ఫ్లాట్‌ కొంటున్నారా - ఈ జాగ్రత్తలు పాటించండి - లేకపోతే మోసపోతారు

కష్టపడి దాచిన సొమ్ముతో ఫ్లాట్లు కొనుగోలు చేస్తున్న సామాన్యులు - ఒకటికి 10 సార్లు పరిశీలించి ముందడుగు వేయడమే మేలని సూచిస్తున్న అధికారులు, నిపుణులు

precautions_for_buying_flat
ETV Bharat Andhra Pradesh Team

September 28, 2025

Precautions to Take Before Buying Flat and Plot: ప్రస్తుత సమాజంలో ఎక్కవ మంది పల్లెటూర్లను వదిలి సిటీకి వెళ్లి ఉండటానికి ఇష్టపడుతుంటారు. అయితే వారు అక్కడ కష్టపడి ఉద్యోగం చేసి దాచిన సొమ్ముతో పలువురు ఫ్లాట్లు కొనుగోలు చేస్తుంటారు. అయితే వారు ఫ్లాట్లను కొనేముందు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే మొదటికే మోసం వస్తుంది. ఒకటికి 10 సార్లు పరిశీలించి ముందడుగు వేయడమే మేలని అధికారులు, నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

సేల్‌ డీడ్‌: బిల్డర్‌ వద్ద అపార్ట్‌మెంట్‌ స్థలానికి సంబంధించిన ఒరిజినల్‌ సేల్‌డీడ్‌ దస్తావేజు ఉండాలి. ఇది ఎవరి వద్ద కొనుగోలు చేశారు, కొని ఎన్నాళ్లయింది, బిల్డర్‌కు విక్రయించిన వారికి ఈ స్థలం ఎలా దఖలు పడింది, వారికి అన్ని హక్కులు ఉన్నాయా లేదా అనేది పరిశీలించాలి. అన్నింటికీ మించి జిరాయితీ స్థలమో కాదో చూసుకోవాలి.

లింకు డాక్యుమెంట్లు: స్థలానికి సంబంధించి లింకు డాక్యుమెంట్లు అవసరం. తాజా ఈసీలను తీసుకోవాలి. ఎస్‌ఎల్‌ఆర్, ఎఫ్‌ఎల్‌ఆర్‌ తదితర రెవెన్యూ రికార్డుల నుంచి దశాబ్దాల కాలంగా స్థలం ఎవరెవరి చేతులు మారింది అనేది దీనివల్ల తెలుస్తుంది. విక్రేతల వారసులు ఎవరు వారి సంతకాలు దస్తావేజులపై ఉన్నాయా అనేది పరిశీలించుకోవాలి. సంతకాలు లేకపోతే వారు ఎప్పుడైనా న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయిస్తే చిక్కుల్లో పడాల్సి వస్తుంది.

ఒప్పంద నిబంధనలు: ఫ్లాట్‌ కోసం బిల్డర్‌తో ఒప్పందం చేసుకునేటప్పుడు అందులో పొందుపరిచిన నిబంధనలు ఒకటికి 10 సార్లు సరిచూసుకోవాలి. భవన నిర్మాణానికి వినియోగించే మెటీరియల్, ఫ్లాట్‌ అప్పగించేందుకు ఇచ్చే గడువు, ఇంటీరియల్, ఇతర అంశాలు అందులో ఉండేలా చూసుకోవాలి.

ప్లాన్‌ అనుమతి: అపార్ట్‌మెంట్‌కు స్థానిక సంస్థల నుంచి అనుమతులు కచ్చితంగా ఉండాలి. ఎన్ని ఫ్లోర్‌లకు అనుమతి తీసుకున్నారు, ఆ మేరకే నిర్మాణం జరిగిందా లేక అతిక్రమించారా అనేది తెలుసుకోవాలి.

బిల్డర్‌ గుడ్‌విల్‌: బిల్డర్‌ ఇంతకుముందు చేపట్టిన ప్రాజెక్టులు, అనుకున్న సమయంలో ఫ్లాట్లు అప్పగించారా, నిర్వహణ ఎన్నేళ్లు చేస్తున్నారు, అందులో కొనుగోలు చేసిన వారి అభిప్రాయాలు తీసుకోవడం మంచిది. భవనానికి రహదారులు, కాలువల విషయంలోనూ నిబంధనలు గమనించాలి.

రెరా అనుమతులు: 8 ఫ్లాట్లు దాటితే స్థిరాస్తి వ్యాపార నియంత్రణ చట్టం (రెరా) అనుమతులు ఉండాలి. ఇవి ఉన్నాయో లేవో చూసుకోవాలి.

నిర్మాణం పూర్తయితే: నిర్మాణం పూర్తయితే ఆమేరకు స్థానిక సంస్థలు సర్టిఫికెట్‌ ఇస్తాయి. ఇది పొందితేనే సంబంధిత ఫ్లాట్లకు మున్సిపాల్టీలు ఇంటిపన్ను వేయడం, ఇతర వసతులు కల్పించడం లాంటివి చేస్తాయి.

ఆక్యుపెన్సీ సర్టిఫికెట్‌: కొనుగోలుదారులు బ్యాంకు రుణం కోసం వెళ్తే బిల్డర్‌ ఇచ్చే ఆక్యుపెన్సీ సర్టిఫికెట్‌ అవసరం. ఇది తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలి.

ఎన్‌వోసీ ఉందా?: అపార్ట్‌మెంట్‌ స్థలాన్ని బిల్డర్లు బ్యాంకులు, ఇతర ఆర్థిక సంస్థలకు కుదవ పెట్టి రుణాలు తీసుకుని నిర్మాణాలు చేస్తుంటారు. ఫ్లాట్‌లు విక్రయం పూర్తయ్యేసరికి వీటిని పూర్తిగా తీర్చేసి నిరభ్యంతర పత్రం(ఎన్‌వోసీ) తీసుకోవాలి. తనఖా రద్దు (ఎంవోడీ) చేయించుకున్నారా లేదా చూడాలి. అలానే విద్యుత్తు మీటర్లు పెట్టారా, త్రీఫేజ్‌ ఉందా లేదా అనేది పరిశీలించుకోవాలి. అపార్ట్‌మెంట్‌కు సరిపడా సామర్థ్యం ఉన్న విద్యుత్తు నియంత్రిక ఉందో లేదో చూడాలి.

1000కి పైగా బహుళ అంతస్తులు: ఉమ్మడి విజయనగరం జిల్లాలో అపార్టుమెంట్ల (బహుళ అంతస్తుల) సంస్కృతి రోజురోజుకీ పెరుగుతోంది. విజయనగరంతో పాటు రాజాం, బొబ్బిలి, నెల్లిమర్ల, పార్వతీపురం, సాలూరు, పాలకొండ వంటి పట్టణాలు, పలుచోట్ల మండల కేంద్రాల్లోనూ అపార్టుమెంట్లు పెరుగుతున్నాయి. ప్రస్తుతం ఉమ్మడి జిల్లావ్యాప్తంగా 1000కి పైగా బహుళ అంతస్తులు ఉన్నాయి. ఒక్క విజయనగరంలోనే 800కు పైగా ఉన్నాయి. మరో 2000 వరకు అపార్టుమెంట్లు రెడీటూ ఆక్యుపై దశలో ఉన్నట్టు బిల్డర్లు పేర్కొంటున్నారు.

