వర్షాకాలం టైర్ల విషయంలో జాగ్రత్త - కొనే సమయంలో వీటిని చెక్ చేసుకుంటే మీకే లాభం - VEHICLE TYRE PRECAUTIONS

టైర్ల నిర్వహణలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు - ఎన్ని సంవత్సరాలకు ఒకసారి టైర్లు మార్చాలి? - ఈ విషయాలకు సంబంధించి నిపుణుల సూచనలు

Vehicle Tyre Maintenance Tips
Vehicle Tyre Maintenance Tips (EENADU)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 13, 2025 at 5:39 PM IST

Vehicle Tyre Maintenance Tips : బైక్ కండిషన్​లో ఉంది కదా, ఎప్పటికప్పుడు సర్వీసింగ్ చేయిస్తున్నాంలే కారు బాగానే నడుస్తోందిగా అని చాలా ధీమాగా ఉన్నారు కదా! మరి టైర్ల గురించి పట్టించుకుంటున్నారా? మనలో చాలా మంది అరిగిపోయేంతవరకు టైర్లను నడిపిస్తూనే ఉంటారు. ఇలా చేయడం ప్రమాదకరమని చెబుతున్నారు నిపుణులు.

ఎన్ని కి.మీ వాడొచ్చు : ద్విచక్ర వాహనాలకు అయితే గరిష్ఠంగా 30-35 వేల కి.మీ వరకు వాడొచ్చు. ముందు టైర్​ అదనంగా మరో ఐదు వేల కిలోమీటర్ల వరకు ఉపయోగించవచ్చు. కార్లకు 50 వేల కి.మీ దాకా టైర్లను కొనసాగించొచ్చు. వాహనాల టైర్లకు ఎక్కువగా ఎండ తగలడం, వర్షపు నీటిలో ఉండటం, డ్రైవింగ్ చేసే విధానం, రోడ్ల పరిస్థితుల ఆధారంగా టైర్ల అరుగుదల ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు నిర్దేశిత దూరం తిరగకున్నప్పటికీ మార్చాల్సి ఉంటుంది.

ప్రతి టైర్​ వాల్​పై ఇరువైపులా ట్రెడ్ వేర్​ ఇండికేటర్స్(టీడబ్ల్యూఐ) ఉంటాయి. దానికి ఎదురుగా టైర్ గ్రిప్ మధ్యలో 1.6 మిల్లీమీటర్ల లోపలకు చిన్న బొడుపులాంటివి ఉంటాయి. దాని వరకు టైర్ అరిగేతే ఏమీ కాదు. ఆ టీబ్ల్యూఐ బొడుపులను తాకేలా టైర్లు అరిగితే మార్చాల్సిందే.

చూడటానికి బాగున్నా

  • ఏ టైర్లు అయినప్పటికీ అయిదేళ్ల వరకు మన్నుతాయి. ఆ తర్వాత తప్పనిసరిగా మార్చాలి.
  • నిర్దిష్ట దూరం తిరిగినా, తిరగకపోయినా అయిదేళ్ల తర్వాత టైర్​ను మారిస్తేనే ఎటువంటి ప్రమాదాలకు అవకాశం ఉండదు.
  • సాధారణంగా అయిదేళ్ల తర్వాత టైర్​ రబ్బర్​లో ఉండే సున్నితత్వం పోతుంది. మనకు కనిపించకుండానే పగుళ్లు వచ్చి హార్డ్​గా మారుతుంది.
  • టైర్​ చూడటానికి బాగుందని, మరికొన్నేళ్లు దానిని అలాగే కొనసాగించరాదు.

ముందుది వెనక్కి వెనకది ముందుకి

  1. చాలా కార్లకు ఇంజిన్ ముందువైపు ఉంటుంది. దీనివల్ల ముందు టైర్లలో కొంత ఎక్కువగా అరుగుదల ఉంటుంది. అందుకే ప్రతి 5వేల కి.మీ తర్వాత వాటిని రొటేషన్​ విధానంలో మార్చాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
  2. వాహనం వెనక(రియర్) కుడి టైర్​ను, ముందు ఎడమవైపునకు మార్చాలి. అలాగే వెనుక ఎడమ టైర్​ ముందు కుడివైపునకు మార్చాలి. ఇలా రొటేషన్ చేయాలి.
  3. ఐదు వేల కిలోమీటర్లకు వీల్​ అలైన్​మెంట్, వీల్​ బ్యాలెన్సింగ్ తప్పనిసరిగా చేయించాలి.
  4. కొనేటప్పుడు ఇవి చూడాలి!
  5. ప్రతి వాహనం కంపెనీని ఆధారంగా దాని టైరుకు నిర్దేశిత ప్రమాణాలు ఉంటాయి.
  6. ఉదాహరణకు ఓ టైర్​ వాల్​పై 205/55 ఆర్​ 16 91 ఎస్​' అని ఉంటే అవి ఒక్కో అంశాన్ని సూచిస్తాయి. 205 అనేది టైరు వెడల్పు. 205 మిల్లీ మీటర్లు అనేది చెబుతుంది
  7. 55 అనేది టైర్​ యాస్​పెక్ట్ రేషియో 55 శాతం అని సూచిస్తుంది.
  8. ఆర్​ అనేది ఆ టైర్​ రేడియల్​ కన్​స్ట్రక్షన్​ అని చెబుతుంది.
  9. 16 అనేది రిమ్​ డయామీటర్ 16 అంగుళాలు ఉందని తెలియజేస్తుంది

91 అనేది లోడ్​ ఇండెక్స్​ను వివరిస్తుంది. ప్రతి టైర్​ గరిష్ఠంగా ఎంత బరువును తట్టుకుంటుంది అనేది లోడ్​ ఇండెక్స్​ ద్వారా తెలుస్తుంది. లోడ్​ ఇండెక్స్​ అనేది 62 నుంచి 126 వరకు ఉంటుంది.

వి అనేది స్పీడ్​ రేటింట్​ను తెలియజేస్తుంది. అంటే గరిష్ఠంగా ఎన్నికిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణించవచ్చో చెబుతోంది. 12 రకాల స్పీడ్​ రేటింగ్స్ ఉంటాయి. ఎన్​ అంటే గంటకు 140 కి.మీ, వేగం, పి -150, క్యూ -160, ఆర్-170 ఎస్​-180, టి-190, యూ-200, హెచ్​-200, వి-240, జెడ్​-240 ప్లస్, డబ్ల్యూ-270 వై-300 కి.మీ అని అర్థం.

ఎప్పుడు తయారైందనేది కీలకం : సాధారణంగా టైర్ జీవితకాలం అయిదేళ్లు అయినప్పుడు కొత్త టైర్​ తీసుకునే సమయంలో అది ఎప్పుడు తయారైందనేది కూడా తప్పనిసరిగా పరిశీలించాలి. ఇందుకు నాలుగు అంకెలతో కూడిన సూచిక టైర్​ వాల్​పై ఉంటుంది. ఉదాహరణకు 1825 అని ఉంటే 2025 సంవత్సరంలో 18వ వారం ఆ టైర్​ తయారు అయినట్లుగా అర్థం. దీనిని చూసుకొని ఇటీవల కాలంలో తయారైన టైరును ఎంపిక చేసుకోవచ్చు.

