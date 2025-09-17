ETV Bharat / state

ఈ యాప్​లు మీ ఫోన్​లో ఉంటే - సైబర్ నేరగాళ్లు మిమ్మల్ని ఏం చేయలేరు!

రోజు రోజుకూ అధికమౌతున్న సైబర్ మోసాలు - బాధితుల నుంచి భారీమొత్తంలో నగదు కాజేస్తున్న నేరగాళ్లు - ఈ యాప్​లను వినియోగించడంతో మోసాలను అరికట్టవచ్చంటున్న అధికారులు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 17, 2025 at 3:26 PM IST

2 Min Read
How To Avoid Cyber Fraud In Telugu : ఖరీదైన ఫోన్​ ఎప్పుడైనా చెయ్యి జారి కిందపడుతుందేమో? అని భయపడుతుంటాం. రూ. వందల ఖర్చుకు వెనుకాడకుండా పౌచ్ కొంటాం. కానీ, రోజు వారీగా వినియోగించేపటప్పుడు, సెక్యూరిటీ విషయంలో నిర్లక్ష్యాంగా వ్యవహరిస్తుంటాం. దీనినే ఆధారంగా చేసుకుని సైబర్ నేరగాళ్లు దాడులకు పాల్పడుతున్నారు. ఈ సంవత్సరం నిజామాబాద్ జిల్లాలో సైబర్​ నేరాలు భారీగా నమోదయ్యాయి. వీరి బారిన పడ్డవారినుంచి లక్షల్లో కాజేశారు. తరచూ ఈ విధంగా జరిగే మోసాలు, వాటి బారిన పడకుండా ఉండేందుకు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై నిజామాబాద్ సైబర్ డీఎస్పీ వెంకటేశ్వరరావు సూచనలిచ్చారు.

1. డిజిటల్ అరెస్టు : ఇటీవల నిజామాబాద్ పట్టణంలో విశ్రాంత ఉద్యోగి దంపతులను డిజిటల్ అరెస్టు అని మోసగించిన నేరగాళ్లు వారిని 50 గంటల పాటు నిర్బంధించారు. వారి బ్యాంకు ఖాతాలోంచి రూ.30 లక్షలకు పైగా మళ్లించుకున్నారు. సుమారు రెండు రోజుల పాటు కేవలం భయంతో, ఏ ఆలోచన చేయకుండా ఇంటికే పరిమితమైన వైనం పోలీసులను ఆశ్చర్యపరిచింది.

సంచార్ సాథీ యాప్​
1. సైబర్ మోసాలకు అడ్డుకట్ట వేసే యాప్ : ఇటువంటి సైబర్ మోసాలు జరగకుండా ఉండేందుకు సైబర్ బెదిరింపులకు అడ్డుకట్ట వేసేందుకు వాటినుంచి మనల్ని అప్రమత్తం చేసేందుకు 'ఎం-కవచ్​ 2' యాప్ అందుబాటులో ఉంది. ఇది డిజిటల్ గోప్యతకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. మన ఫోన్​కు మెసేజులు, మెయిల్స్ రూపంలో నిషేధిత లింకులు వచ్చినా, నిషేధిత యాప్​లు ఉన్నా వాటిని గుర్తించి మనల్ని అలర్ట్ చేస్తుంది. ఇది ఫోన్​లోని భద్రత లోపాలను సులభంగా పసిగట్టి మన స్మార్ట్ ఫోన్​కు భద్రత కల్పిస్తుంది. ఈ యాప్​ గూగుల్ ప్లేస్టోర్​లో అందుబాటులో ఉంది. వీలైనంత త్వరగా మొబైల్​లో ఇన్​స్టాల్​ చేసుకోండి.

2. డేటా చోరీ : నిజామాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలోని గంజ్​లో ఓ వ్యక్తి స్మార్ట్​ఫోన్ పోగొట్టుకున్నాడు. మరుసటిరోజు ఫోన్ పోయిన వ్యక్తి బ్యాంక్ ఖాతాలోంచి రూ.1.50 లక్షలు మాయమయ్యాయి. అయితే మన ఫోన్​ లాక్​ను ఇతరులు తెవరడం అసాధ్యం. పిన్​ నంబర్లు, ఇతర సమాచారంలో ఖాతాల్లోకి చొరబడలేరు అని అనుకుంటుంటాం. కాని అదంతా అపోహే.

3. సంచార్ సాథీ యాప్ : ఫోన్​ పొరపాటున పోయినట్లయితే వేరొకరు దాని లాక్ తెరిచి వ్యక్తిగత వివరాలు తెలుసుకోకుండా 'సంచార్ సాథీ' యాప్​తో బ్లాక్ చేయవచ్చు. అనుమానిత కాల్స్, ఎస్​ఎంఎస్​లపై ఫిర్యాదు ఇవ్వొచ్చు.

4. ఫోన్ మిస్సింగ్ కేసులు : ఫోన్లు దొంగతనానికి గురయ్యాయని లేదా ఫోన్​ పోగొట్టుకున్నామంటూ జిల్లాలో రోజుకు 16-20 ఫిర్యాదులు అందుతున్నాయి. వాటిని కొట్టేసినా, చేజార్చుకున్నా వెంటనే ఫిర్యాదిస్తే తిరిగి రికవరీ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. దీనిపై అవగాహన పెరగాల్సి ఉంది.

5. సీఈఆర్ వెబ్​పోర్టల్ : ఓ బాధితుడు ఫోన్ పోయిందని దాని మోడల్, ఐఎంఈఐ నెంబరు తదితర వివరాలతో పోలీసులకు ఫర్యాదు చేశాడు. 'సీఈఆర్​' వెబ్​పోర్టల్​లో వివరాలు నమోదు చేసిన మూడు రోజులకు లొకేషన్​ను గుర్తించి ఫోన్​ను రికవరీ చేశారు. ఎవరైనా ఈ వెబ్​సైట్​లోకి వెళ్లి ఫోన్​ను బ్లాక్, అన్​బ్లాక్ చేయవచ్చు.

  • జిల్లాలో మాయమైన ఫోన్లు : 4,000
  • రికవరీ అయిన ఫోన్లు : సుమారు 800

రూ.15 వేలు లాభం చూపి రూ.6.8 కోట్లు కొట్టేశారు

అంతర్జాతీయ ఫోన్‌ కాల్స్‌ను స్థానిక కాల్స్‌గా మార్చే సిమ్‌ బాక్స్‌ - హైదరాబాద్​లో ముఠా సభ్యుల అరెస్ట్

