అక్టోబర్ 16న ఏపీకి పీఎం మోదీ - కూటమి నేతలతో కలిసి భారీ ర్యాలీ
కర్నూలు, నంద్యాల జిల్లాల్లో పర్యటించనున్న ప్రధాని మోదీ - జీఎస్టీ సంస్కరణలపై కర్నూలులో మోదీ, చంద్రబాబు, పవన్ భారీ ర్యాలీ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 27, 2025 at 2:49 PM IST|
Updated : September 27, 2025 at 3:00 PM IST
PM Narendra Modi will visit AP on October 16th: ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ అక్టోబర్ 16వ తేదీన రాష్ట్రానికి రానున్నారు. కర్నూలు, నంద్యాల జిల్లాల్లో పర్యటించనున్నారు. అలానే శ్రీశైలం మల్లికార్జునస్వామిని దర్శించుకోనున్నారు. కర్నూలులో మోదీతో కలిసి కూటమి నేతల రోడ్షో ఉండనుంది. జీఎస్టీ సంస్కరణలపై ప్రధాని మోదీ, సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్లు భారీ ర్యాలీ నిర్వహించనున్నారు. పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు ప్రధాని శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు చేయనున్నారు. ఈ మేరకు మోదీ పర్యటన వివరాలను మంత్రి నారా లోకేశ్ శాసనమండలి లాబీలో మంత్రులు, ఎమ్మెల్సీల వద్ద ప్రస్తావించారు.
యోగాంధ్ర కార్యక్రమానికి హాజరు: ఇటీవల కూటమి ప్రభుత్వం విశాఖలో యోగాంధ్ర కార్యక్రమం నిర్వహించిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్యఅతిథిగా ప్రధాని మోదీ హాజరయ్యారు. యోగా డేలో గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్, సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్, లోకేశ్ సహా మంత్రులు పాల్గొన్నారు. వీరితో పాటు కేంద్రమంత్రులు జాదవ్ ప్రతాప్రావు, రామ్మోహన్, శ్రీనివాస్ వర్మ యోగాంధ్ర కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. అలానే ఈ కార్యక్రమంలో 15 వేల మందితో కలిసి మోదీ యోగా చేశారు.
PM Modi Amaravati Tour: అంతకు ముందు ఈ ఏడాది మే 2వ తేదీన అమరావతి పునర్నిర్మాణ పనులు ప్రారంభించేందుకు ప్రధాని మోదీ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఇందులో భాగంగా అమరావతిలో రూ.49,000 కోట్లతో చేపట్టే 74 పనులకు ప్రధాని శంకుస్థాపన చేశారు. అలాగే రూ.5028 కోట్లతో చేపట్టే 9 కేంద్ర ప్రాజెక్టులు, రూ.3620 కోట్లతో 8 జాతీయ రహదారులు, 3 రైల్వే ప్రాజెక్టులకు ప్రారంభోత్సవాలు, శంకుస్థాపనలు చేశారు. మొత్తంగా రూ.58,000ల కోట్ల విలువైన 94 పనులకు సభా వేదికపై నుంచి మోదీ శ్రీకారం చుట్టారు.
రాజధానిలో నిర్మించనున్న శాసనసభ, హైకోర్టు, సచివాలయం, హెచ్ఓడీ టవర్లతో పాటు అమరావతిలో 34 ముఖ్యమైన మౌలిక వసతుల నిర్మాణానికి ప్రధాని మోదీ అంకురార్పణ చేశారు. అలాగే అమరావతి వరద నివారణ పనులు, 0.53 నిల్వ సామర్థ్యంతో జలాశయాల నిర్మాణం, ల్యాండ్ పూలింగ్ స్కీం మౌలిక వసతులు, అమరావతి గృహ, భవన నిర్మాణ ప్రాజెక్టులకు శంకుస్థాపన చేశారు. వీటితో పాటు న్యాయమూర్తులు, మంత్రులు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు నివాసాల కోసం 10 ప్రాజెక్టులకు ప్రధాని శంకుస్థాపన చేశారు.
NH-716జీలో ముద్దనూరు నుంచి బి. కొత్తపల్లి సెక్షన్ వరకు 57 కిలోమీటర్ల మేర రహదారిని రూ.1020 కోట్లతో నాలుగు వరుసలుగా విస్తరించేందుకు మోదీ శంకుస్థాపన చేశారు. దీనివల్ల ప్రమాదాలు తగ్గడంతో పాటు ముద్దనూరు పరిసర ప్రాంతాల్లో సిమెంట్ పరిశ్రమలకు మెరుగైన రవాణా సదుపాయం ఏర్పడుతుంది. NH-167కేలో నంద్యాల నుంచి కర్నూలు - కడప సరిహద్దు సెక్షన్ వరకు రహదారిని 62 కిలోమీటర్ల మేర రూ.692 కోట్లతో రెండులైన్లుగా విస్తరించేందుకు ప్రధాని బటన్ నొక్కారు. దీనివల్ల హైదరాబాద్, తిరుపతి, నంద్యాలతో పాటు చెన్నై మధ్య సరుకు, ప్రయాణికులకు అత్యంత మెరుగైన రవాణా సౌకర్యం ఏర్పడుతుంది.
అమరావతి టూర్పై ప్రధాని స్పందన - రాజధాని అద్భుతంగా మారుతుందని పోస్ట్