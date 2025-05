ETV Bharat / state

అమరావతి కేవలం ఒక నగరం కాదు - ఒక శక్తి : ప్రధాని మోదీ - PRIME MINISTER MODI IN AMARAVATI

PRIME MINISTER MODI IN AMARAVATI ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Telangana Team Published : May 2, 2025 at 6:36 PM IST | Updated : May 2, 2025 at 6:43 PM IST 3 Min Read

Re-Opening Ceremony Of Amaravati : ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు కలగన్న ఒక స్వప్నం సాకారం కాబోతోందని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్​ రాష్ట్రంలోని అమరావతిలో ఇవాళ రాజధాని పునఃనిర్మాణ పనులు ప్రారంభించిన అనంతరం ఆయన ప్రసంగించారు. ఇవి కేవలం శంకుస్థాపనలు కావని ఏపీ ప్రగతికి, వికసిత్‌ భారత్‌కు నిదర్శనాలని కొనియాడారు. ముందుగా తన ప్రసంగాన్ని ప్రధాని తెలుగులో ప్రారంభించారు. 2015లో ప్రజా రాజధానిగా అమరావతికి తానే శంకుస్థాపన చేశానని గుర్తు చేసుకున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు అమరావతి అంటే ఒక నగరం కాదని, ఒక శక్తి అని ప్రధాని అభివర్ణించారు. గత పదేళ్లలో అమరావతికి కేంద్రం మద్దతుగా నిలిచిందని, ఇప్పుడు కూడా ఈ నగరం అభివృద్ధికి కేంద్ర సహకారం కొనసాగుతుందని హామీ ఇచ్చారు. ఎన్టీఆర్‌ వికసిత ఏపీ కోసం కలగన్నారని, మనందరం కలిసి ఎన్టీఆర్‌ కలల్ని నిజం చేయాలన్నారు. వికసిత్‌ భారత్‌కు ఏపీ గ్రోత్‌ ఇంజిన్‌గా ఎదగాలని ప్రధాని ఆకాంక్షించారు. "ఇప్పుడు నేను పుణ్యభూమి అమరావతిపై నిలబడి ఉన్నా, ఇక్కడ ఒక స్వప్నం సాకారం కాబోతుంది, ఇవాళ దాదాపు రూ.60 వేల కోట్ల విలువైన పనులకు శంకుస్థాపనలు చేశాను, ఇవి కేవలం శంకుస్థాపనలు కాదు, ఏపీ ప్రగతికి, వికసిత్‌ భారత్‌కు పునాదులు" - నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి

