16 నెలల బాలుడికి 1600 కిలోమీటర్ల దూరం నుంచి శస్త్రచికిత్స - ఎలాగంటే?
టెలిసర్జరీ చేసిన ప్రీతి యూరాలజీ ఎండీ డాక్టర్ చంద్రమోహన్ - మొరాదాబాద్లో రోగికీ హైదరాబాద్ నుంచే శస్త్రచికిత్స - సుదూర ప్రాంతంలో, వేరే రాష్ట్రంలో ఉన్నా ఇక్కడి నిపుణుల సేవలు
Published : September 17, 2025 at 7:23 PM IST
Dr. Chandramohan Performs Telesurgery To Baby : రోబోటిక్ సర్జరీల గురించి మనకు తెలుసు, టెలిసర్జరీల గురించి కూడా విన్నాం. కానీ ఈ రెండింటినీ కలిపి చేసి, ఎక్కడో సుదూర ప్రాంతంలో ఉన్న రోగులకు ఊరట కలిగించిన ఘటనలు తాజాగా జరిగాయి. పూర్తిగా భారతదేశంలోనే తయారు చేసిన ఎస్ఎస్ఐ మంత్ర అనే రోబోటిక్ సిస్టమ్ను ఉపయోగించి ఈ టెలి రోబోటిక్ సర్జరీలు చేయడం విశేషం. హైదరాబాద్ నగరానికి చెందిన ప్రీతి కిడ్నీ హాస్పిటల్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, చీఫ్ యూరాలజిస్ట్ డాక్టర్ వి.చంద్రమోహన్ ఇందుకు సంబంధించిన వివరాలు తెలిపారు.
డాక్టర్ వి.చంద్రమోహన్ మాట్లాడుతూ పుట్టుకతోనే కిడ్నీ సంబంధిత జన్యుసమస్య ఉన్న 16 నెలల బాలుడికి శస్త్రచికిత్స చేయాల్సి వచ్చిందన్నారు. మూత్రపిండాలలో గరాటు ఆకారంలో ఉండే రీనల్ పెల్విస్ అనే భాగం మూత్ర నాళాలను, మూత్రపిండాలను కలుపుతుందని, సరిగ్గా అక్కడ ఆ బాబుకు ఒక అడ్డంకి ఏర్పడిందని తెలిపారు. దాన్ని యూరేటరోపెల్విక్ అబ్స్ట్రక్షన్ అంటారని, దానివల్ల మూత్రపిండం నుంచి మూత్రకోశంలోకి మూత్రం వెళ్లడం లేదని వివరించారు. దాంతో ఆ బాబుకు సర్జరీ చేసి, ఆ అడ్డంకిని తొలగించాల్సి వచ్చిందని వెల్లడించారు.
రోబోటిక్ సర్జరీ : అయితే ఆ బాలుడి వయసు కేవలం 16 నెలలే కావడంతో రోబోటిక్ శస్త్రచికిత్స చేయాలని నిర్ణయించారు. హైదరాబాద్లోని కొండాపూర్ ప్రీతి కిడ్నీ హాస్పిటల్కు తీసుకువెళ్లగా డాక్టర్ చంద్రమోహన్ గుర్గ్రామ్లోని ఎస్ఎస్ఐ మంత్ర కార్యాలయంలో ఉన్న కన్సోల్ వద్ద కూర్చుని ఈ శస్త్రచికిత్స చేశారు. రెండు నగరాల మధ్య 1600 కిలోమీటర్లకు పైగా దూరం ఉన్నా, అక్కడి నుంచి ఇక్కడి రోబోతో శస్త్రచికిత్స చేశామని డాక్టర్ తెలిపారు. ఇందుకు గంట సమయం పట్టిందని ఇదంతా 5జి టెక్నాలజీ, రోబోటిక్ సర్జరీ వల్ల సాధ్యమైందని ఆయన చెప్పారు. గతంలో చైనాలో 8 ఏళ్ల వయసున్నవారికే ఇలా టెలిసర్జరీ చేశారన్న డాక్టర్ చంద్రమోహన్ దేశంలో, ప్రపంచంలో అతి చిన్న వయసున్న 16 నెలల బాలుడికి విజయవంతంగా టెలిసర్జరీ చేసి, మర్నాడే డిశ్చార్జి కూడా చేసినట్లు వివరించారు.
మరో కేసులో ఉత్తరప్రదేశ్లోని మొరాదాబాద్ నగరంలో ఒక మహిళకు హిస్టరెక్టమీ (గర్భసంచి తొలగింపు) శస్త్రచికిత్స చేసిన తర్వాత మూత్రం లీకేజి కావడం కేసు తమ దృష్టికి వచ్చినట్లు వైద్యులు తెలిపారు. దాంతో ఆమెకు అత్యాధునిక రోబోటిక్ సర్జరీ ద్వారా నయం చేయాలని భావించారని, అయితే అక్కడున్న వైద్యులకు ఓపెన్ శస్త్రచికిత్స అలవాటు ఉంది గానీ రోబోటిక్ శస్త్రచికిత్స చేయలేరని వివరించారు. దాంతో ఇక్కడ తమను సంప్రదించగా, 5జీ ఇంటర్నెట్ ప్లాట్ఫాం, ఎస్ఎస్ఐ మంత్ర రోబోటిక్ సిస్టమ్, టెలిసర్జరీ సాయంతో ఆమెకు ఇక్కడి నుంచే శస్త్రచికిత్స చేశామన్నారు. గంట 20 నిమిషాల్లో ఇది పూర్తయిందని రెండు రాష్ట్రాల మధ్య జరిగిన తొలి సర్జరీ ఇదే అవుతుంది అని తెలిపారు.
"భారతదేశం చాలా సువిశాలమైన దేశం. అన్నిచోట్లా ఇంత నిపుణులైన వైద్యులు ఉండడం సాధ్యం కాదు. అందువల్ల నలుగురైదుగురు వైద్యులు కలిసి ఒక సర్జికల్ రోబో కొనుగోలు చేస్తే ఇక్కడి నుంచి దాంతో సర్జరీ చేయగలం. ఒకే కన్సోల్తో ఒకే సమయంలో పది రోబోలకు కనెక్ట్ చేయొచ్చు. ఈ విధానం అక్కడి వైద్యులకు శస్త్రచికిత్స విధానాలు నేర్పడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది" -డాక్టర్ వి.చంద్రమోహన్
