతున్నారు. వీటిని వారు మళ్లీ వేరొకరికి అమ్మేస్తున్నారు. వివిధ కారణాలతో అవి వారి పేరుపైకి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుందామంటే అస్సలు మారడం లేదు.
అలాంటి ఆటోలను ఉపయోగించి అసాంఘిక శక్తులు ఏవైనా నేరాలకు పాల్పడితే ఎవరు బాధ్యులనేది ఇక్కడ కీలకమైన అంశం. తాజాగా కొత్త ఆటోల కేటాయింపులో బ్లాక్ చేయడం ద్వారా భవిష్యత్తులో ఇలాంటి దందాకు దారితీసే ప్రమాదం పొంచి ఉంటుంది. రవాణా శాఖ ఉన్నతాధికారులు స్పందించి ఈ వ్యవహారంలో పారదర్శకత ఉండేలా చూడాలని వివిధ ఆటో యూనియన్ ప్రతినిధులు ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
తెలంగాణలో ఈవీ పాలసీ : హైదరాబాద్ మహానగరంలో గాలి నాణ్యతను మెరుగపరచడం కోసం ఈవీలను కొనుగోలు చేస్తే వాటిపై 100 శాతం రాయితీని ప్రభుత్వం ఇస్తోంది. ప్రజారోగ్యం దృష్యా ఈ రాయితీ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఈవీ పాలసీకి సంబంధించిన వివరాలను చెబుతూ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ గతంలోనే మీడియా సమావేశంలో తెలిపారు.
