ఆ బంకుల్లో స్పెషల్ ఆఫర్ - మనకంటే తక్కువ ధరకే పెట్రోల్, డీజిల్

ఆ ప్రాంతంలో తక్కువ ధరకే ఇంధనం - పెట్రోల్, డీజిల్​పై వరుసగా రూ.9-7 రూపాయల వ్యత్యాసం

Petrol Diesel Lower Price At AP Border
Petrol Diesel Lower Price At AP Border (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 13, 2025 at 3:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Petrol Diesel Lower Price At AP Border: చిత్తూరు జిల్లాలోని వి.కోట మండల కేంద్రం మూడు రాష్ట్రాల కూడలిలో ఉంటుంది. ఈ ప్రాంతానికి వెళ్లే మార్గంలో కిలోమీటర్ల మేర కర్ణాటక పరిధిలోకి వస్తుంది. ఎక్కడా లేనట్లుగా ఇక్కడ ఏకంగా 7 పెట్రోల్‌ బంకులు ఉండటం గమనార్హం. ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు చెందిన వారితో పాటు అటువైపు రాకపోకలు సాగించే వాహనదారులు సైతం ఆ బంకుల్లోనే ఇంధనం పోయించుకుంటారు. ఎందుకంటే ఏపీతో పోలిస్తే కర్ణాటకలో లీటరు పెట్రోల్‌పై రూ.9, డీజిల్‌పై రూ.7 చొప్పున ధర తక్కువగా ఉంటుంది. ఈ దారిలో చెన్నై, బెంగళూరు, క్రిష్ణగిరి, హోసూరు, గుడియాత్తం, వేలూరు, పలమనేరు, తిరుపతి, చిత్తూరు తదితర ప్రాంతాలకు వెళ్లవచ్చు.

తక్కువ ధరకే ఇంధనం: అంతర్రాష్ట్ర ట్రాఫిక్ నిరంతరం రాకపోకలను సాగించడంతో వ్యాపారం క్రమంగా వృద్ధి చెందిందని స్థానిక పెట్రోల్ బంకుల యజమానులు గమనించారు. దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని పెట్రోల్ బంకు స్టేషన్లను అభివృద్ధి చేశారు. దాంతో డ్రైవర్లు కూడా ఇక్కడ తగ్గిన ధరలపై హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. చాలా మందికి, వి.కోటలో ఆగి పెట్రోల్​ను నింపుకొని వారి ప్రయాణాన్ని సాగించడం ఒక పరిపాటిగా అందరి ప్రయాణికులకు మారింది. ముఖ్యంగా తమిళనాడు, కర్ణాటక, ఆంధ్రప్రదేశ్ మధ్య ప్రయాణించే వారికి ఈ పెట్రోల్ బంకులు ఉపయోగకరంగా ఉంటున్నాయి.

కారణాలు: ఆర్థికవేత్తలు, స్థానిక అధికారులు ఈ విధమైన సరిహద్దు ప్రాంత స్టేషన్లు వాహనదారులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయి. అంతేకాకుండా స్థానిక ఆర్థిక వ్యవస్థను ఉత్తేజపరుస్తాయి. నిరుద్యోగులకు ఉపాధి అవకాశాలను కల్పిస్తాయి. వీటితో పాటు సమీపంలోని చిన్న వ్యాపారాల సంఖ్యను సైతం పెంచుతాయి. ఇంధన ధరలు హెచ్చు తగ్గులకు లోనవుతున్నందున, వాహనదారులు వి. కోట వంటి ఇంధనం నింపే పెట్రోల్ బంకు స్టేషన్లను వారి ప్రత్యామ్నాయంగా ఎంచుకుంటున్నారు.

ధరల్లో వ్యత్యాసం ఉండటంతో ప్రయాణికులు ఇక్కడే ఇంధనాన్ని నింపుకునేందుకు ఆసక్తిని చూపిస్తుంటారు. దీని ద్వారా ధర తగ్గడంతో దాని వలన ప్రయోజనాలు కలుగుతున్నాయి. అందుకే దక్షిణాది రాష్ట్రాల ప్రజలు తమ రోజువారీ ప్రయాణంలో భాగంగా వి. కోట ప్రాంతం వద్ద ముందుగా ఫుల్ ట్యాంక్ చేయించుకున్న అనంతరమే వారి గమ్యస్థానాలకు పయనమవుతున్నారు.

ఇక్కడ నుంచి కొంత దూరం వెళ్తే కర్ణాటక రాష్ట్రం వస్తుంది. ఈ కారణం వలనే ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ప్రాంతానికి చెందిన వారితో సహా, అటువైపు ప్రయాణించే వాహనదారులు సైతం ఈ బంకుల్లోనే పెట్రోల్, డీజిల్​ను తమ వాహనాలకు కొనుగోలు చేస్తారు. ధరల్లో వ్యత్యాసం ఉండటంతో ఇక్కడే పెట్రోల్, డీజిల్ నింపుకోవడానికి ప్రయాణికులు ఆసక్తిని కనబరుస్తున్నారు. అందుకే ఇక్కడ పెట్రోల్ బంకులు ఎప్పుడూ రద్దీగా దర్శనమిస్తుంటాయి.

ప్రతి చుక్క విలువైనదే – పెట్రోల్ బంకుల్లో మీ హక్కులు ఇవే!

పెట్రోల్​ బంకుల్లో ఈ సౌకర్యాలన్నీ ఫ్రీ - మీకు తెలుసా!

