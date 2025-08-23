ETV Bharat / state

మీ బండిని వర్షంలోనే వదిలేస్తున్నారా? - కేర్​ తీసుకోకపోతే డైరెక్టుగా షెడ్డుకే! - PREPARE YOUR VEHICLE IN HEAVY RAIN

వర్షకాలంలో వాహనాల సంరక్షణపై దృష్టి - కారు నీళ్లలో తడిస్తే ఇంజిన్​, ఎలక్ట్రికల్​ భాగాలు, బ్యాటరీ, ఇతర ముఖ్య భాగాలకు నష్టం - మీది విద్యుత్తు వాహనామా? మరిన్ని జాగ్రత్తలు

Precautions Vehicle Gets Wet in the Rain
Precautions Vehicle Gets Wet in the Rain (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 23, 2025 at 11:56 AM IST

2 Min Read

Precautions Vehicle Gets Wet in the Rain : వర్షాకాలంలో బైకు, కారు, ఆటో ఏదైనా సంరక్షణపై దృష్టి పెట్టాలి. లేదంటే ఇష్టపడి, కష్టపడి కొనుగోలు చేసిన వాహనం మరమ్మతులకు ఖర్చు 'మోపెడు' అవుతుంది. కొన్ని సాధారణ జాగ్రత్తలు పాటించడం ద్వారా మీరు మీ వాహనాన్ని సంరక్షించుకోవచ్చు.

  • వర్షం కురుస్తున్నప్పుడు తప్పనిసరైతేనే బండిని బయటకు తీయాలి. వేగంగా వెళితే ప్రమాదానికి తోడు ఇంజిన్‌తో పాటు ప్లగ్‌లోకి నీరు చేరి వాహనం మొరాయిస్తుంది.
  • ద్విచక్ర వాహనాన్ని ప్రతి 6 వేల కిలోమీటర్లకు ఓసారి సర్వీసింగ్‌ చేయాలి. అదే కారు అయితే ప్రతి 5 వేల కిలోమీటర్లకు వీల్‌ ఎలైన్‌మెంటు బ్యాలెన్సింగ్‌ తప్పనిసరిగా చేయించాలి.
  • నీటిలో సైలెన్సర్‌ మునిగినప్పుడు బండి ఇంజిన్‌ ఆపకూడదు.
  • వర్షం పడే సమయంలో కారు కిటికీలు మూయకపోతే వాన నీరు చేరి అవి సరిగా మూసుకోవు, అలాగే సీట్లు తడుస్తాయి.
  • అరిగిపోయిన టైర్లుంటే బ్రేకు వేసేటప్పుడు అప్రమత్తంగా వేయాలి. లేకపోతే రోడ్డుకు, చక్రానికి మధ్య ఘర్షణ జరిగి ప్రమాదం జరగొచ్చు.

వర్షంలో వాహనం తడిస్తే నష్టాలివే :

  • వాహనం వర్షపు నీటిలో తడిసినప్పుడు పైనుంచి కురిసే నీరు క్లచ్‌లోకి చేరి వైరు కొంత కాలానికి బిగుతుగా మారి పని చేయడం ఆపేస్తుంది.
  • గుంతల్లోంచి వాహనం వెళితే నీరు ఇంజిన్‌లోకి ప్రవేశిస్తుంది. గేర్లు పని చేయడానికి సహకరించే క్లచ్‌ ప్లేట్లు ఇంజిన్‌ని పెట్రోల్‌ ద్వారా మండించి ముందుకు నడిపించే పిస్టన్లు దెబ్బతింటాయి.
  • పదే పదే తడిస్తే వాహన కేబుళ్లు దెబ్బతిని బ్యాటరీ నుంచి హారన్, స్టార్టింగ్‌ యంత్రాలు, హెడ్‌లైటుకు విద్యుత్తు సరఫరా జరగడం ఆగిపోతుంది.
  • స్పార్క్‌ ప్లగ్‌లు దెబ్బతిని వాహనం స్టార్ట్ కాకుండా మొరాయిస్తుంది.

మీది విద్యుత్తు వాహనమా? : ఉరుములు, మెరుపుల సమయంలో ఛార్జింగ్‌ పెట్టకపోవడమే మంచిది. తడిసిన ఛార్జింగ్‌ పోర్టు, ప్లగ్‌ వల్ల విద్యుత్తు సరఫరాలో హెచ్చు తగ్గులు ఏర్పడి షార్ట్‌ సర్క్యూట్‌ జరిగే ప్రమాదం ఉంది.

జాగ్రత్తలు : కారు నీళ్లలో తడిస్తే ఇంజిన్​, ఎలక్ట్రికల్​ భాగాలు, బ్యాటరీ, ఇతర ముఖ్య భాగాలకు నష్టం జరుగుతుంది.

