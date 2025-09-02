ETV Bharat / state

గణపతి విగ్రహాల నిమజ్జనానికి సిద్ధమవుతున్న చెరువులు, కుంటలు - విస్తారంగా వర్షాలు కురవడంతో సమృద్ధిగా నీరు - అప్రమత్తంగా ఉంటే ప్రమాదాలను నివారించవచ్చంటున్న అధికారులు

safty measures for ganesh immersion
safty measures for ganesh immersion (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 2, 2025 at 7:21 PM IST

Immersion of Ganesh Idols in Telangana : రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వినాయక ఉత్సవ కమిటీలు, యువజన సంఘాల ఆధ్వర్యంలో ప్రతిష్ఠించిన మండపాల వద్ద గణపతి నవరాత్రి ఉత్సవాలు వైభవంగా సాగుతున్నాయి. వినాయక చవితి నవరాత్రి ఉత్సవాల అనంతరం ఈ నెల 5వ తేదీ తర్వాత చెరువులు, కుంటల్లో గణపతి విగ్రహాలను నిమజ్జనం చేసేందుకు సిద్ధమవుతున్నాయి. ప్రతి సంవత్సరం వినాయక నిమజ్జనం సమయాలలో జలాశయాల వద్ద అనేక ప్రమాదాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. ఇలాంటి దుర్ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా ఉత్సవ కమిటీల నిర్వాహకులు, భక్తులు అప్రమత్తంగా ఉంటే ఈ ప్రమాదాలను నివారించవచ్చని పోలీసులు చెబుతున్నారు.

చెరువుల వద్ద తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు : రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా విస్తారంగా వర్షాలు కురవడంతో చెరువులు, కుంటల్లో నీరు సమృద్ధిగా చేరింది. నిమజ్జనం వేళ కుంటలు, చెరువుల కట్టలు సరిగ్గా ఉన్నాయో లేదో చూసుకోవాలి. వాహనాలు గుంతల్లో, బురదల్లో దిగబడితే ఒక వైపు ఒరిగే ప్రమాదం ఉంటుంది. నిమజ్జనం సమయంలో ఈత వచ్చిన వారే నీటిలోకి దిగాలి. చిన్నారులు జలాశయాల వద్దకు రాకుండా జాగ్రత్తలు వహించాలి. వంతెనల పైనుంచి విగ్రహాలను వేసే సమయంలో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. జనగామలోని గణేశుడి మండపం వద్ద ఆదివారం అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. మండపాల వద్ద నిర్వాహకులు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.

కరెంటు తీగలపై దృష్టి : విద్యుత్తు ​తీగలు, దీపాలు సరిగ్గా ఉన్నాయో లేదో నిపుణులతో పరీక్షించుకోవాలి. భక్తులు కరెంటు తీగలను తాకకుండా ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. గణపతి విగ్రహాలను ఊరేగింపుగా తీసుకెళ్లే సమయంలో దారిలో పైనున్న విద్యుత్తు తీగలు వాహనాలకు తాకకుండా చూసుకోవాలి. తీగలను పైకి ఎత్తే సమయంలో ఎండిన కర్రలనే వినియోగించాలి. అధిక సంఖ్యలో​ తీగలు అడ్డుగా వస్తే విద్యుత్తు అధికారులకు సమాచారం ఇవ్వాలి. విద్యుత్తు సరఫరాను నిలిపివేసిన తర్వాతే విగ్రహాలను దాటించాలి.

ప్రమాదాల నివారణకు ఏర్పాట్లు : ఉత్సవాల నిర్వాహకులు, భక్తులు పోలీసుల సూచనలను పాటించాలి. నిమజ్జనానికి కేటాయించిన చెరువులు, కుంటల వద్ద పోలీసు, అగ్ని మాపక, రెవెన్యూ శాఖల ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. చెరువులు, కుంటల కట్టలపై దారులను చదును చేశారు. బారికేడ్లను ఏర్పాటు చేశారు. విగ్రహాల నిమజ్జనం కోసం క్రేన్​లను అందుబాటులో ఉంచారు. చెరువుల వద్ద పడవలు, గజ ఈతగాళ్లను సిద్ధం చేస్తున్నారు.

ప్రజలు పోలీసులకు సహకరించాలి : నిమజ్జనం జరిగే చెరువుల వద్ద ఉత్సవాల నిర్వాహకులు, ప్రజలు పోలీసులకు సహకరించాలని వరంగల్ వెస్ట్​ జోన్​ డీసీపీ రాజమహేంద్రనాయక్ పిలుపునిచ్చారు. పిల్లలను జలాశయాల వద్దకు తీసుకురాకూడదని సూచించారు. విద్యుత్తు తీగలతో అప్రమత్తంగా ఉండాలని అన్నారు. చెరువులు, కుంటల వద్ద ఏర్పాట్లు చేశామని వెల్లడించారు. నిమజ్జనోత్సవం ప్రశాంతంగా జరిగేలా ప్రజలు సహకరించాలని తెలిపారు.

"నిమజ్జనం జరిగే చెరువులు, కుంటల వద్ద ప్రజలు, ఉత్సవాల నిర్వాహకులు పోలీసులకు సహకరించాలి. పిల్లలను జలాశయాల వద్దకు తీసుకురాకూడదు. విద్యుత్తు తీగలతో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. చెరువులు, కుంటల వద్ద ఏర్పాట్లు చేశాం. నిమజ్జనోత్సవం ప్రశాంతంగా జరిగేలా ప్రజలు సహకరించాలి." - రాజమహేంద్రనాయక్, వరంగల్ వెస్ట్​ జోన్​​ డీసీపీ

