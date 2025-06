ETV Bharat / state

వర్షాకాలంలో కరెంట్‌తో జర భద్రం - షాక్ తగలకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలో తెలుసా? - SAFETY TIPS FOR THE RAINY SEASON

Safety Tips for the Rainy Season ( Eanadu )

Precautions to be Taken to Avoid Electric Shock During Rainy Season : వ్యవసాయ, గృహ విద్యుత్తు వినియోగ వ్యవస్థలోని లోపాలు శాపాలుగా మారుతున్నాయి. వర్షాకాలంలో ఏమాత్రం అజాగ్రత్తగా ఉన్నా భారీ మూల్యం చెల్లించుకోక తప్పదు. నియంత్రికల్లో సమస్య ఏర్పడినప్పుడు కొందరు స్వయంగా మరమ్మతులకు ప్రయత్నించి ప్రాణాలు కోల్పోయిన విషాద ఘటనలు ఎన్నో ఉన్నాయి. తీగలను సరిచేయాల్సిన విద్యుత్తు శాఖ అధికారుల నిర్లక్ష్యం మరి కొందరి ప్రాణాలు తీస్తోంది. బాధిత కుటుంబాలకు తీరని శోకాన్ని మిగుల్చుతున్నారు. వాటి నుంచి మనం తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.

తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు :