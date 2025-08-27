Precautions For Electrical Hazards During Ganpati Navratri Celebrations : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా గణపతి నవరాత్రి ఉత్సవాలు బుధవారం (నేడు) ప్రారంభమవుతున్నాయి. ఇవి ముగిసిన కొద్ది రోజులకు శరన్నవరాత్రి వేడుకలు మొదలవుతాయి. భక్తులు మండపాల్లో భారీ విగ్రహాలకు ప్రతిష్టించి ఘనంగా పూజలు నిర్వహిస్తుంటారు.
ఓ పక్క తుపాను వాతావరణం, మరో పక్క మానవ నిర్లక్ష్యంతో గతంలో జరిగిన విద్యుత్తు ప్రమాదాలు భక్తులు అప్రమత్తం కావాల్సిన బాధ్యతను గుర్తు చేస్తున్నాయి. విగ్రహాలను ప్రతిష్ఠకు తీసుకొచ్చే, శోభాయాత్ర సమయంలో దురదృష్టవశాత్తు ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. కొంతమంది అత్యుత్సాహం, నిర్లక్ష్యం, విద్యుత్తు సిబ్బంది పర్యవేక్షణలేమి బాధిత కుటుంబాల్లో విషాదాన్ని నింపుతోంది. ఈ పండుగ తొలి రోజు ప్రారంభం నుంచి శోభాయాత్ర ముగిసే వరకూ అప్రమత్తంగా వ్యవహరిస్తూ వేడుకలను విఘ్నాలు లేకుండా కొనసాగించాల్సిన బాధ్యత అందరిపై ఉంది.
- హైదరాబాద్ రామంతాపూర్లో ఆగస్టు 18వ తేదీన కృష్ణుని శోభాయాత్ర సందర్భంగా విద్యుదాఘాతంతో ఐదుగురు మృతి చెందారు. ఈ విషాదకర ఘటన అందరినీ కలిచివేసింది.
- ఈ నెల 19న హైదరాబాద్, కామారెడ్డి జిల్లాల్లో గణేశ్ నవరాత్రి ఉత్సవాల సందర్భంగా విగ్రహ తరలింపు, మండపం ఏర్పాటు సమయంలో విద్యుదాఘాతంతో నలుగురు మృతి చెందారు. ఈ రెండు ఘటనల్లో ఇద్దరు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.
మండపాల వద్ద : మండపంలో పిల్లలకు అందనంత ఎత్తులో స్వీచ్ బోర్డులను ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. అక్కడ వినియోగించే విద్యుత్తు సామర్థాన్ని తట్టుకునేలా వైర్లను ఉపయోగించాలి.
- రోడ్డు పై సర్వీసు వైర్లను తీగలకు తగిలించకూడదు. విద్యుత్తు సరఫరా వైర్లు ఉన్న ప్రాంతంలో దీపాలు వెలిగించడం, అలాగే సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల నిర్వహణ ప్రమాదకరం.
- గణపతి మండపాల వద్ద నాణ్యమైన ఎర్త్ లీకేజ్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్, ఎంసీబీలను అమర్చుకోవాలి.
- నైపుణ్యం లేని ఎలక్ట్రీషియన్ సాయంతో లేదా సొంతంగా విద్యుత్తు సరఫరా ఇచ్చే ప్రయత్నం చేయెద్దు.
- మండపాల వద్ద అతుకులతో సర్వీసు, ఇతర వైర్లు లేకుండా చూసుకోవాలి.
- అన్ని మండపాల వద్ద అందరికీ కనిపించేలా ఎన్పీడీసీఎల్ టోల్ఫ్రీ నంబర్ 1912, అలాగే స్థానిక విద్యుత్తు సిబ్బంది వివరాలతో ఫోన్ నంబర్లు కలిగిన ఫ్లెక్సీని ఏర్పాటు చేయాలి.
విగ్రహాలు తరలించే సమయంలో : రోడ్డు పై ఎత్తయిన విగ్రహాలు తీసుకెళ్లే క్రమంలో రహదారుల మీదుగా పోయే తీగలను తాకుతుండటంతో ప్రమాదాలు ఎక్కువగా సంభవిస్తుంటాయి.
- ఈ నేపథ్యంలో వాహనాలకు, విగ్రహాలకు సపోర్టుగా కట్టే కడ్డీలు మరింత ప్రమాదమన్న విషయం మరిచిపోవద్దు.
- డ్రైవరు మద్యం తాగకుండా చూడాలి. ఒకరిని పర్యవేక్షణకు ఏర్పాటు చేయాలి.
- అలాగే విద్యుత్తు, కేబుల్ నెట్వర్క తీగలు పరిశీలిస్తూ జాగ్రత్తగా ప్రతిమలు తరలించాలి.
- వాహనాలను తీగల కింద నిలిపి విగ్రహాలను ఎక్కించకూడదు, దింపొద్దు.
- వినాయక మండపాల వద్ద అప్రమత్తత చాలా అవసరం.
- మండపాల వద్ద విద్యుత్ పనులను జాగ్రత్తగా పరిశీలించి నిర్వహించాలి. స్తంభాల కింద మండపాలు ఉంటే, విద్యుత్ తీగలను ఎప్పటికప్పుడు తనిఖీ చేయాలి.
''గణపతి మండపాలకు ప్రభుత్వం ఉచిత విద్యుత్తు సరఫరా ఇస్తోంది. సర్వీసు పటిష్టమైనది ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. విగ్రహాల తరలింపు, శోభాయాత్రల సందర్భంగా మండపాల నిర్వాహకులు అప్రమత్తంగా ఉంటే ప్రమాదాలు జరగవు.'' - శ్రీనివాసాచారి, ఎస్ఈ
