"మన దగ్గర బేరాల్లేవమ్మా!" - భయపెడుతున్న రైతు బజార్ మార్కెట్ రేట్లు

Vegetable Price Hike in Visakhapatnam : గత కొన్ని రోజులుగా నగరంలో కర్రీపాయింట్లలో కూరలు కొనుగోలు చేసే వినియోగదారులు బెంబేలెత్తిపోతున్నారు. కూరగాయల ధరలు పెరిగిపోవడంతో కర్రీ పాయింట్ల నిర్వాహకులు ఒక్కసారిగా కూరలు, సాంబారు, రసం ధరలను అమాంతం పెంచేశారు. ప్యాకెట్‌ పరిమాణం ప్రకారం ఇవి పెరిగాయి.

Prices of Curries Increased Due to High Rate to Vegetables In Visakhapatnam : గతంలో ప్యాకెట్‌ ధర రూ.20 ఉంటే ఇప్పుడు చాలా చోట్ల రూ.30 చేశారు. కొన్ని చోట్ల ఇది రూ.40 కూడా అయింది. గతంలో రూ.15, 20కి లభించే సాంబారు ఇప్పుడు రూ.30కి చేరింది. ఉల్లి, టమాట, అల్లం, వెల్లుల్లి ధరలు బాగా పెరగడంతో పెంచక తప్పలేదని వ్యాపారులు చెబుతున్నారు. ఇతర ప్రాంతాల నుంచి వివిధ అవసరాల నిమిత్తం నగరానికి వచ్చి వసతి గృహాల్లో, అద్దెకు ఉంటున్న ఎంతో మందికి కర్రీ పాయింట్లే ఆధారం. అక్కడే పరిస్థితి ఇలా ఉండటంతో జేబులు ఖాళీ అవుతున్నాయని వాపోతున్నారు.