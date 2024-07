Urology Conference In Hyderabad : యూరాల‌జీ, నెఫ్రాల‌జీ సేవ‌ల‌కు దేశంలోనే పేరెన్నిక‌గ‌న్న ఏషియ‌న్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ నెఫ్రాల‌జీ అండ్ యూరాల‌జీ (ఏఐఎన్‌యూ) ఆధ్వ‌ర్యంలో ప్ర‌తిష్ఠాత్మ‌క యూరాల‌జీ స‌ద‌స్సు రెండో ఎడిష‌న్ న‌గ‌రంలో నిర్వ‌హిస్తున్నారు. 'యూరేత్రా ఏఐఎన్‌యూ' పేరుతో నిర్వ‌హిస్తున్న ఈ స‌ద‌స్సు దేశంలో యూరాల‌జీ రంగంలో ఒక ప్ర‌ధాన మైలురాయి కానుంది.

హాజరవ్వనున్న 800 మంది యూరాలజిస్టులు : ఈ నెల 6, 7 తేదీల‌్లో జేఆర్‌సీ క‌న్వెన్ష‌న్ అండ్ ట్రేడ్ ఫెయిర్స్ ప్రాంగ‌ణంలో నిర్వ‌హిస్తున్న ఈ స‌ద‌స్సుకు యూకే, మెక్సికో, గ‌ల్ఫ్ దేశాలు, ఆఫ్రికా, నేపాల్, బంగ్లాదేశ్‌, ఆగ్నేయాసియా దేశాల‌తో స‌హా దేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాల నుంచి 800 మందికి పైగా యూరాల‌జిస్టులు హాజ‌ర‌వుతున్నారు. మ‌ల్లిక్, రాజు, పూర్ణ యూరోకేర్ ఫౌండేష‌న్ ఈ కార్య‌క్ర‌మానికి స‌హ నిర్వాహ‌కులుగా ఉన్నారు.

Topics To Be Taught In This Conference : యూరాల‌జిస్టుల‌కు దేశంలోనే అతిపెద్ద స‌ద‌స్సు అయిన ఇక్క‌డ‌ 24 లైవ్ స‌ర్జ‌రీలు ప్ర‌ద‌ర్శిస్తారు. మూత్ర‌నాళ పున‌ర్నిర్మాణాల‌లో కొత్త టెక్నిక్‌లు ఇక్క‌డ నేర్పిస్తారు. ఈ శ‌స్త్రచికిత్స‌ల్లో సంక్లిష్ట అంశాలు, మూత్ర‌నాళం స‌న్న‌బ‌డిన‌ప్పుడు పిల్ల‌లు, పురుషులు, మ‌హిళ‌ల్లో ఎలా చేయాల‌నేవాటిని చూపిస్తారు.

అత్యాధునిక పద్ధతులపై చర్చ : జ‌న్యుప‌ర‌మైన ఇంజినీరింగ్ చేసిన సామాగ్రి, రీజ‌న‌రేటివ్ మెడిసిన్‌లో సెల్ థెర‌పీ లాంటి అత్యాధునిక ప‌ద్ధ‌తుల గురించి కూడా చ‌ర్చిస్తారు. పుణెకు చెందిన డాక్ట‌ర్ సంజ‌య్ కుల‌క‌ర్ణి, కోయంబ‌త్తూరుకు చెందిన డాక్ట‌ర్ గ‌ణేశ్ గోపాల‌కృష్ణ‌న్ లాంటి యూరాల‌జీ దిగ్గ‌జాలతో పాటు ఐఎస్‌బీ హైద‌రాబాద్ మాజీ డీన్ అజిత్ రంగ్నేక‌ర్ ఈ స‌ద‌స్సులో కీల‌క‌ప్ర‌సంగాలు చేయనున్నారు.