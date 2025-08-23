Private Ambulance Business at Warangal MGM Hospital : వరంగల్ ఎంజీఎం హస్పిటల్ కేంద్రంగా ప్రైవేటు అంబులెన్స్ల నిర్వాహకులు పేద ప్రజలను నిలువు దోపిడీ చేస్తున్నారు. చావుబతుకుల మధ్య ఉన్న రోగుల పట్ల కనీస మానవత్వం కూడా చూపకపోవడం దురదృష్టకరం. ఎంజీఎం నుంచి ఇతర ఆసుపత్రులకు తీసుకెళ్లడానికి మృతులను వారి ఇళ్లకు తరలించడానికి వేలకు వేలు డిమాండ్ చేసి వసూలు చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వ పరంగా అంబులెన్స్లు అందుబాటులో లేకపోవడంతో ప్రైవేటు వాహనాల నిర్వాహకులకు కలిసివస్తోంది.
- ఎమర్జెన్సీ వార్డుకు ప్రతిరోజు మధ్యాహ్నం తర్వాత ప్రమాద కేసులతో పాటు తీవ్రమైన అనారోగ్య సమస్యలతో సుమారుగా 800 మంది వరకు రోగులు వస్తుంటారు. ఆ సమయంలో కీలక డిపార్ట్మెంట్ డాక్టర్లు ఉండటంలేదు. బాధితులు మెరుగైన వైద్యం కోసం హనుమకొండ, హైదరాబాద్లోని పెద్ద పెద్ద ప్రైవేటు కార్పొరేట్ ఆసుపత్రులకు తరలించడానికి ప్రైవేటు అంబులెన్స్లను ఆశ్రయించాల్సి వస్తోంది.
- 35 కిలో మీటర్ల దూరం ఉన్న నర్సంపేటకు మృతదేహం తరలింపునకు సాధారణ అద్దె రూ.3000 ఉంటుంది. డ్రైవర్లు కమీషన్లను కలుపుకొని రూ.5 వేలకు పైగా డిమాండ్ చేసి వసూలు చేస్తున్నారు. భద్రాచలం వంటి దూరప్రాంతాలకేతే ఇక చెప్పనక్కర్లేదు రూ.40 వేలకు పైనే తీసుకుంటున్నారు.
- ఎంజీఎం హస్పిటల్ నుంచి హనుమకొండకు వెళ్లడానికి సాధారణ కిరాయి రూ.1500 ఉంటుంది కానీ ఇక్కడి అంబులెన్స్లో ఉండే వైద్య సిబ్బందికి కమీషన్ కలుపుకొని రూ.3 వేలు ముక్కుపిండి వసూలు చేస్తున్నారు. హైదరాబాద్లో కార్పోరేట్ హస్పిటల్కు వెళ్లడానికి వెంటిలేటర్ ఉన్న అంబులెన్స్కు రూ.15 వేలకు వరకు లాగుతున్నారు. రాత్రి సమయం అయితే ఇక వారు అడిగినంత ఇవ్వాల్సిందే.
కమీషన్ల కోసం కక్కుర్తి : ఎంజీఎం హస్పిటల్లో ప్రతిరోజు సాధారణంగా 20 నుంచి 30 మంది ట్రీట్మెంట్ పొందుతూ మరణిస్తుంటారు. కనీసం 5 మృతదేహాలను ప్రభుత్వ పార్థివ వాహనంలో వారి స్వస్థలాలకు ఉచితంగా తరలించినా మిగిలినవారు ప్రైవేటు అంబులెన్సులలో వెళ్లాల్సిందే. ఇక్కడ వార్డుల వారీగా పనిచేసే మెడికల్ సిబ్బంది అంబులెన్స్ల నిర్వాహకులు, డ్రైవర్లకు సమాచారం ఇచ్చి రూ.500 నుంచి రూ.1000 వరకు కమీషన్లు దండుకుంటున్నారు. నిర్వాహకులు ఆ మొత్తాన్ని అమాయక బాధితుల నుంచి తీసుకుంటున్నారు.
అడ్డా అక్కడే : ప్రైవేటు అంబులెన్స్ నిర్వాహకులు ఎంజీఎం ఆసుపత్రి ఆవరణలోనే అడ్డా పెట్టారు. వారంతా ఆసుపత్రికి సంబంధించిన డ్రైవర్లకు చెందిన గదిలోనే ఉంటున్నా అధికారులెవరూ పట్టించుకున్నా పాపనా పోలేదు. ఆసుపత్రిలో పనిచేసే డ్రైవర్లు, ఇతర సిబ్బందితో పాటు కొంతమంది డాక్టర్ల నర్సింగ్ హోమ్లకు చెందిన అంబులెన్స్లు కూడా ఉంటాయి. ఉమ్మడి జిల్లాలో సుమారు 700 వరకు అంబులెన్సులుండగా అందులో వందకుపైగా ఆసుపత్రి చుట్టూ మెయిన్ రోడ్డుపై, ఆసుపత్రి లోపలే పార్కింగ్లో ఉంటాయి. ఈ దందాలో ప్రముఖ ప్రైవేటు హస్పిటల్స్ వాహనాలు కూడా ఉన్నాయి.
"అధిక అద్దెల వసూళ్లను ఎంజీఎం హస్పిటల్ సూపరింటెండెంట్ దృష్టికి తీసుకెళ్లి చర్యలు తీసుకుంటాను. ఆసుపత్రి ఆవరణలో వాహనాల పార్కింగ్, ప్రైవేటు అంబులెన్సుల నిర్వాహకుల అడ్డా లేకుండా చేయడంతో పాటు వైద్య సిబ్బంది కమీషన్ల పాత్రపై పూర్తి స్థాయి విచారణ జరిపిస్తాం"- డా.శశికుమార్, ఎంజీఎం ఆసుపత్రి, ఆర్ఎంవో-3