  • వర్షంలో బయలుదేరడం తప్పనిసరి అయితే ఎయిర్​ కండిషనర్​, వైపర్లు, ప్రధాన ప్లగులు పని చేస్తున్నాయో? లేదో? పరిశీలించాలి.
  • బయటికి వెళ్లే సమయంలో టైర్లలోని గాలిని సరి చూసుకోండి.
  • రోడ్ల మీదుండే దుమ్ము-బురద పొర వల్ల జారుడు స్వభావం ఉంటుంది. అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
  • వాహనాన్నినీరు పడని చోట పార్కింగ్‌ చేయండి లేదా దానిపై ఓ కవర్‌ వేయండి.
  • నీటి గుంతల్లోంచి నడిపితే ప్రమాదం జరగడానికి ఎక్కువ అవకాశాలున్నాయి.
  • ఎలక్ట్రికల్‌ భాగాల్లోకి వర్షపు నీరు చేరితే షాట్‌ సర్క్యూట్‌ జరిగే అవకాశం ఉంది.

''టైర్లు, బ్రేకులు, ప్లగులు పరిశీలించడంతో పాటు అవసరమైన సందర్భాల్లో మార్చుకోవాలి.ఇంటికి తిరిగి వచ్చాక తడిసిన వాహనాన్ని ఏదైనా వస్త్రంతో శుభ్రం చేయాలి.''- జానీ షరీఫ్, మెకానిక్, డోర్నకల్‌

''ఇటీవల వరుసగా వర్షాలు కురిశాయి. ఆ సమయంలో వరద నీటిలో బైక్‌ నడపాల్సి వచ్చింది. తరచూ నీటిలో నడపడడంతో వాహనం మొరాయించింది. మరమ్మతు చేయించాల్సి వచ్చింది.'' - రాజు, వాహన చోదకుడు, డోర్నకల్‌

వాహనం పార్కింగ్​ చేసి మర్చిపోతున్నారా? - గూగుల్​ మ్యాప్స్​తో మీ వెహికిల్​ను ఇట్టే కనిపెట్టండి

మీ బండికి హై సెక్యూరిటీ నంబర్​ ప్లేట్ లేదా? - ఆ రోజే లాస్ట్​ డేట్​ - తర్వాత రోడెక్కితే చలాన్ల మోతే!

Precautions Vehicle Gets Wet in the Rain : వర్షాకాలంలో బైకు, కారు, ఆటో ఏదైనా సంరక్షణపై దృష్టి పెట్టాలి. లేదంటే ఇష్టపడి, కష్టపడి కొనుగోలు చేసిన వాహనం మరమ్మతులకు ఖర్చు 'మోపెడు' అవుతుంది. కొన్ని సాధారణ జాగ్రత్తలు పాటించడం ద్వారా మీరు మీ వాహనాన్ని సంరక్షించుకోవచ్చు.

  • వర్షం కురుస్తున్నప్పుడు తప్పనిసరైతేనే బండిని బయటకు తీయాలి. వేగంగా వెళితే ప్రమాదానికి తోడు ఇంజిన్‌తో పాటు ప్లగ్‌లోకి నీరు చేరి వాహనం మొరాయిస్తుంది.
  • ద్విచక్ర వాహనాన్ని ప్రతి 6 వేల కిలోమీటర్లకు ఓసారి సర్వీసింగ్‌ చేయాలి. అదే కారు అయితే ప్రతి 5 వేల కిలోమీటర్లకు వీల్‌ ఎలైన్‌మెంటు బ్యాలెన్సింగ్‌ తప్పనిసరిగా చేయించాలి.
  • నీటిలో సైలెన్సర్‌ మునిగినప్పుడు బండి ఇంజిన్‌ ఆపకూడదు.
  • వర్షం పడే సమయంలో కారు కిటికీలు మూయకపోతే వాన నీరు చేరి అవి సరిగా మూసుకోవు, అలాగే సీట్లు తడుస్తాయి.
  • అరిగిపోయిన టైర్లుంటే బ్రేకు వేసేటప్పుడు అప్రమత్తంగా వేయాలి. లేకపోతే రోడ్డుకు, చక్రానికి మధ్య ఘర్షణ జరిగి ప్రమాదం జరగొచ్చు.

