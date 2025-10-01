ETV Bharat / state

Published : October 1, 2025 at 3:23 PM IST

Private Colleges Go On Strike : ప్రభుత్వం ఫీజ్‌ రీయింబర్స్​మెంట్ బకాయిలు చెల్లించకపోవడంతో ప్రైవేట్ కళాశాలల మళ్లీ సమ్మె బాట పట్టనున్నాయి. ఇవాళ అత్యవసర సమావేశం నిర్వహించిన ప్రైవేట్ కళాశాలల యాజమాన్యాలు ప్రభుత్వ వైఖరిపై మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేశాయి.

విద్యార్థులతో కలిసి ఛలో హైదరాబాద్‌ చేపడతాం : ఎఫ్‌ఏటీహెచ్‌ఐ ఛైర్మన్ రమేశ్ మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వానికి విద్యారంగం ఆఖరి ప్రాధాన్యతగా ఉందని ఆరోపించారు. ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్‌ బకాయిలు ప్రభుత్వ విడుదల చేయలేదని, గత నెల 21, 22 తేదీల్లో రూ.600 కోట్లు ఇస్తామని హామీ ఇచ్చారని గుర్తు చేశారు. డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క హామీ ఇచ్చినా బకాయిలు చెల్లించలేదని, రూ.200 కోట్లు నిధులు మాత్రమే విడుదల చేశారని తెలిపారు. దీపావళిలోపు రూ.1,200 కోట్లు ఇస్తామన్నారని, ఎలా ఇస్తారో చెప్పాలని ప్రశ్నించారు. ఈ నెల 12లోపు బకాయిలు చెల్లించకుంటే 13 నుంచి సమ్మెకు వెళ్తామని స్పష్టం చేశారు. ఇవాళ్టి నుంచి సీఎంవో కార్యాలయంతో తప్ప మరెవరితో చర్చించమని, అవసరమైతే విద్యార్థులతో కలిసి ఛలో హైదరాబాద్‌ చేపడతామని హెచ్చరించారు.

