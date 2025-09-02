ETV Bharat / state

వానాకాలంలో ప్రయాణమా! - ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తే సేఫ్ అంటున్న నిపుణులు - VEHICLE SAFETY DURING RAINY SEASON

వర్షాకాలంలో ప్రమాదాలకు ఇవే కారణాలు - హైడ్రో ప్లానింగ్‌ ప్రభావంతో వాహనాలు బోల్తా పడే అవకాశం - కొద్దిపాటి మెలకువలు పాటిస్తే సురక్షితంగా గమ్యస్థానానికి చేరుకోవచ్చంటున్న నిపుణులు

Vehicle Safety During Rainy Season
Vehicle Safety During Rainy Season (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 2, 2025 at 3:04 PM IST

Vehicle Safety During Rainy Season : వానాకాలంలో వాహనాలు ఎక్కే ముందు ఒక్కోసారి పరిశీలించి రోడ్డుపైకి రావాలి. అన్ని భాగాలు పనిచేస్తున్నాయో లేదో తప్పనిసరిగా చెక్​ చేసుకోవాలి. రోడ్లపై నడిపేటప్పుడు తగిన జాగ్రత్తలు పాటించాలి. కొద్దిపాటి మెలకువలు పాటిస్తే సురక్షితంగా గమ్యస్థానానికి చేరుకోవచ్చు. వానాకాలంలో ఎందుకని ప్రమాదాలు చోటుచేసుకుంటాయి? వాటిని ఎలా అధిగమించాలి? తదితర అంశాలపై ఉమ్మడి కరీంనగర్​ జిల్లా ఉప రవాణా కమిషనర్ పురుషోత్తం వివరించారు.

సురక్షిత ప్రయాణానికి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు :

  • వర్షం కురుస్తున్నప్పుడు తప్పనిసరిగా బయటకు వెళ్లాల్సివస్తే వాహనం కండిషన్​ (ఫిట్​నెస్​)లో ఉందో లేదో చూసుకోవాలి.
  • రోడ్డుపై నీరు ఉంటే టైర్లు పట్టు కోల్పోతాయి. అందుకే తక్కువ వేగంతో నడపాలి. సడన్ బ్రేక్​లు వేస్తే వాహనం బోల్తాపడే ప్రమాదం ఉంటుంది.
  • టైర్లలో సరిపడా గాలి ఉండేలా జాగ్రత్తలు పాటించాలి.
  • కార్లు, వ్యాన్లలో వైపర్ పనిచేస్తుందో లేదో చూసుకోవాలి. పనిచేయకపోతే ఎదురుగా వచ్చే వాహనాలు కనిపించక ప్రమాదాలు జరుగుతాయి.
  • బ్రేకులు కొన్నిసార్లు వెంటనే పడవు, అందుకే వాహనాన్ని చెక్​ చేసుకున్నాకే రోడ్డుపైకి తీసుకురావాలి.
  • వాహనాలకు రేడియం స్టిక్కర్లను తప్పనిసరిగా అతికించాలి. అవి ఉంటే వర్షాలు, చీకటి సందర్భాల్లో కూడా ఎదురుగా వచ్చే వాహనాల వెలుతురు, వీధి దీపాల వెలుతురులో కూడా స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి.
  • ద్విచక్ర వాహనదారులు స్ట్రిప్​ లాక్​ చేసుకోవాలి.

హైడ్రో ప్లానింగ్‌ ప్రభావం : వాన నీటితో రోడ్లు తడవటంతో వాహనాలు వాటిపై ప్రయాణించేటప్పుడు టైర్లు రోడ్డు ఉపరితలంపై పట్టు కోల్పోయి నీటిపొరమీద తేలియాడే పరిస్థితులు నెలకొంటాయి. ఈ కారణంగా వాహనాలు నియంత్రణ కోల్పోయి ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. వానలు కురుస్తున్న సమయంలో రోడ్డుమీద ఉన్న దుమ్ము బురదగా మారుతుంది. టైరుకు రహదారికి మధ్య ఉండే వరుస (లేయర్​)నే హైడ్రో ప్లానింగ్ అంటారు. వాహనం నడిపే వ్యక్తి సడన్​గా బ్రేక్​ వేయగానే రోడ్డకు టైరుకు మధ్య ఉండే సంబంధం తెగిపోతుంది. దీంతో వాహనం బోల్తా పడే అవకాశాలు అధికంగా ఉంటాయి.

ఇలాంటి హైడ్రో ప్లానింగ్ ప్రమాదాలు జరగకుండా ఉండాలంటే తడి రోడ్లపై వాహనాలను నెమ్మదిగా నడపాలి. సడన్​ బ్రేకులు వేయకుండా జాగ్రత్త పడాలి. స్టీరింగ్​ను వీలైనంతవరకు నిశ్చలంగా ఉంచాలి. వీల్ తేలికగా అనిపించినా, ఇంజిన్​ శబ్దం పెరిగినా, వాహనం పక్కకు జారిగినా, బ్రేకులు పనిచేయకపోయినా గుర్తించి తగిన చర్యలు తీసుకోవాలి.

గుంతలతో మరింత జాగ్రత్త : వర్షాకాలంలో అతిపెద్ద సమస్య వాహనదారులకు గండంగా మారుతోంది. అదే గుంతలు, సరిగ్గా లేని రోడ్లు. వానలు కురిసే సందర్భాల్లో గంతలు కనిపించకుండా వాననీరు చేరుతుంది. ఒక వేళ వాహనం వేగంగా వెళితే అందులో పడే ప్రమాదమూ పొంచి ఉంది. ద్విచక్ర వాహనంలో ప్రయాణించే వారైతే ఏకంగా పడిపోయే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఆ గుంతలు మరింత లోతుగా ఉంటే ప్రాణాలు పోయే ప్రమాదం పొంచి ఉంటుంది. ఎంతైనా నీళ్లు ఎక్కువగా నిలిచి చోటు నుంచి కాకుండా పక్క నుంచి వెళ్లడం శ్రేయస్కరం అని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

