స్కూల్లో మీ పిల్లలు 'లంచ్​ బాక్స్' సరిగా తినట్లేదా? - నిపుణుల సూచనలు ఇవే

చిన్నారులు స్కూల్​కు వెళ్లడం ప్రారంభమైన నాటి నుంచే లంచ్​ బాక్స్​ కల్చర్​ - పాఠశాలలో పిల్లలు సరిగా తింటున్నారో లేదో తెలియని పరిస్థితి - రుచికి బదులు పోషకాలకే ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలంటున్న నిపుణులు

How to Pack a Healthy lunchbox FOr kids
How to Pack a Healthy lunchbox FOr kids (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 20, 2025 at 5:32 PM IST

2 Min Read
How to Pack a Healthy lunchbox FOr kids : ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో చిన్నారులు స్కూల్​కు వెళ్లడం ప్రారంభమైన నాటి నుంచే వారికి లంచ్‌ బాక్స్‌ పెట్టి పంపించడం అలవాటవుతుంది. సాధారణంగా కనీసం ఐదో తరగతి వరకైనా పిల్లలు తమ తల్లిదండ్రుల పర్యవేక్షణలో భోజనం చేస్తేనే పద్ధతులు, ఏది తినాలి, ఎలా తినాలి అనే విషయాలు తెలుస్తాయి. కానీ చిన్నప్పటి నుంచే లంచ్​ బాక్స్​ కల్చర్​ రావడంతో ఆయాలు, ఉపాధ్యాయులు పర్యవేక్షణలో వారేం తింటున్నారో తినట్లేదో కూడా తెలియని పరిస్థితి నెలకొంది. దీంతో అనేక మంది పిల్లలు బలహీనత, రోగనిరోధక శక్తి తగ్గిపోవడం, తరచూ ఇన్‌ఫెక్షన్ల బారిన పడడం లాంటి సమస్యలతో సతమతమవుతున్నారు. మరి ఈ విషయంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై న్యూట్రీషన్​ అండ్ రిహాబిలిటేషన్ సెంటర్ డాక్టర్​ కల్యాణి సూచనలు మీకోసం.

పోషకాహార లోపంతో అనారోగ్యం : ప్రైవేట్‌ పాఠశాలలో చదువుతున్న ఓ విద్యార్థి ప్రతి రోజూ అన్నం, కూర, పెరుగుతో పాటు తనకు ఇష్టమైన స్నాక్స్‌ సైతం లంచ్​ బాక్సుల్లో తీసుకెళ్తాడు. ఇంటికి వచ్చే సరికి బాక్సు మొత్తం ఖాళీ అవడంతో తల్లి ఎంతగానో సంతోషిస్తుంది. కానీ కొద్ది రోజుల్లోనే ఆ విద్యార్థి తరచూ అనారోగ్యానికి గురి కావడం, జలుబు, నోటిలో అల్సర్లు లాంటి సమస్యలు తరచూ వస్తుండడం వల్ల ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్తే సరిగా ఆహారం తీసుకోకపోవడంతో పోషకాల లోపం కారణంగా అనారోగ్యానికి గురవుతున్నాడని డాక్టర్లు సూచించారు. విద్యార్థిని ప్రశ్నిస్తే నచ్చిన పదార్థాలు ఉన్న రోజు మొత్తం తింటూ మిగిలిన ఎక్కువ రోజుల్లో లంచ్​ బాక్స్​లోని ఫుడ్​ సగానికి పైగా పడేస్తున్నట్లు తేలింది.

పూర్తిగా తినే వారు తక్కువే : ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా సుమారు ఏడు లక్షల మంది విద్యార్థులు ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్‌ బడుల్లో విద్యనభ్యసిస్తున్నారు. వీరిలో సుమారు 2.5 లక్షల మందికి పైగా నిత్యం మధ్యాహ్న భోజనం బాక్స్​ను తీసుకెళ్తారు. వీరిలో పాఠశాలకు తీసుకెళ్లిన ఆహారాన్ని పూర్తిగా తినే విద్యార్థుల సంఖ్య 25 శాతం కంటే తక్కువే ఉంటుందని నిపుణులు వివరిస్తున్నారు. మరో 20 శాతం మంది 80 శాతం ఆహారాన్ని తింటే సుమారు 45 శాతం మంది సగాని కంటే తక్కువే తింటున్నట్లుగా పోషకాహార నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఏదో ఒక కారణం చేత విద్యార్థులు బాక్స్​లోని మొత్తం ఆహారం తినకుండా తప్పించుకుంటున్నారు. అయితే పిల్లలు మధ్యాహ్న భోజనం చేసే సమయంలో ఉపాధ్యాయుల పర్యవేక్షణ ఉన్న పాఠశాలల్లో కనీసం 80శాతం మంది 85శాతం పైగా ఆహారాన్ని తింటున్నారు.

రుచితో పాటు పోషకాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి : పిల్లలకు చిన్నతనం నుంచే పోషకాలు కలిగిన ఆహారాలను అలవాటు చేయాలని న్యూట్రీషన్​ అండ్ రిహాబిలిటేషన్ సెంటర్ డాక్టర్​ కల్యాణి తెలిపారు. రుచికి బదులు పోషకాలకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చేలా వారిని తీర్చిదిద్దాలని సూచించారు.

అనేక మంది తల్లిదండ్రులు పోషకాలకు బదులు రుచికే అధిక ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం వల్లే పిల్లలకు అది అలవాటుగా మారి రుచిగా లేకుంటే తినడమే మానేస్తున్నారు. దీన్ని నివారించాలంటే పిల్లలకు పోషకాలు కలిగిన పదార్థాలనే వారికి నచ్చిన రీతిలో తయారు చేయాలి. గుడ్డుతో ఆమ్లెట్, ఉడక బెట్టడం, ఆకుకూరతో పప్పు, ఇతర కూరలు, పెరుగు ఉండేలా చూడాలి- డాక్టర్ కల్యాణి, న్యూట్రీషన్ ఎక్స్​ఫర్ట్

