పండక్కి ముక్క లేదని బాధపడుతున్నారా? - ఈరోజు రాత్రికే ప్రిపేర్ చేసుకోండి
రేపు దసరా, గాంధీ జయంతి - మాంసం షాపులన్నీ బంద్ - పండక్కి ముక్క లేదని బాధపడుతున్నారా? - ఇలా చేస్తే పండక్కి నోటి వద్దకు మాంసం - ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తారో తెలుసుకుందామా
Published : October 1, 2025 at 2:54 PM IST
Keeping Chicken in the Fridge : దసరా పండగ అంటేనే మాంసాహార ప్రియులకు పసందైన మంచి విందు భోజనం. అందుకే నాటుకోళ్లు, బాయిలర్, మేకలు, గొర్రెలు, చేపలకు మంచి డిమాండ్ ఉంటుంది. కానీ ఈసారి దసరాకు మాత్రం ఆ ఉత్సాహం కనిపించేలా లేదు. ఎందుకంటే అక్టోబరు 2న గాంధీ జయంతి కావడంతో మూగజీవాల హింసను నిషేధించారు. దీంతో దసరా పండుగ రోజు ముక్కలేకుండే తినే పరిస్థితి ఏర్పడింది.
ముఖ్యంగా తెలంగాణలో పండుగ రోజు అదీ ముఖ్యంగా దసరా రోజు ముక్కలేనిదే ముద్ద దిగదు. ఇలాంటి వారు రేపటి వరకు ఆగకుండా ముందురోజే ఇంట్లోనే చికెన్, మటన్, చేపలు తీసుకొని వచ్చి ఫ్రిజ్లో నిల్వ చేసుకుంటే పండగ పూట కష్టాలు గట్టెక్కినట్లే. ఒకవేళ మాంసాన్ని నిల్వ ఉంచడం ఇష్టం లేనివారు వాటిని ఆయిల్లో వేయించి మసాలా బాగా దిట్టించి మారినేట్ చేసుకుంటే ముక్కతో పాటు మందును కూడా ఎంజాయ్ చేయవచ్చు. చికెన్, మటన్, ఫిష్ తినాలని అనుకునేవారు ముందుగా వాటిని ఈ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇందుకు కావాల్సిన సామాన్లు అన్నింటినీ ఇంట్లో ఉంచుకుంటే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు ప్రిపరేషన్ ఎలా చేయాలో తెలుసుకుందామా?
చికెన్ :
- ముందుగా చికెన్ షాపు నుంచి తీసుకొని వచ్చిన చికెన్ను బాగా కడగాలి.
- ఆ చికెన్ ముక్కలకు సరిపడిన ఉప్పు, నూనె, కారం, పసుపు, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, దనియాలపొడి, పెరుగు వంటి వాటిని బాగా దిట్టించాలి.
- ఇలా ఒక అరగంట సేపు ఉంచితే అవి అన్నీ బాగా చికెన్ ముక్కలకు పడతాయి.
- ఆ తర్వాత ఒక కడాయి తీసుకొని అందులో నూనె వేసుకోవాలి.
- ఆ నూనెలో చికెన్ ముక్కలను వేసి గ్యాస్ లో ఫ్రేమ్లో ఉంచి హీట్ చేయాలి.
- అలా చేస్తే చికెన్లో ఉన్న నీరు బయటకు పోయి ముక్క అనేది తాజాగా ఉంటుంది.
- అప్పుడు 15 నిమిషాలు ఉంచిన తర్వాత కడాయి మీద నుంచి దించేసి చల్లార్చాలి.
- అప్పుడు దాన్ని ఒక బౌల్లో తీసుకొని దానిపై మూత పెట్టి ఫ్రిజ్లో ఉంచాలి.
మటన్ :
- ముందుగా మటన్ షాపు నుంచి తీసుకొని వచ్చిన మటన్ను కడగాలి.
- ఆ మటన్ ముక్కలకు సరిపడిన ఉప్పు, నూనె, కారం, పసుపు, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, దనియాలపొడి, పెరుగు వంటి వాటిని బాగా దిట్టించాలి.
- ఇలా ఒక అరగంట సేపు ఉంచితే అవి అన్నీ బాగా మటన్ ముక్కలకు పడతాయి.
- ఆ తర్వాత ఒక కడాయి తీసుకొని అందులో నూనె వేసుకోవాలి.
- ఆ నూనెలో మటన్ ముక్కలను వేసి గ్యాస్ లో ఫ్రేమ్లో ఉంచి హీట్ చేయాలి.
- అలా చేస్తే మటన్లో ఉన్న నీరు బయటకు పోయి ముక్క అనేది తాజాగా ఉంటుంది.
- అప్పుడు 15 నిమిషాలు ఉంచిన తర్వాత కడాయి మీద నుంచి దించేసి చల్లార్చాలి.
- అప్పుడు దాన్ని ఒక బౌల్లో తీసుకొని దానిపై మూత పెట్టి ఫ్రిజ్లో ఉంచాలి.
చేపల కూర : చేపలను కూడా ఈ విధంగానే ముందుగా అన్ని దినుసులు కలిపి మిక్స్ చేసి వండుకోవాలి. ముఖ్యంగా అందులో చింతపండు పులుపు వేస్తే మరుసటి రోజుకు మంచి టెస్ట్ ఉంటుంది.
