చిన్నారులపై ఇంకెన్నాళ్లీ దారుణ ఆకృత్యాలు! - అధికశాతం ఘటనల్లో తెలిసిన వారే తెగబడుతున్నారు
అభం శుభం తెలియని బాలలపై అఘాయిత్యాలు - అధికశాతం ఘటనల్లో తెలిసిన వారే తెగబడుతున్న వైనం - పలు పోక్సో కేసుల్లో లోతైన దర్యాప్తు జరిపి శిక్షలు పడేవిధంగా చేస్తున్న పోలీసులు
Published : September 28, 2025 at 6:45 AM IST
Precautions of Teenage Girls : స్వేచ్ఛగా ఎదగాల్సిన బాల్యాన్ని కొంతమంది తమ చేష్టలతో అభద్రతా భావనలోకి నెట్టేస్తున్నారు. అభం శుభం తెలియని చిన్నారులకు మాయమాటలు చెప్పి అఘాయిత్యాలకు పాల్పడుతున్న ఘటనలు ఏదో చోట జరుగుతూనే ఉన్నాయి. బాలలపై దారుణాలకు ఒడిగడుతున్న ప్రబుద్ధుల్లో పొరుగువారు, బంధువులే కాకుండా కుటుంబీకులు, విద్యాబుద్ధులు నేర్పించాల్సిన వారు ఉండటం సమాజంలో ఆందోళన కలిగిస్తోంది. పోక్సో కేసుల్లో కొందరు పోలీసులు లోతైన విచారణ జరిపి తగిన ఆధారాలతో నిందితులను న్యాయస్థానం ముందు దోషులుగా నిలబెడుతున్నారు.
2024 ఏప్రిల్ 23వ తేదీన జగద్గిరిగుట్ట పోలీస్ స్టేషన్లో నమోదైన కన్న కుమార్తెపై తండ్రి అత్యాచారం కేసును స్థానిక పోలీసులు ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకుని సమగ్ర విచారణ జరిపారు. తగిన ఆధారాలతో ఛార్జిషీటు వేయడంతో నిందితుడికి జీవితఖైదు విధిస్తూ కూకట్పల్లి పోక్సో, ఫాస్ట్ట్రాక్ కోర్టు న్యాయమూర్తి తీర్పు వెలువరించడంపై సర్వత్రా హర్షం వ్యక్తమవుతోంది.
తల్లడిల్లుతున్న వలస జీవులు : కుత్బుల్లాపూర్, గాజులరామారం సర్కిళ్లలో పారిశ్రామిక వాడలు విస్తరించడంతో వివిధ రాష్ట్రాలు, జిల్లాల నుంచి ఉపాధి కోసం పొట్టచేతపట్టుకుని ఇక్కడికి వలస వస్తుంటారు. దంపతులిద్దరూ కూలీ పనిచేస్తే కానీ పూటగడవని దుస్థితి వారిది. వారిలో ఉన్న అమాయకత్వాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని కొంతమంది ఆకతాయిలు రెచ్చిపోతున్నారు. రక్త సంబంధీకులని కూడా చూడకుండా అఘాయిత్యాలకు పాల్పడుతున్నారు. తనకు ఏ చిన్న కష్టం వచ్చినా తండ్రికే చెబుతుంది కూతురు. కానీ మానవ రూపంలో కొన్ని మృగాలు కనీసం ఆ బంధానికి విలువ ఇవ్వడంలేదు. వలస వచ్చేవారు పిల్లలను పాఠశాలల్లో చేర్పించకుండా ఇంటి వద్దే వదిలిపెట్టి పనులకు వెళ్తుంటారు. దీంతో వారు పనులకు వెళ్లొచ్చేసరికి పిల్లలకు రక్షణ లేకపోవడం వల్ల వారు భయాందోళనకు గురవుతున్నారు.
మచ్చుకు కొన్ని ఘటనలు :
- జగద్గిరిగుట్ట పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని 2024 మార్చి 9న ఓ వ్యక్తి అదే ప్రాంతానికి చెందిన మహిళతో సహజీవనం చేస్తున్నాడు. ఇదివరకే ఆమెకు ముగ్గురు సంతానం ఉంది. అందులో ఓ బాలికపై మారుతండ్రి పలుసార్లు అత్యాచారం చేశాడు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న బాధితురాలు పోలీసులను ఆశ్రయించడంతో అతనిపై పోక్సో కేసు నమోదైంది.
- దుండిగల్ పీఎస్ పరిధిలో ఓ వ్యక్తి సహజీవనం చేస్తున్న మహిళ కుమార్తెపై కన్నేశాడు. అభం శుభం తెలియని ఆ బాలికను గర్భవతి చేశారు. అనంతరం రూ.1.5 లక్షలు వెచ్చించి గర్భస్రావం చేయించాడు. చివరకు ఆమెను పెళ్లిచేసుకుంటానని చెప్పడంతో పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయగా అతడిని రిమాండ్కు తరలించారు.
- కైసర్నగర్కు చెందిన ఓ వ్యక్తి(45) మతిస్థిమితంలేని తన ఇద్దరు కూతుళ్లపై అత్యాచారానికి చేసి, సభ్యసమాజం తలదించుకునేవిధంగా ప్రవర్తించాడు. చివరికి కటకటాల పాలయ్యాడు.
తెలిసిన వారే తెగబడుతున్నారు : ఇంటా, బయటా, చదివే చోట ఎలా జాగ్రత్తగా మసలుకోవాలో కన్నవాళ్లు బాలికలకు తెలియజేయాలని పోలీసు అధికారులు తరచూ చెబుతునే ఉన్నారు. మరోవైపు పలుచోట్ల అవగాహన కార్యక్రమాలు కూడా నిర్వహిస్తున్నారు. ఎవరికి సమస్య ఉన్నా నేరుగా షీ టీం, డయల్-100ను గానీ, పోలీసు స్టేషన్లో గానీ సంప్రదించాలని చెబుతున్నారు. చిన్ననాటి నుంచి తల్లిదండ్రులు పిల్లలకు గుడ్టచ్, బ్యాడ్టచ్పై అవగాహన కల్పించడం అవసరం. ఎవరైనా ఇబ్బందికరంగా ప్రవర్తించినట్లుగా గుర్తిస్తే తమతో పంచుకోవాలని తల్లిదండ్రులు ధైర్యాన్నివ్వాలి.
