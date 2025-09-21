ETV Bharat / state

శిక్షల నిలయం నేడు విద్యాలయం - చరిత్ర చెబుతున్న నంబరు-1 హైస్కూల్‌

థామస్‌ మన్రో కాలం నుంచి స్వాతంత్య్ర పోరాటం వరకు ప్రత్యేక గుర్తింపు - ముందు కలెక్టరేట్​గా, కొన్నేళ్లకు ఖజానా కార్యాలయంగా ఆ తర్వాత జైలుగా- అసలు దీని కథేంటంటే?

Prison in Anantapur has Been Used as School Building Since 1960
1800s prison building as school in Anantapur (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 21, 2025 at 12:24 PM IST

Prison in Anantapur has Been Used as School Building Since 1960 : బడి అనగానే పిల్లలకు జైలుగా తోస్తుందంటారు. బడికి వెళ్లమంటే వాళ్లను ఖైదు చేస్తున్నట్లే చేస్తుంటారు చిన్నవయసులో. బాల్యంలో పాఠశాల ఎక్కువ మంది పిల్లలకు నచ్చకపోవచ్చు, కానీ వయసు పెరిగిపోతుంటే ఈ జ్ఞాపకాలు ఎంతో మధురంగా ఉంటాయి. ఆ రోజులు మళ్లీ వస్తే బాగుండు అనిపిస్తుంటుంది కదూ. మరీ అలాంటి బాల్యంలో అత్యంత ముఖ్యమైన 'పాఠశాల' ప్రతీ ఒక్కరి జీవితానికి పునాది అవుతుంది. బడి గోడల నుంచి, ఆట స్థలంలోని మొక్కల వరకూ అన్నింటితో ఓ అనుబంధం ఏర్పడుతుంది. మరి అలాంటి బడి భవనం జైలు అయితే ఎలా ఉంటుంది.

కానీ ఆ ఊరిలో జైలులోనే బడి పాఠాలు చెబుతున్నారు తెలుసా? ఒకప్పుడు స్వాతంత్య్ర సమరయోధులను నిర్బంధించిన గదులే నేడు విద్యా సౌరభాలను వెదజల్లుతున్నాయి. స్వేచ్ఛా కాంక్షల అణచివేతకు వినియోగించిన నాటి జైలే, నేడు విజ్ఞాన ప్రపంచపు ద్వారాలు తెరుస్తోంది. అవును ఇది నిజమే. అది మన అనంతపురంలో ఉందన్న సంగతి మీకు తెలుసా. అసలు ఈ జైలు బడి గురించి పూర్తి వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

గ్రామస్థులే బడిని కాపాడుకున్నారు - ఆదర్శంగా నిలిచారు

అసలు కథ ఏంటంటే : అనంతపురం నగరంలోని పాతూరులో ఉన్న నంబరు 1 ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాల భవనం చరిత్రకు సాక్ష్యంగా నిలుస్తోంది. 200 ఏళ్లు దాటినా ఈ కట్టడం నేటికీ చెక్కు చెదరకపోవడం ప్రత్యేకత. అనంతపురం కేంద్రంగా 1800 నుంచి 1807 వరకు థామస్‌ మన్రో సీడెడ్‌ జిల్లాలకు (దత్త మండలాలు) మొట్టమొదటి కలెక్టర్‌గా పనిచేశారు. దీంతో ఆ సమయంలో పాలనాపరమైన వ్యవహారాల కోసం కలెక్టరేట్‌గా దీన్ని నిర్మించినట్లు చరిత్ర చెబుతుంది. అది కొన్నేళ్లకు ఖజానా కార్యాలయంగా మారింది. ఆ తర్వాత స్వాతంత్య్ర ఉద్యమ సమయంలో సదరు భవనాన్ని బ్రిటిషర్లు జైలుగా మార్చేశారు. చివరికి 1960వ సంవత్సరం నుంచి ఈ భవనాన్ని ఉన్నత పాఠశాలగా వినియోగిస్తున్నారు.

prison become school
తరగతి గదిలో విద్యార్థులకు పాఠాలు బోధిస్తున్న ఉపాధ్యాయుడు (Eenadu)

అప్పట్లో అత్యధిక శాతం పిల్లలు ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లోనే చదువుకునేవారు. దీంతో ఈ భవనం సరిపోకపోవడంతో ఎదురుగానే మరో ఉన్నత పాఠశాలను ఏర్పాటు చేయాల్సి వచ్చింది. ఇవి ఎదురెదురుగా ఉండటంతో పాత పాఠశాలకు నంబరు 1 అని, దాని తర్వాత అందుబాటులోకి వచ్చిన దానికి నంబరు 2గా పిలుస్తున్నారు. నంబరు 1 స్కూల్‌లో 12 గదులు ఉండగా 220 మంది విద్యార్థులు చదువుతున్నట్లు పాఠశాల యాజమాన్యం తెలుపుతుంది.

పిల్లల కష్టాలు చూసి గ్రామస్థులంతా చలించారు - బడిని బాగు చేశారు

మరోవైపు కర్ణాటకలో ఉన్న బ్రిటిష్ కాలం నాటి మరో జైలు సైతం ఇప్పుడు చదువుకు ప్రధాన కేంద్రంగా నిలిచింది. అర ఎకరం విస్తీర్ణంలో 12 గదుల్లో ఉన్న ఈ స్కూల్ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రాచుర్యం పొందింది. అందరూ ఈ పాఠశాలను 'జైలు స్కూల్'గా పిలుచుకుంటారు. బెళగావి జిల్లాలోని సాంగ్లిలోని పట్వర్ధన్ సంస్థాన్‌కు చెందిన స్థలంలో వడగావ్ జైలును 1923లో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం నిర్మించింది. భారత స్వాతంత్ర్య పోరాటంలో పాల్గొన్న సమరయోధులను అప్పట్లో ఇక్కడ ఖైదు చేసేవారు. దేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన తర్వాత, ఈ జైలును 1950లో విద్యా శాఖకు అప్పగించారు.

వందేళ్ల నాటి జైలు- ఇప్పుడు విద్యకు కేరాఫ్ అడ్రస్- ఈ 'జైల్ స్కూల్' గురించి మీకు తెలుసా?

