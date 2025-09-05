రైలులో అరుదైన సంఘటన - కవలలకు జన్మనిచ్చిన మహిళ

విశాఖ వెళ్తున్న కోణార్క్ ఎక్స్ప్రెస్లో కవల పిల్లలకు జన్మనిచ్చిన గర్భిణి మహిళ - సమయానికి స్పందించిన ఆర్పీఎఫ్, రైల్వే సిబ్బంది
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 5, 2025 at 11:18 PM IST
WOMAN DELIVERS TWINS IN TRAIN: విశాఖపట్నం వెళ్తున్న కోణార్క్ ఎక్స్ప్రెస్లో అరుదైన సంఘటన చోటుచేసుకుంది. ట్రైన్లోనే ఓ గర్భిణి మహిళ కవల పిల్లలకు జన్మనివ్వడం విశేషంగా మారింది. ఈ సంఘటన శుక్రవారం శ్రీకాకుళం జిల్లా పరిధిలో జరిగింది. సమయానికి స్పందించిన ఆర్పీఎఫ్ సిబ్బంది, రైల్వే సిబ్బంది, వైద్యురాలి చాకచక్యంతో తల్లి, శిశువులు సురక్షితంగా ఉన్నారు. ఈ విషయం రైల్వే ప్రయాణికుల మధ్య చర్చనీయాంశంగా మారింది.
సంఘటన వివరాలు: శ్రీకాకుళం జిల్లా ఇచ్ఛాపురానికి చెందిన భూలక్ష్మి తన భర్త జానకిరామ్తో కలిసి విశాఖపట్నం వెళ్లేందుకు కోణార్క్ ఎక్స్ప్రెస్లో ఎక్కారు. ప్రయాణం సజావుగా సాగుతుండగా మార్గమధ్యలో భూలక్ష్మికి ఒక్కసారిగా పురుటి నొప్పులు మొదలయ్యాయి. వెంటనే పరిస్థితిని గ్రహించిన భర్త జానకిరామ్ ఆర్పీఎఫ్ సిబ్బందికి సమాచారం ఇచ్చారు.
ఆర్పీఎఫ్ చాకచక్యం: సమాచారం అందుకున్న వెంటనే ఆర్పీఎఫ్ సిబ్బంది శ్రీకాకుళం రైల్వే స్టేషన్ అధికారులను అప్రమత్తం చేశారు. రైలును ఆ స్టేషన్ వద్ద ఆపేలా చర్యలు తీసుకున్నారు. అదేవిధంగా గర్భిణికి తక్షణ వైద్య సాయం అందించేలా స్టేషన్ వద్ద వైద్య బృందాన్ని సిద్ధం చేశారు. దీంతో తల్లి, శిశువుల ప్రాణాలను కాపాడటంలో కీలక పాత్ర పోషించారు.
రైలులోనే ప్రసవం: స్టేషన్ వద్దకు రైలు చేరుకున్న వెంటనే వైద్యురాలు డాక్టర్ పల్లవి కీర్తి గర్భిణి పరిస్థితిని పరిశీలించారు. ఆలస్యం చేస్తే ప్రమాదం ఉంటుందని భావించి రైలులోనే ప్రసవం నిర్వహించారు. భూలక్ష్మి కవల పిల్లలకు జన్మనిచ్చారు. తల్లీ, పిల్లల పరిస్థితి ఆరోగ్యంగా ఉన్నట్లు వైద్యురాలు తెలిపారు. ఈ మొత్తం ప్రక్రియ జరుగుతున్న సమయంలో ప్రయాణికులు ఉత్కంఠగా గమనించారు. క్షణాల్లో ఆరోగ్యంగా ఉన్న శిశువుల ఏడుపు వినిపించడంతో అందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.
ఆసుపత్రికి తరలింపు: ప్రసవం అనంతరం తల్లి, శిశువులకు మెరుగైన చికిత్స అందించేందుకు వారిని రాగోలులోని ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం తల్లి, పిల్లలు క్షేమంగా ఉన్నారని వైద్యురాలు వెల్లడించారు. రైలులోనే ప్రసవం జరగడం వల్ల కొంత ఇబ్బంది ఎదురైనా, వైద్యుల చాకచక్యంతో అన్ని సజావుగా జరిగాయి.
కుటుంబం కృతజ్ఞతలు: సకాలంలో సహాయం చేసిన ఆర్పీఎఫ్ సిబ్బంది, రైల్వే స్టేషన్ సిబ్బంది, వైద్యురాలు పల్లవి కీర్తికి భూలక్ష్మి భర్త జానకిరామ్ హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఈ సంఘటనను జీవితాంతం మర్చిపోలేమని పేర్కొన్నారు. సిబ్బంది సమయానికి స్పందించకపోతే చాలా పెద్ద సమస్యే వచ్చేదని ప్రయాణికులు చర్చించుకున్నారు.
ప్రయాణికుల్లో చర్చ: ఇలాంటి సంఘటనలు చాలా అరుదుగా జరుగుతాయి. సాధారణంగా రైలులో ఇబ్బందులు ఎదురైతే ప్రయాణికులు కంగారుపడుతారు. కానీ ఈ సంఘటనలో పోలీసులు, రైల్వే సిబ్బంది, వైద్యులు ప్రదర్శించిన తక్షణ స్పందన అందరినీ ఆకట్టుకుంది. సామాజిక బాధ్యతతో వ్యవహరించిన వారి తీరును పలువురు అభినందిస్తున్నారు. రైలులోనే ప్రసవం కావడం వల్ల కోణార్క్ ఎక్స్ప్రెస్ ప్రయాణికులు దీన్ని ఎప్పటికీ గుర్తుంచుకుంటారు.
రైలు ప్రయాణంలో ఇబ్బందులున్నాయా - టోల్ ఫ్రీ నంబర్కు కాల్ చేయండి