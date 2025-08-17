Preparation for Government Jobs : ఉన్నత విద్య పూర్తయిన తర్వాత సాధారణంగా ఎక్కువ మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధించాలనుకుంటారు. అయితే చాలామంది ఉద్యోగాల కోసం ప్రకటనలు వచ్చినప్పుడే పుస్తకాలు తెరుస్తారు. ఇంకొందరు మాత్రం లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకొని నోటిఫికేషన్కు ముందు నుంచే కొన్ని నెలలపాటు చదువుతుంటారు. అయితే వారు ఉన్న ప్రాంతాల్లో చదువుకోవడానికి పరిస్థితులు సహకరించకపోవడంతో వనరులు ఉన్న అర్బన్ ప్రాంతాలకు వస్తుంటారు.
ఇప్పటికే కొన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వ నోటిఫికేషన్లు వెలువడగా, రాష్ట్రంలో టీచర్, పోలీసు, ఇతర శాఖల ఉద్యోగాల ప్రకటనలు వెలువడతాయనే ఆశతో యువత ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. కొందరు కరీంనగర్ జిల్లా కేంద్రంలో అద్దె గదుల్లో ఉంటూ సెంట్రల్ లైబ్రరీలో చదువుకుంటున్నారు. స్నేహితులు కలిసి చదవడంతో వారికి ఎలాంటి ప్రయోజనాలు ఉంటాయనే అంశాలు చూద్దాం.
నాలుగు జిల్లాల నుంచి నలుగురు : పైన ఉన్న చిత్రంలో కనిపిస్తున్నది గట్టు సహారికా (పెద్దపల్లి), పొతరవేణి రాధిక (హుస్నాబాద్), కట్కూరి మనీషా(జగిత్యాల), చిలుకూరి శ్రీదేవి(మంచిర్యాల). ఉద్యోగ సాధనకు కరీంనగర్కు వచ్చామని, కేంద్ర గ్రంథాలయంలో కలుసుకుని, ఓ గది అద్దెకు తీసుకున్నట్లు తెలిపారు. అందరు డబ్బులు సమానంగా వేసుకొని అద్దె, ఇతరత్రా ఖర్చులు చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. సహారికా, రాధికలు డీఎస్సీ(టీచర్)కి సిద్ధమవుతున్నారు. మనీషా కానిస్టేబుల్కు, శ్రీదేవి మంచి కాలేజీలో పీజీ సీటు కోసం చదువుతున్నారు.
జనరల్ నాలెడ్జ్, కరెంట్ అఫైర్స్ అంశాలపై రోజూ రూంలో చర్చిస్తామని, వార్తా పత్రికలు చదువుతూ సమకాలీన పరిస్థితులు తెలుసుకుంటున్నట్లు అభ్యర్థులు చెబుతున్నారు. వంట, గది శుభ్రం తదితర పనులను సమానంగా పంచుకొని చేసుకుంటున్నట్లు తెలిపారు. పోటీ పరీక్షలకు అనువైన పుస్తకాలు ఎక్కువగా ఉంటాయని ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు లైబ్రరీలోనే గడుపుతూ, తమ లక్ష్య సాధనకు ప్రణాళికతో ముందుకెళుతున్నట్లు చెప్పారు.
కుటుంబ పరిస్థితుల దృష్ట్యా : పైన చిత్రంలోని అభ్యర్థులు వేర్వేరు ప్రాంతాల నుంచి కరీంనగర్ జిల్లా కేంద్రానికి వచ్చారు. ఈ ముగ్గురి కల పోలీసు ఉద్యోగం సాధించడం. భానుప్రసాద్(జక్కాపురం, సిద్దిపేట), అనిల్(మంచిర్యాల), సురేష్(జగిత్యాల)కు చెందిన వీరు లైబ్రరీలో కలుసుకొని ఒకే గదిలో ఉంటున్నారు. ఉదయం, సాయంత్రం రూంలో వంట చేసుకొని మధ్యాహ్నం అంతా లైబ్రరీలో పుస్తకాలతో కుస్తీ పడుతున్నారు. రాబోయే రోజుల్లో పోలీసు ఖాళీల నోటిఫికేషన్ ప్రకటన వస్తుందనే ఆశతో చదువుతున్నట్లు తెలిపారు.
స్థానికంగా గ్రామాల్లో ఉంటే అక్కడి పరిస్థితుల కారణంగా పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధం కాలేమనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడికి వచ్చినట్లు ఈ ముగ్గురు పేర్కొన్నారు. ఇక్కడి గ్రంథాలయంలో చక్కటి వసతులు, కావాల్సిన పుస్తకాలు తీసుకొని చదువుకునే సౌకర్యం ఉంది. అందుకే ఇక్కడే ఉండి చదువుకుంటున్నట్లు చెబుతున్నారు. వేకువజామునే అందరు కలిసి రన్నింగ్, జాగింగ్ వంటి శారీరక శ్రమను సైతం చేస్తున్నారు.
ప్రయోజనాలు ఇలా
- ఒకరికొకరు సాయంగా ఉంటారు. ఒకరు వెనుకబడి ఉంటే నైపుణ్యమున్న మరొకరు వారికి అర్థమయ్యేటట్లు చెప్తారు.
- ఒంటరిగా అయితే ఎంత చదివారో అస్సలు స్పష్టత ఉండదు. కలిసి చదివితే మంచి పోటీ వాతావరణం పెరుగుతుంది. అది ఒక ప్రేరణగా మారుతుంది.
- వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన వారికి వేర్వేరు అంశాలపై పట్టు ఉండటం సహజం. వాటిని పంచుకోవడంతోపాటు మరింత లోతైన అవగాహన పెరుగుతుంది.
- ఒక అంశాన్ని చాలా వేగంగా నేర్చుకోవచ్చు. పరస్పరం ప్రశ్నలు అడిగి మిత్రుల నుంచి సందేహాలు తీర్చుకోవచ్చు.
- ఒక విషయంపై ఇద్దరు ముగ్గురు మధ్య చర్చ జరిగితే ఆ విషయాన్ని అస్సలు మరచిపోలేరు. విజయం సాధించడానికి చాలా అనుకూలతలు ఉంటాయి.
- కొత్త వ్యక్తులతో కలిసి ఉండటంతో జీవితంలో బతుకు పాఠం నేర్పుతుంది.
