నేటి నుంచి వృతి విద్యా కళాశాలల బంద్ - సాయంత్రం కీలక ప్రకటన చేయనున్న ప్రభుత్వం
ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్పై యాజమాన్యాల నిర్ణయం - సెలవులు ప్రకటించిన పలు ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలు - సమాఖ్య ప్రతినిధులతో అర్ధరాత్రి దాకా సర్కారు చర్చలు - నేడు మరోమారు
Published : September 15, 2025 at 10:33 AM IST
Private Colleges are Shut down in Telangana : తెలంగాణలోని ప్రైవేటు వృతి విద్యా కళాశాలలు సోమవారం (సెప్టెంబర్ 15న) నుంచి బంద్ ప్రకటించాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఉన్నత విద్యాసంస్థల సమాఖ్య నిరవధిక బంద్కు పిలుపునిచ్చింది. ఈ మేరకు సమాఖ్య ప్రతినిధులతో ప్రభుత్వం ఆదివారం రాత్రి చర్చించింది. అర్ధరాత్రి దాటాక 12.30 గంటల వరకు ఈ చర్చలు కొనసాగాయి. దీనిపై మరోసారి సోమవారం మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు ఉప ముఖ్యమంత్రితో చర్చలు జరగనున్నాయి.
ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్పై నిర్ణయం : అంతకుముందు ఆర్కిటెక్చర్ వర్సిటీ ఆడిటోరియంలో సమాఖ్య సర్వసభ్య సమావేశం నిర్వహించారు. నాలుగు సంవత్సరాలుగా ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ బకాయిలు చెల్లించకపోవడాన్ని నిరసిస్తూ సమ్మె ప్రకటిస్తునట్లు సమాఖ్య ఛైర్మన్ ఎన్.రమేశ్, ప్రధాన కార్యదర్శి కె.ఎస్.రవికుమార్, కోశాధికారి కొల్లి కృష్ణారావు వెల్లడించారు. వారి డిమాండ్లు నెరవేర్చేవరకు ఇంజినీరింగ్, ఫార్మా, బీఈడీ తదితర వృత్తి విద్యా కళాశాలలు బంద్ పాటిస్తాయని నేతలు స్పష్టం చేశారు.
ఈ సమావేశంలో కార్యనిర్వాహక కార్యదర్శి సునీల్ కుమార్, నేతలు రాందాసు, నాగయ్య, పెద్దసంఖ్యలో కళాశాలల సెలవులు ప్రకటిస్తూ విద్యార్థులకు మెసేజ్లు పంపారు. అయితే కొన్ని ఈ నెల 17 వరకు, మరికొన్ని మరో వారం రోజుల పాటు తరగతులు ఉండవని తెలిపాయి. కొన్ని కళాశాలలు మాత్రం ఆన్లైన్ తరగతులు ఉంటాయని తెలిపాయి. మూడు ప్రముఖ కళాశాలలు సహా మొత్తం నాలుగు ఇంజినీరింగ్ కాలేజీలు సెలవులు ప్రకటించలేదు.
అర్ధరాత్రి దాకా చర్చలు సాగినా : రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కళాశాలల సమాఖ్య ప్రతినిధులతో ఆదివారం రాత్రి చర్చలు జరిపింది. ప్రజాభవన్లో ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క, ఐటీ శాఖ మంత్రి శ్రీధర్బాబు, సీఎస్ రామకృష్ణారావు తదితరులు వారితో సమావేశమయ్యారు. ఆదివారం రాత్రి 8.45 గంటలకు ప్రారంభమైన చర్చలు, 12.30 గంటల వరకు కొనసాగాయి. ఈ సందర్భంగా 'ప్రైవేటు కళాశాలల సమస్యలను అర్థం చేసుకున్నాం. దీనిపై సోమవారం సాయంత్రానికల్లా ప్రభుత్వపరంగా ఒక కీలక ప్రకటన చేస్తాం. అప్పటివరకు సమ్మెను విరమించాలని కోరాం' అని భట్టి వెల్లడించారు. సోమవారం నాటి చర్చలో ప్రభుత్వం తెలిపే అంశాలను బట్టి నిర్ణయం తెలిపుతామని కళాశాలల సమాఖ్య ప్రతినిధులు చెప్పినట్లు సమాచారం.
యాజమాన్యాల డిమాండ్లు :
- ఇప్పటికే టోకెన్లు ఇచ్చిన రూ.1200 కోట్ల పెండింగ్ బిల్లులను దసరాలోపు చెల్లించాలి.
- నాలుగేళ్ల బకాయిలు ఈ ఏడాది డిసెంబరు 31లోపు చెల్లించాలి.
- బోధనా రుసుములను ఎప్పటికప్పుడు చెల్లించేందుకు ట్రస్ట్ బ్యాంకు ఏర్పాటుపై ఫీజిబిలిటీ నివేదికను అక్టోబరు 31లోపు విడుదల చేయాలి.
- ఈ విద్యాసంవత్సరం నుంచి కొత్త ఫీజులకు సంబంధించిన జీఓను, ఫీజ రీయింబర్స్మెంట్ను డిసెంబరు 31లోపు విడుదల చేయాలి.
