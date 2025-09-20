ETV Bharat / state

బతుకమ్మ పండుగలోనే ఆరోగ్యం దాగిఉంది - రేపటి నుంచే ఉత్సవాలు ప్రారంభం

పూల పండుగలో భాగస్వాములుగా చిన్నారులు, యువతులు, మహిళలు - అందంగా అలంకరించిన గౌరమ్మకు నియమనిష్ఠలతో పూజలు - వాటి స్పర్శతో మహిళా సంబంధిత రుగ్మతలు దూరమవుతాయంటున్న నిపుణులు

Science Behind Bathukamma Festival
Science Behind Bathukamma Festival (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 20, 2025 at 6:36 PM IST

2 Min Read
Science Behind Bathukamma Festival : తెలంగాణ ప్రాంత వాసులు ఆశ్వయుజ మాసంలో జరుపుకునే అతి పెద్ద పండుగ బతుకమ్మ పండుగ. దసరా పండుగను ప్రజలు దేశవ్యాప్తంగా వారి వారి సంస్కృతి, ఆచారాలను అనుసరించి జరుపుకుంటారు. అయితే తెలంగాణలో దసరా పండుగను బతుకమ్మ పండుగగా జరుపుకుంటారు.

పూల పండుగతో ఆరోగ్యం : పూల పండుగలో చిన్నారులు, యువతులు, మహిళలు భాగస్వాములవుతారు. బతుకమ్మలను గద్దె వద్ద ఉంచుతారు. అందంగా అలంకరించిన గౌరమ్మను నియమనిష్ఠలతో పూజిస్తారు. అనంతరం పాటలు పాడుతూ చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేస్తారు. దీంతో వారికి శారీరక వ్యాయామం అవుతుంది. బతుకమ్మలో పేర్చిన వివిధ రకాల పూల సువాసన, వాటి స్పర్శలతో మహిళా సంబంధిత రుగ్మతలు దూరమవుతాయని ఉత్సాహంగా ఉంచుతాయని ఆయుర్వేద వైద్యులు, వృక్షశాస్త్ర నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. ఈ ఆధ్యాత్మిక వేడుకలో ఆరోగ్యం దాగి ఉందని శాస్త్రీయంగా సైతం రుజువైంది. ఈ నెల 21 నుంచి బతుకమ్మ సంబరాలు ప్రారంభమవుతున్న నేపథ్యంలో 'ఈటీవీ భారత్' ప్రత్యేక కథనం.

తంగేడు : దీనికి సంబంధించిన పువ్వులు, ఆకుల రసం శరీరంలోని చక్కెర స్థాయిని నియంకత్రిస్తుంది. ముఖ్యంగా మహిళల్లో నెలసరి సమస్యకు ఇది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. దీని ఆకులు, పువ్వుల పొడి చర్మ వ్యాధులను తగ్గించేందుకు దోహదపడుతుంది.

కాకర పూలు : మధుమేహ (షుగర్) వ్యాధిగ్రస్థులకు ఇదొక దివ్య ఔషధం. ప్రతి యాంటిబయోటిక్స్ మందుల తయారీలో కాకర పూల తైలాన్ని వినియోగిస్తారు. ఇది శరీరంలోని చెడు కొవ్వును తగ్గిస్తుంది. శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలను అందిస్తుంది.

గుమ్మడి : ఇది గుండె ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. గుమ్మడి పువ్వులలో కాల్షియం, భాస్వరం, విటమిన్లలను కలిగి ఉంటుంది. ఇవి రోగనిరోధక శక్తి పెంచడంలో సహాయపడతాయి. సూప్​లు, సలాడ్​లు వంటి వంటకాల్లో రంగులను జోడించడానికి ఈ పువ్వులను వినియోగిస్తారు.

గునుగు : ఇది కూడా మధుమేహాన్ని నియంత్రించేందుకు దోహదపడుతుంది. ముక్కు నుంచి రక్త స్రావం తగ్గించడానికి ఆయుర్వేద వైద్యంలో దీనిని వినియోగిస్తారు. నోటిలో పుండ్లు ఏర్పడినప్పుడు గునుగు పూలను వాడతారు.

చామంతి : చామంతి పూలతో 'టీ' చేసి రాత్రి వేళ తీసుకోవడంతో జీర్ణక్రియ, రోగనిరోధక శక్తి మెరుగుపడుతుంది. రాత్రి మంచి నిద్ర కూడా పడుతుంది. ఈ పూల స్పర్శ మానసిక ప్రశాంతతను అందిస్తుంది.

బంతిపూలు : ఈ బంతిపూల తైలం రక్త స్రావాన్ని నియంత్రించే మందుగా ఆయుర్వేద వైద్యంలో ఉపయోగిస్తారు. కడుపులోని నులి పురుగుల వ్యాధి నివారణకు వీటిని వాడతారు.

శరద్రుతువులో బంతి, చామంతి, బీర, కాకర, గుమ్మడి, తామర, సీత జడలు, దోస, వామ, తంగేడు, గునుగు, స్వస్తీకం, మందార, అల్లి, కట్ల తదితర పూలు వికసిస్తాయి. వాటితో బతుకమ్మను అందంగా పేర్చుతారు.

ఘనంగా నిర్వహిద్దాం : తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్రంగా అవతరించిన తరువాత బతుకమ్మ పండుగకు ప్రాముఖ్యత పెరిగింది. మన పండుగను ఇప్పుడు మన దేశంతో పాటు విదేశాల్లో కూడా ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు. తెలంగాణ సంస్కృతీ సంప్రదాయాలకు ప్రతీకగా నిలిచే బతుకమ్మ సంబరాలను మనం కూడా ఆనందంగా జరుపుకుందాం. మన సంస్కృతీ సంప్రదాయాలను దేశవిదేశాల్లో చాటుదాం.

