దీపావళికి టపాసులు కొంటున్నారా? - 5 కిలోలకు మించితే పర్మిషన్ తీసుకోవాలని తెలుసా?
సమీపిస్తున్న దీపావళి పండుగ - బాణాసంచా దుకాణాలు ఏర్పాటుకు సన్నాహాలు - ఐదు కిలోలకు మించి బాణాసంచా నిల్వ చేస్తే అనుమతి తప్పనిసరి
Published : October 13, 2025 at 2:48 PM IST|
Updated : October 13, 2025 at 2:57 PM IST
Firework Shops Safety Precautions : దీపావళి పండుగ సమీపిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో నగరంలో వేల సంఖ్యలో టపాసుల దుకాణాలను ఏర్పాటు చేసేందుకు వ్యాపారులు సిద్ధమవుతున్నారు. గత సంవత్సరం 1400కి పైగా తాత్కాలిక, శాశ్వత దుకాణాలకు దరఖాస్తు చేసుకోగా, ఈ సారి ఆ సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని సంబంధిత అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. నిబంధనల ప్రకారం ఒక ఇంట్లో ఐదు కిలోలకు మించి నిల్వ చేసినట్లయితే పోలీసులు, అగ్నిమాపక, విపత్తు నిర్వహణ శాఖ నుంచి అనుమతులు తీసుకోవడం తప్పనిసరి.
బాణాసంచా దుకాణాలు పెట్టేవారు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు :
- బాణాసంచా(ఫైర్ వర్క్స్) నిల్వ చేసే ప్రదేశం (షాపు, గోదాం) దగ్గర 5 కిలోల సామర్థ్యం కలిగిన రెండు అగ్నిమాపక పరికరాలు ఏర్పాటు చేసుకోవాలి.
- ఇంటి రూఫ్ టాప్పై 1000 లీటర్ల సామర్థ్యం కలిగిన వాటర్ ట్యాంక్, దిగువ భాగంలో 450 లీటర్ల సామర్థ్యం ఉన్న నీళ్ల ట్యాంక్ ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. రెండు లక్షల లీటర్ల అండర్ గ్రౌండ్ స్టాటిక్ వాటర్ ట్యాంక్ ఉండాలి.
- విద్యుత్తు సరఫరాలో ఎలాంటి అంతరాయం లేకుండా సర్టిఫైడ్ ఎలక్ట్రీషియన్తో పరిశీలించి, ప్రమాదరహితంగా ఉండే విధంగా చూసుకోవాలి.
- ఇటుకలు, కాంక్రీట్, జీఐ షీట్స్ లాంటి అంటుకునే స్వభావం లేనటువంటి వస్తువులతోనే గోదాం రూంలను నిర్మించాలి.
- గదుల దగ్గర కలప, దుస్తులు, ప్లాస్టిక్ లాంటి మండే స్వభావం ఉన్న వస్తువులను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఉంచకూడదు.
- అగ్నిమాపక సాధనలు తప్పనిసరిగా అందుబాటులో ఉండాలి.
నిబంధనలు ఇలా :
- ఇంట్లో ఐదు కిలోలకు మించి నిల్వ చేసినట్లయితే పోలీసులు, అగ్నిమాపక, విపత్తు నిర్వహణ శాఖ నుంచి అనుమతులు తప్పనిసరి
- తాత్కాలిక టపాసుల దుకాణాన్ని ఏర్పాటు చేసేందుకు అగ్నిమాపక, పోలీసులు, బల్దియా అనుమతి తప్పనిసరి.
- జనావాసాలకు దూరంగా ఉండాలి.
- కలప, టార్పాలిన్, వస్త్రం లాంటి వస్తువులు టపాసుల దుకాణాల్లో ఉండకూడదు.
- ప్రతి దుకాణంలో 5 కిలోల చొప్పున 2 డ్రై కెమికల్ పౌడర్ సిలిండర్లతో పాటు 200 లీటర్ల నీటి డ్రమ్ములు, ఇసుక నింపిన బకెట్లుండాలి.
- టపాసుల దుకాణాల్లో 18 ఏళ్లలోపు చిన్నారులుండకూడదు.
- ఒక్కో బాణాసంచా దుకాణం మధ్య కనీసం 3 మీటర్ల దూరం ఉండాలి.
- ప్రభుత్వ స్థలమైతే జీహెచ్ఎంసీ నుంచి నిరభ్యంతర పత్రం (నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికెట్), ప్రైవేటుదైతే యజమానులతో ఒప్పంద పత్రాన్ని తీసుకోవాలి.
- గతేడాది జారీ చేసిన లైసెన్సు పత్రాలు, పక్కా దుకాణమైతే ఇరుగుపొరుగు నుంచి నిరభ్యంతర పత్రాలను తప్పనిసరిగా కలిగి ఉండాలి.
నిర్లక్ష్యమే ప్రమాదాలకు కారణం : ప్రతి ఏటా బాణాసంచా పేలుడు ప్రమాదాలు ఏదో చోట జరుగుతునే ఉన్నాయి. పర్యవేక్షణ లోపం, నిర్వాహకుల నిర్లక్ష్యం కారణంగా ప్రమాద ఘటనలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా టపాసుల దుకాణాలు పెట్టేవారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. దుకాణాలు ఏర్పాటు చేయాలనుకునేవారు సంబంధిత అధికారుల నుంచి అనుమతులు తీసుకోవడం తప్పనిసరి.
టపాసులు కాల్చేటప్పుడు ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి : దీపావళి పండుగకు అందరూ బాణాసంచా కాల్చి ఆనందంగా జరుపుకొంటారు. చిన్నారులకు పక్కనే ఉండి కాకర పువ్వొత్తులు, చిచ్చుబుడ్లు లాంటివి కాల్చడంలో ఇంట్లో పెద్దవాళ్లు సాయం చేస్తుంటారు. తగు జాగ్రత్తలు పాటిస్తూ వారి ఆనందాన్ని కుటుంబ సభ్యులు ఆస్వాదిస్తుంటారు. పిల్లలు బాణాసంచా కాల్చేటప్పుడు ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ద్వారా హ్యాపీ దీపావళిని చేసుకోవచ్చు.
- పిల్లలు బాణాసంచా కాల్చేటప్పుడు వారిని ఎప్పుడూ ఒంటరిగా విడిచిపెట్టవద్దు.
- ప్రమాదకరమైన టపాసుల జోలికి వెళ్లక పోవటం మేలు.
- శానిటైజర్ రాసిన చేతులతో టపాసులను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ కాల్చొద్దు.
- నైలాన్ వస్త్రాలు ధరించి బాణాసంచా కాల్చొద్దు. ఇలాంటి దుస్తులకు మంటలు త్వరగా అంటుకొనే స్వభావం ఉంటుంది. కాటన్ బట్టలు మాత్రమే ధరించాలి.
- టపాసులతో ప్రయోగాలు చేయకండి. పొగ ఎక్కువగా వచ్చే వాటిని ఉపయోగించొద్దు.
- పిల్లలు టపాసులు కాల్చేటప్పుడు పేరెంట్స్ పక్కన ఉండటం ఉత్తమం.
- కరెంట్ పోల్స్, తీగల వద్ద బాణాసంచాను పేల్చొద్దు.
- బాణాసంచా కాల్చుతున్నప్పుడు ముఖం దగ్గరగా పెట్టొద్దు.
