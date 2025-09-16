15 రోజుల క్రితం వీధి కుక్క దాడి - రేబిస్తో నాలుగేళ్ల బాలుడి మృతి
కుక్కలు, పిల్లుల వంటివి కరిస్తే యాంటీ రేబిస్ టీకా వేయించుకోవాలి - కేవలం టెటనస్ ఇంజక్షన్ తీసుకుంటే సరిపోదు - కరిచిన తక్షణం చికిత్స తీసుకోవాలి
Precautions Should Be Taken to Avoid Getting Rabies : ఇటీవల వీధి కుక్కల బారిన పడి ఎందరో ఆస్పత్రులపాలవుతున్నారు. ఎంతోమంది కుక్కకాటుతో రేబిస్ బారినపడి, ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. వీధి కుక్కలతోనే కాకుండా కొన్ని పెంపుడు జంతువులతోనూ రేబిస్ వ్యాధి సోకుతుందని నిపుణులు తెలుపుతున్నారు.
వీధి కుక్క దాడి చేయడంతో రేబిస్ బారినపడిన నాలుగేళ్ల బాలుడు చికిత్స పొందుతూ సోమవారం మృతి చెందాడు. గుంటూరు జిల్లా పొన్నూరు మండలంలోని వెల్లలూరు గ్రామానికి చెందిన తాడిశెట్టి రాజా, జ్యోతి దంపతులకు కుమారుడు, కుమార్తె ఉన్నారు. రాజా వ్యవసాయ పనులు చేస్తుంటారు. సుమారు 15 రోజుల కిందట కుమారుడు కార్తీక్ ఇంటి బయట ఉండగా వీధి కుక్క బాలుడి తల, చేతులపై దాడి చేయడంతో తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు.
బాలుడిని పొన్నూరు ప్రభుత్వ వైద్యశాలకు తరలించారు. మూడు రోజుల తర్వాత బాలుడి ఆరోగ్యంలో మార్పులు రావడంతో విజయవాడలోని ప్రైవేట్ వైద్యశాలలో చేర్చారు. రేబిస్ సోకినట్లు వైద్యులు గుర్తించి చికిత్స చేశారు. ఆరోగ్యం మెరుగుపడకపోవడంతో గుంటూరు ప్రభుత్వ వైద్యశాలలోని అత్యవసర విభాగానికి తరలించారు. ఈ క్రమంలో పరిస్థితి విషమించి మృతి చెందాడు.
రేబిస్ సోకేది ఎలాగంటే : రేబిస్ ప్రధానంగా జంతువుల నుంచి సంక్రమించే ‘లిస్సా’ వైరస్తో వస్తుంది. ఈ వైరస్ జంతువుల లాలాజలంలో ఉంటుంది. పిచ్చి కుక్క కరిస్తే రేబిస్ వ్యాధి వస్తుందని అందరికీ తెలిసిన విషయమే. అయితే కుక్కే కాదు, పిల్లి, నక్క, కోతి, గబ్బిలం వంటివి కరిచినా రేబిస్ జబ్బు వచ్చే అవకాశం ఉందని వైద్యులు తెలుపుతున్నారు.
ప్రథమ చికిత్స ఎలా చేయాలి : కుక్క కాటు గాయాన్ని సబ్బు, ధారగా పడుతున్న స్వచ్ఛమైన నీటితో శుభ్రంగా కడగాలి. గాయం వద్ద వైరస్ చాలాకాలం జీవించి ఉంటుంది. అక్కడ వృద్ధి చెందుతూ వస్తుంది. కాబట్టి కరిచిన వెంటనే గానీ ఎప్పుడు గుర్తిస్తే అప్పుడు గానీ గాయాన్ని కనీసం 5 నిమిషాల సేపైనా కడగాలి. 10-15 నిమిషాల సేపు కడిగితే ఇంకా మంచిది. గాయాన్ని నేరుగా చేత్తో ముట్టుకోవద్దు. చేతులకు గ్లవుజులు వేసుకుంటే మంచిది. కడిగిన తర్వాత గాయాన్ని పొడిగా తుడిచి యాంటీసెప్టిక్ లోషన్లు రాసి, అలాగే వదిలేయాలి. గాయం పెద్దగా ఉన్నా కూడా సాధ్యమైనంతవరకూ కుట్లు వేయకపోవటమే ఉత్తమం. ఒకవేళ కుట్లు తప్పనిసరిగా వేయాల్సి వస్తే వదులుగానే వేయాలి.
కుక్కలు, పిల్లుల వంటి జంతువులలో ఏది కరిచినా యాంటీ రేబిస్ టీకా వేయించుకోవాలి. కేవలం టెటనస్ ఇంజక్షన్ తీసుకుంటే సరిపోదు. రేబిస్ కారక వైరస్ నాడులను చేరుకొని, గంటకు 3 మిల్లీమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణిస్తూ మెదడుకు వ్యాపిస్తాయి. క్రమంగా రేబిస్ లక్షణాలు మొదలవుతాయి. కాబట్టి కరిచిన తక్షణం చికిత్స తీసుకోవాలి. వైరస్ నాడులకు చేరుకోకమందే చికిత్స ఆరంభించటం అన్నింటికన్నా ముఖ్యమని గుర్తించాలని వైద్యులు తెలుపుతున్నారు.
