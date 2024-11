ETV Bharat / state

రాష్ట్రంలో నేటి నుంచి డిగ్రీ, పీజీ కాలేజీల నిరవధిక బంద్‌ - సెమిస్టర్​లూ లేనట్లే! - కారణమిదే

Private Degree and PG Colleges Bund in Telangana ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Telangana Team

Private Degree and PG Colleges Bund in Telangana from Today : రాష్ట్రంలోని ప్రైవేట్‌ డిగ్రీ, పీజీ కళాశాలలు నేటి నుంచి నిరవధికంగా బంద్‌ కానున్నాయి. గడిచిన రెండేళ్లుగా ఫీజు రీయింబర్స్​మెంట్ నిధులు విడుదల కాకపోవడంతో ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయని డిగ్రీ, పీజీ కళాశాల యాజమాన్య సంఘాలు తెలిపాయి. ఈ మేరకు ఉన్నత విద్యా మండలి ఛైర్మన్ జిట్టా బాలకిష్టారెడ్డిని కలిశారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలోనూ ఉన్నత విద్య నిర్లక్ష్యానికి గురవుతోందని వారు వాపోయారు.