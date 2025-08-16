ETV Bharat / state

పెరుగుతున్న కిడ్నీ రోగులు - అధ్యయనంలో కీలక విషయాలు

గుంటూరు జిల్లా లచ్చన్నగుడుపూడిలో పెరగుతున్న మూత్రపిండాల రోగులు - ప్రాథమిక రిపోర్టులో పలు విషయాలు వెల్లడి

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 16, 2025 at 1:07 PM IST

Primary Report on Kidney Problems: గుంటూరు జిల్లా తాడికొండ మండలం లచ్చన్నగుడుపూడిలో కిడ్నీ రోగులు పెరుగుతున్నారు. దీనికి గల కారణాల గురించి జిల్లా వైద్యఆరోగ్యశాఖ, జీజీహెచ్, గుంటూరు మెడికల్ కాలేజీ స్పెషల్ టీమ్​ సంయుక్తంగా చేసిన అధ్యయనంలో కీలక విషయాలు వెల్లడయ్యాయి. తాగునీటితోపాటు, చుట్టుపక్కల పొలాల్లో అధిక మోతాదులో ఉపయోగిస్తున్న పురుగుమందులు కూడా కారణమని ప్రాథమిక రిపోర్టులో తేలింది. దీనిపై స్పష్టత కోసం మరింత లోతుగా అధ్యయనం చేయాల్సి ఉంది.

లచ్చన్నగుడుపూడిలో గత పది సంవత్సరాలుగా కిడ్నీ వ్యాధి రోగులు పెరిగిన విషయాన్ని ఇటీవల ‘ఈనాడు-ఈటీవీ’ వెలుగులోకి తీసుకొచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ఈ కథనాలపై స్పందించిన జిల్లా వైద్యఆరోగ్యశాఖ అధికారులు జీజీహెచ్‌, గుంటూరు మెడికల్ కాలేజీతో సంయుక్తంగా ర్యాపిడ్‌ రెస్పాన్స్‌ టీమ్‌ ఏర్పాటు చేశారు. ఇందులో నలుగురు వైద్యులు ఉన్నారు. వీరు ఇంటింటికీ వెళ్లి కిడ్నీ బాధితుల వివరాలు సేకరించారు. గ్రామంలోని పరిస్థితులు, వాతావరణం, నీటి కాలుష్యం ఇలా సమగ్ర కోణాల్లో స్టడీ చేసి ప్రైమరీ రిపోర్టు ఇచ్చారు. ఇందులో ప్రధానంగా మూడు అంశాలను ప్రస్తావించారు.

గ్రామంలోని సుమారు 330 కుటుంబాలు ఉండగా జనాభా 1050గా ఉంది. ఇందులో 15 మందిలో మూత్రపిండాల సమస్య తీవ్రస్థాయిలో ఉంది. ఇప్పటిదాకా ఆరుగురు చనిపోయారు. వివిధ దశల్లో ఉన్న మరికొంతమంది బాధితులు ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతున్నారు. వీరి క్లినికల్‌ డేటా ప్రకారం వ్యాధి నిర్ధారణ అయ్యే సమయానికి బాధితుల ఆరోగ్య పరిస్థితులు, ఇతర సమస్యలను రిపోర్టులో పొందుపరిచారు.

సంవత్సరాలవారీగా ‘ఎపిడెమిలాజికల్‌ ఇంటర్‌ప్రెటేషన్‌’ చిత్రించి, బాధితులంతా గ్రామంలో ఒకేచోట లేరని, వివిధ ప్రాంతాల్లో ఉన్నట్టు గుర్తించారు. గాంధీబొమ్మ సెంటర్, ఎస్సీ కాలనీ, పాత పంచాయతీ కార్యాలయం, అంబేడ్కర్‌ విగ్రహం రోడ్డు, ఆర్‌సీఎం చర్చి వెనుక, రెడ్లబజార్ వద్ద రోగులున్నారు.

రిపోర్టులో ఏముందంటే?: పలు ప్రాంతాల్లోని నీటి నమూనాలను ఈ బృందం స్టడీ చేసింది. కొన్నిచోట్ల పరిమితికి మంచి మూలకాలున్నట్టు తేల్చారు. పీహెచ్‌ విలువ సాధారణంగానే ఉన్నట్లు గుర్తించారు. లీటరు నీటిలో టీడీఎస్‌ 500Mg ఉండాలి. ఇక్కడ 560 నుంచి 944Mg వరకు ఉంది. హార్డ్‌నెస్‌ (కాల్షియం కార్బొనేట్‌) లీటరు నీటిలో 200Mg వరకు ఉండొచ్చు. ఇక్కడ 124 నుంచి 556Mg మధ్యలో ఉంది. ఇక కాల్షియం 75Mg/L. ఉండాల్సి రాగా 20 నుంచి 124 మధ్యన ఉంది. మెగ్నీషియం 30Mg/L అనుమతించదగిన స్థాయి కాగా 0.5-49.4Mg/L గా ఉంది. అయితే క్లోరైడ్స్, ఫ్లోరైడ్స్, సల్ఫేట్స్‌ మాత్రం పరిమితుల మేరకే ఉన్నట్లు గుర్తించారు.

గ్రామ ప్రజలు చాలామంది తగిన జాగ్రత్తలు పాటించకుండా అధిక మోతాదులో పురుగుమందులు చల్లడం వల్ల మూత్రపిండాల సమస్య వచ్చి ఉండొచ్చని మరో వాదన వినిపిస్తోంది. ఒళ్లు నొప్పులు తగ్గేందుకు స్వీయవైద్యం చేసుకుంటూ పెయిన్‌ కిల్లర్స్‌ ట్యాబ్లెట్స్ అధికంగా వాడటం కూడా మరో కారణమై ఉండొచ్చని భావిస్తున్నారు. ఇవన్నీ ప్రాథమికంగా వ్యక్తమైన అభిప్రాయాలే కాగా వీటివల్లే కిడ్నీ రోగులు పెరిగారని చెప్పలేమని వైద్యల బృందం స్పష్టం చేసింది. ఇంకా ఈ అంశంపై లోతైన అధ్యయనం చేయాల్సి ఉందని తెలిపింది.

