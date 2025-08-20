ETV Bharat / state

వినాయక విగ్రహాలు తరలిస్తున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు పాటించండి - PRECAUTIONS FOR MOVING GANESH IDOLS

వినాయకుడి విగ్రహాలు తరలించేటప్పుడు ప్రమాదాలు - నగరంలో వరుస ఘటనలు - జాగ్రత్తలు పాటించాలంటున్న విద్యుత్ అధికారులు

Precautions to be Taken While Moving Ganesh Idols
Precautions to be Taken While Moving Ganesh Idols (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 20, 2025 at 7:40 PM IST

Precautions to be Taken While Moving Ganesh Idols : వినాయక చవితి పండగ సందర్భంగా గణేశ్​ విగ్రహాల తరలింపులో, మండపాల వద్ద విద్యుత్ తీగల విషయంలో అందరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని దక్షిణ తెలంగాణ విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థ సీఎండీ ముషారఫ్​ ఫరూఖీ మండప నిర్వాహకులను, ప్రజలను కోరారు. సోమవారం హైదరాబాద్​లోని రామంతపూర్​ జరిగిన ఘటనలో ఐదుగురు, మంగళవారం బండ్లగూడలో గణేశ్ విగ్రహ తరలింపులో, అంబర్​పేటలో గణేశ్​ మండపం వద్ద విద్యుత్తు షాక్​కు గురై ముగ్గురు మృతి చెందడం బాధకరమైన విషయమన్నారు. ఈ మూడు ఘటనల్లోనూ తమశాఖ పరంగా నిర్లక్ష్యం లేదని ఇతర కారణాలతో ప్రాణ నష్టం జరిగిందని స్పష్టం చేశారు. బండ్లగూడలో జరిగిన ప్రమాద స్థలాన్ని సీఎండీ పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన అధికారులకు సూచనలు చేశారు. వినాయక చవితి పండగ సందర్భంగా గణేష్‌ విగ్రహాల తరలింపు ముమ్మరంగా జరుగుతుందని, అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆదేశించారు. విద్యుత్తు నెట్‌వర్క్‌ పరంగా లోపాలు లేకుండా చూడాలన్నారు.

విగ్రహాల తరలింపు సమయంతో ఏ జాగ్రత్తలు పాటించాలి

  • విగ్రహాల ఎత్తును బట్టి మార్గాన్ని నిర్ణయించుకోవాలి. ఎక్కడైనా సమస్యలుంటే విద్యుత్తు సిబ్బందికి తెలియజేయాలి. లేదా వెళ్లే దారిలో వైర్లు ఎక్కువగా ఉన్నట్లు అనిపిస్తే వారి సహాయం తీసుకోవచ్చన్నారు.
  • విద్యుత్తు తీగల నుంచి కనీసం 2అడుగుల దూరం పాటించాలని సూచించారు. తీగల్లో ప్రవహించే విద్యుత్తు సరఫరా ప్రభావం/ఇండక్షన్‌ ఉంటుంది.
  • మెటల్‌ ఫ్రేమ్‌లతో కూడిన అలంకరణలను వీలైనంత మేర తగ్గించాలి.

మండపాలు వేసినప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు

  • విద్యుత్తు శాఖ సిబ్బంది ద్వారానే కనెక్షన్లు తీసుకోవాలి.
  • ఐఎస్‌ఐ మార్క్‌ ప్రామాణిక విద్యుత్తు తీగలే వాడాలి.
  • మండప నిర్వాహకులు ప్రతిరోజు తప్పనిసరిగా తీగలను క్షుణ్నంగా పరిశీలించాలి.
  • విద్యుత్తు తీగలు తెగిపడినా, అత్యవసర పరిస్థితుల్లో 1912కి గానీ, సమీపంలోని ఫ్యూజ్‌ ఆఫ్‌ కాల్‌ సెంటర్‌కు గానీ తెలపాలని కోరారు.

అధికారుల చర్యలు : వినాయక నవరాత్రి ఉత్సవాలకు నగరం సిద్ధమవుతోంది. నిర్వాహకులు ముందుగానే గణనాథుల విగ్రహాలను మండపాలకు తరలిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే విగ్రహాల తరలింపులో వరుస విద్యుత్‌ ప్రమాదాలు అధికారులను ఉలికిపాటుకు గురిచేశాయి. దీంతో పోలీసు, విద్యుత్, జీహెచ్‌ఎంసీ అధికారులు ముందు జాగ్రత్త చర్యలకు సిద్ధమయ్యారు. విగ్రహాల తరలింపు మార్గంలో వేలాడుతున్న విద్యుత్‌ తీగలు, చెట్ల కొమ్మలు, రహదారులపై గుంతలను గుర్తించి దిద్దుబాటు అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.

ఈ పొరపాట్లు చేయకండి : హైదరాబాద్​లో విగ్రహాల తరలింపు అంటే సాహసంతో కూడుకున్న పని. చిన్న చిన్న గల్లీల్లో విద్యుత్​ తీగలు, చెట్ల కొమ్మలు అడ్డుగా ఉంటాయి. మరోవైపు వర్షాకాలం కావున రోడ్లపై గుంతలు ఏర్పడి ఉంటాయి. వీటన్నింటి మధ్య విగ్రహాన్ని తరలించాలంటే చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. అయితే వీటి తరలింపు క్రమంలో విద్యుత్తు తీగలు వస్తే వాటిని కర్రతో పైకెత్తి తీసుకెళ్తుంటారు. కానీ అలా చేయకుండా విద్యుత్​ సిబ్బంది సహాయం తీసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. అలాగే వినాయక మండపాలకు కరెంటు తీగల నుంచి అక్రమంగా విద్యుత్తు తీసుకుంటారు. దాన్నుంటి కరెంట్​ తీసుకుని డెకరేషన్​ లైటింగ్​కి ఉపయోగిస్తారు. అలా చేస్తే ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశముందని అధికారులు చెబుతున్నారు.

