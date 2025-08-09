Essay Contest 2025

ముగిసిన 'స్మార్ట్‌సిటీ ప్రాజెక్టు' గడువు - విశాఖలో ఇంకా 'ప్రైవేటు' పెత్తనమే - PRIVATE AUTHORITY ON GVMC

దేశంలో ముగిసిన ‘స్మార్ట్‌సిటీ ప్రాజెక్టు’ గడువు - విశాఖలో పైరవీలతో కొనసాగుతున్న సంస్థలు

private_authority_on_gvmc (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 9, 2025 at 8:13 PM IST

Private Authority Dominates Smart City Project Works: దేశంలో ఎంపిక చేసిన నగరాలను అత్యాధునికంగా తయారు చేయడానికి కేంద్ర పట్టణాభివృద్ధిశాఖ 2015లో స్మార్ట్‌ సిటీ ప్రాజెక్టును ప్రారంభించింది. ఏడాదికి 20 నగరాల చొప్పున ఎంపిక చేయాల్సి ఉండగా, అప్పటి కేంద్ర పట్టణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి ఎం. వెంకయ్య నాయుడు విశాఖ నగరానికి తొలి జాబితాలోనే చోటు కల్పించారు. ఈ సందర్భంగా గ్రేటర్‌ విశాఖ స్మార్ట్‌ సిటీ కార్పొరేషన్‌ లిమిటెడ్‌ (GVSCCL)ను ఏర్పాటు చేశారు.

ప్రైవేటు ఏజెన్సీలతో: ఈ ప్రాజెక్టులో ప్రజాప్రతినిధుల కలుగజేసుకోకూడదని ప్రైవేటు ఏజెన్సీల ద్వారా పనులు నిర్వహించాలనే నిబంధనలు రూపొందించి అమలు చేశారు. నగరంలో జీవీఎస్‌సీసీఎల్‌ ద్వారా కేంద్ర ప్రభుత్వం రూ.500 కోట్లు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, జీవీఎంసీ మరో రూ.500 కోట్లతో ప్రాజెక్టులు చేపట్టడానికి కేంద్రం అనుమతించింది. అయితే జీవీఎస్‌సీసీఎల్‌ ద్వారా అధికారులు రూ.1,967 కోట్లతో 59 ప్రాజెక్టుల పనులు చేపట్టారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏ ప్రాజెక్టు జీవీఎంసీకి కేటాయించినా దాన్ని స్మార్ట్‌ సిటీ ద్వారా చేపట్టేలా జీవీఎస్‌సీసీఎల్‌లో భాగ స్వామ్యులైన కొందరు ఒత్తిడి తీసుకొచ్చారనే ఆరోపణలు కూడా ఉన్నాయి.

వారికే అధిక ప్రాధాన్యం: సిటీస్‌ (సిటీ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్‌ టు ఇన్నోవేట్, ఇంటిగ్రేట్‌ అండ్‌ సస్టైన్‌) పథకం ద్వారా నగరంలోని పాఠశాలల్ని అభివృద్ధి చేయడానికి ఫ్రాన్స్‌ ప్రభుత్వం రూ.65 కోట్లు ఇవ్వడానికి ముందుకొస్తే, ఆ పనుల్ని జీవీఎంసీ చేపట్టకుండా స్మార్ట్‌ సిటీకి అప్పగించారు. కేవలం 1700 ఎకరాలలో మాత్రమే ఈ ప్రాజెక్టును అమలు చేయాల్సి ఉన్నా, గాజువాక, పెందుర్తి ప్రాంతాల్లో రూ.902 కోట్లతో చేపడుతున్న భూగర్భ మురుగునీటి పనులను వారికే ఇచ్చారు. ఇటీవల రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ.172 కోట్లతో నిర్మించాలనుకున్న వర్కింగ్‌ ఉమెన్స్‌ హాస్టళ్ల పనులను జీవీఎస్‌సీసీఎల్‌ ద్వారానే చేపట్టాలని పేర్కొనడం గమనార్హం. కొందరు చెప్పినట్లే ఇక్కడ పనులు సాగుతున్నాయి.

మార్చితో గడువు ముగిసినా: దేశంలో స్మార్ట్‌ ప్రాజెక్టుల గడువు 2025 మార్చితో ముగిసింది. ఇతర నగరాల్లో ఈ స్మార్ట్‌ సిటీ ప్రైవేటు ఏజెన్సీలను ఆపేసి, అప్పటి వరకు పూర్తయిన ప్రాజెక్టులు, అసంపూర్తిగా ఉన్న పనులను స్థానిక సంస్థలకు అప్పజెప్పారు. కానీ విశాఖలో మాత్రం ఇంకా ప్రైవేటు ఏజెన్సీల పెత్తనమే ఉంది. వారిని కొనసాగించడం వెనుక మున్సిపల్‌శాఖలోని అధికారులు కీలకంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. జీవీఎంసీ ఆస్తులను తాకట్టు పెట్టి ఈ ప్రాజెక్టులు నిర్మిస్తున్న జీవీఎస్‌సీసీఎల్‌ కార్యకలాపాలపై విచారణ జరపాలని ఇటీవల కౌన్సిల్‌ సమావేశంలో పాలకవర్గం సభ్యులు డిమాండ్‌ చేశారు.

విశాఖలో రూ.2000 కోట్లతో పర్యాటక పనులు - కంటికి మాత్రం కనిపించవు!

నత్తనడకన విశాఖ టూ రాయ్‌పుర్‌ హైవే పనులు

