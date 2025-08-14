ETV Bharat / state

వర్షం తెచ్చిన వ్యాధుల తంటా - రాష్ట్రంలో పెరుగుతున్న సీజనల్ ఫీవర్స్ - SEASONAL DISEASES INCREASING IN TG

వాతావరణం కారణంగా పెరుగుతున్న సీజనల్ వ్యాధులు - తేమ శాతం ఎక్కువగా ఉండడంతో చర్మసమస్యలు కూడా నమోదు - పరిసరాలు శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలని సూచిస్తున్న వైద్యులు

Seasonal Diseases Increasing In Telangana
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 14, 2025 at 10:42 AM IST

Seasonal Diseases Increasing In Telangana : కొన్ని రోజులుగా మబ్బులతో కూడిన వాతావరణం, తరచూ వానల ప్రభావంతో ఆరోగ్య సమస్యలు తీవ్రమవుతున్నాయి. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఖాళీ ప్రదేశాలు మురికికూపాలుగా తయారయ్యాయి. పరిసరాలు అపరిశుభ్రంగా మారాయి. గాలిలో తేమశాతం ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల బ్యాక్టీరియా, ఫంగస్​, వైరస్​ వంటివి వేగంగా వృద్ధి చెందుతున్నాయి. ఇన్​ఫెక్షన్​ సోకి జనం జ్వరాల బారిన పడుతున్నారు. కుటుంబంలోని ఒకరికి జర్వం సోకితే ఇంటిల్లిపాదికి వ్యాప్తి చెందుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రతి ఒక్కరూ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని, పరిసరాలు పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలని, ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలని వైద్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

ముఖ్యంగా పెరుగుతున్న ఈ వ్యాదులు : జలుబు, దగ్గు, గొంతునొప్పి, వాంతులు, డయోరియాతో ఆసుపత్రులకు ఎక్కువ మంది రోగులు వస్తున్నారు. 40శాతం మంది సీజనల్​ వ్యాధులతో బాధపడుతున్నారు. తీవ్రమైన వైరల్​ జ్వరం, ఒళ్ల నొప్పులు, కీళ్ల నొప్పులు వంటి లక్షణాలతో అనేక మంది ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. డెంగీ, చికున్​గన్యా వ్యాధులు పెరుగుతున్నాయి. ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తే అప్రమత్తం కావాలి.

పెరుగుతున్న చర్మ సమస్యలు : తేమ వాతావరణంతో పాటు తడి దుస్తులు ధరించడం వల్ల ఫంగల్​ ఇన్​ఫెక్షన్లు, దురద, దద్దుర్లు వంటి చర్మ సమస్యలు పెరుగుతున్నాయి. జర్వ వచ్చినవారిలో ప్లేట్​లెట్లు తగ్గి, ప్రమాదకర పరిస్థితులు నెలకొంటున్నాయి. దీర్ఘకాలిక వ్యాధిగ్రస్థులు, రోగనిరోధకశక్తి తక్కువగా ఉన్నవారు, వృద్ధులు, పిల్లలు ఆయా సమస్యలతో ఎక్కువగా ఆసుపత్రులను సంప్రదిస్తున్నారు. మరోవైపు డెంగీ కేసులు కూడా పెరుగుతున్నాయి. దోమల రాకుండా నీళ్లు ఉండకుండా పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి. నీళ్లు ఆగకుండా చూసుకోవాలి.

"వ్యక్తిగత, పరిసరాల పరిశుభ్రతతో కాలానుగుణ వ్యాధులు దరిచేరవు తాజా ఆహారం, కాచి చల్లార్చిన నీరు తీసుకోవాలి. మాస్క్‌లు ధరించి వైరల్‌ ప్రభావం నుంచి రక్షణ పొందాలి. ఇంటి పరిసరాల్లో నీటి నిల్వలు లేకుండా చూసుకోవాలి. దోమల నివారణ సాధనాలు ఉపయోగించాలి. విటమిన్‌-సి అధికంగా ఉండే నిమ్మ, నారింజ, ఉసిరిని వంటి వాటిని తినటం వల్ల రోగనిరోధకశక్తి పెరుగుతుంది. జ్వరం, ఇతర వ్యాధుల లక్షణాలు ఏవైనా ఉంటే డాక్టర్లను సంప్రందించాలి." - డా.ఐశ్వర్య, జనరల్‌ మెడిసిన్‌ విభాగాధిపతి, ఖమ్మం సర్వజనాసుపత్రి

పిల్లలు, వృద్దులు అప్రమత్తం : వర్షాకాలం ప్రారంభమైందంటే చాలా సీజనల్​ వ్యాధులు వ్యాపి పెరుగుతుంది. వరద నీరు కారణంగా అపరిశుభ్రత, ఎక్కడంటే అక్కడ నీరు ఆగడం దీంతో దోమలు పెరుగుతుంటాయి. ఈ కారణంగా డెంగీ, మలేరియా కేసులు పెచ్చరిల్లుతాయి. ముఖ్యంగా ఈ కాలంలో చిన్న పిల్లలు, వృద్ధులు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని వైద్యులు చెబుతున్నారు. స్కూల్​, కాలేజీ పిల్లలు వర్షాల్లో తడుస్తుంటారు దీనివల్ల వారికి జ్వరాలు, జలుబు వంటివి మొదలైతాయి. అవి కాస్త ముదిరి వ్యాధికి దారి తీస్తాయి. వర్షంలో తడవకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని చెబుతున్నారు. జ్వరం, జలుబు, దగ్గు ఉంటే సొంత వైద్యం చేసుకోకుండా ఆసుపత్రికి వెళ్లాలని సూచించారు. అలాగే ఈ కాలంలో మంచి నీటిని గోరు వెచ్చగా చేసి తాగాలని సూచించారు. కూరగాయలను ఒకటికి రెండుసార్లు కడిగి వాడాలని తెలిపారు.