వర్షంలో వాహనం తడిస్తే నష్టాలివే :

  • వాహనం వర్షపు నీటిలో తడిసినప్పుడు పైనుంచి కురిసే నీరు క్లచ్‌లోకి చేరి వైరు కొంత కాలానికి బిగుతుగా మారి పని చేయడం ఆపేస్తుంది.
  • గుంతల్లోంచి వాహనం వెళితే నీరు ఇంజిన్‌లోకి ప్రవేశిస్తుంది. గేర్లు పని చేయడానికి సహకరించే క్లచ్‌ ప్లేట్లు ఇంజిన్‌ని పెట్రోల్‌ ద్వారా మండించి ముందుకు నడిపించే పిస్టన్లు దెబ్బతింటాయి.
  • పదే పదే తడిస్తే వాహన కేబుళ్లు దెబ్బతిని బ్యాటరీ నుంచి హారన్, స్టార్టింగ్‌ యంత్రాలు, హెడ్‌లైటుకు విద్యుత్తు సరఫరా జరగడం ఆగిపోతుంది.
  • స్పార్క్‌ ప్లగ్‌లు దెబ్బతిని వాహనం స్టార్ట్ కాకుండా మొరాయిస్తుంది.

మీది విద్యుత్తు వాహనమా? : ఉరుములు, మెరుపుల సమయంలో ఛార్జింగ్‌ పెట్టకపోవడమే మంచిది. తడిసిన ఛార్జింగ్‌ పోర్టు, ప్లగ్‌ వల్ల విద్యుత్తు సరఫరాలో హెచ్చు తగ్గులు ఏర్పడి షార్ట్‌ సర్క్యూట్‌ జరిగే ప్రమాదం ఉంది.

జాగ్రత్తలు : కారు నీళ్లలో తడిస్తే ఇంజిన్​, ఎలక్ట్రికల్​ భాగాలు, బ్యాటరీ, ఇతర ముఖ్య భాగాలకు నష్టం జరుగుతుంది.

  • వర్షంలో బయలుదేరడం తప్పనిసరి అయితే ఎయిర్​ కండిషనర్​, వైపర్లు, ప్రధాన ప్లగులు పని చేస్తున్నాయో? లేదో? పరిశీలించాలి.
  • బయటికి వెళ్లే సమయంలో టైర్లలోని గాలిని సరి చూసుకోండి.
  • రోడ్ల మీదుండే దుమ్ము-బురద పొర వల్ల జారుడు స్వభావం ఉంటుంది. అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
  • వాహనాన్నినీరు పడని చోట పార్కింగ్‌ చేయండి లేదా దానిపై ఓ కవర్‌ వేయండి.
  • నీటి గుంతల్లోంచి నడిపితే ప్రమాదం జరగడానికి ఎక్కువ అవకాశాలున్నాయి.
  • ఎలక్ట్రికల్‌ భాగాల్లోకి వర్షపు నీరు చేరితే షాట్‌ సర్క్యూట్‌ జరిగే అవకాశం ఉంది.

''టైర్లు, బ్రేకులు, ప్లగులు పరిశీలించడంతో పాటు అవసరమైన సందర్భాల్లో మార్చుకోవాలి.ఇంటికి తిరిగి వచ్చాక తడిసిన వాహనాన్ని ఏదైనా వస్త్రంతో శుభ్రం చేయాలి.''- జానీ షరీఫ్, మెకానిక్, డోర్నకల్‌

''ఇటీవల వరుసగా వర్షాలు కురిశాయి. ఆ సమయంలో వరద నీటిలో బైక్‌ నడపాల్సి వచ్చింది. తరచూ నీటిలో నడపడడంతో వాహనం మొరాయించింది. మరమ్మతు చేయించాల్సి వచ్చింది.'' - రాజు, వాహన చోదకుడు, డోర్నకల్‌

వాహనం పార్కింగ్​ చేసి మర్చిపోతున్నారా? - గూగుల్​ మ్యాప్స్​తో మీ వెహికిల్​ను ఇట్టే కనిపెట్టండి

మీ బండికి హై సెక్యూరిటీ నంబర్​ ప్లేట్ లేదా? - ఆ రోజే లాస్ట్​ డేట్​ - తర్వాత రోడెక్కితే చలాన్ల మోతే!

For All Latest Updates

TAGGED:

RAINY WEATHER VEHICLE TIPSబండి తడిస్తే జాగ్రత్తలుVEHICLE GETS WET IN THE RAINPROTECT A VEHICLE IN RAINY SEASONPREPARE YOUR VEHICLE IN HEAVY RAIN

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

మందులు కొనేముందు వీటిని చెక్​ చేయండి - లేదంటే అవి ప్రాణాంతకంగా మారొచ్చు!

26 గేట్లు ఎత్తి నాగార్జునసాగర్​ నుంచి నీటి విడుదల - పాల నురగ లాంటి అందాలు చూడాల్సిందే

డబుల్ చిన్​తో ఇబ్బంది పడుతున్నారా? - ఇలా చేస్తే సహజంగా తగ్గించుకోవచ్చట!

తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలకు గుడ్​న్యూస్​ - త్వరలోనే బుల్లెట్​ రైళ్ల పరుగులు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.