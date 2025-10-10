కళ్ల జోడును ఏ విధంగా క్లీన్ చేయాలో తెలుసా? - ఇలా చేస్తే మీ కంటి చూపు దెబ్బతినదు!
కళ్ల జోడు నిర్వహణలో కొన్ని జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి - అవేంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం
Published : October 10, 2025 at 12:09 AM IST
Precautions in Maintaining Glasses for Good Sight : కంటికి అండగా నిలిచే కళ్లజోడు, ప్రపంచంలో ఉన్న అందాలు చూపించే తోడు. అవి కేవలం గాజు, ఫ్రేమ్ కలయిక కాదు, మన చూపును కాపాడే కవచం! దాని అద్దంపై పడిన చిన్న గీత కూడా, మన దృష్టిని, దారిని మసకబారుస్తుంది! అందుకే, ఎంతో శ్రద్ధగా కళ్లజోడును శుభ్రపరచాలి. మెత్తని గుడ్డతో వాటిని భద్రంగా తుడవాలి!
దృష్టిలోపం సమస్యలు ఉన్న వారికి కళ్లద్దాలు లేకుంటే క్షణం కూడా గడవదు. మొబైల్ చూడాలని అనుకున్నా, బుక్ చదవాలన్నా, టెలివిజన్ వీక్షించాలన్నా, ఎక్కువ మందికి ప్రస్తుతం కళ్లద్దాలు తప్పనిసరి అయింది. కంటి పరీక్షలు, తరువాత కళ్లద్దాలకు కలిపితే రూ.వేలల్లోనే ఖర్చు అవుతుంది. కొన్ని రకాల అద్దాలపై ప్రత్యేక కోటింగ్ ఉంటుంది. వాటి ధర మరింత ఎక్కువ. అయినా వాటి నిర్వహణపై శ్రద్ధ పెట్టేది కొందరే. పొద్దున్నే లేవగానే అందుబాటులో ఉన్న టవల్స్, టీషర్ట్, నాప్కిన్స్, టిష్యూ పేపర్లతో అద్దాలు తుడిచి కళ్లకు పెట్టేసుకుంటారు. అలా చేస్తే కళ్లద్దాలు త్వరగా మసకబారతాయి. మన కంటి చూపు మరింత దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉంది. కళ్లద్దాలే కాదు, ఫ్రేమ్, నోస్ ప్యాడ్స్ ఉపయోగంలో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.
అలా చేయడం మంచిది కాదు :
- ఫ్రేమ్ స్టైల్గా ఒక చేత్తో తీసుకుని పెట్టుకోవడం మంచిది కాదు. తరచూ ఇలా చేయడం వల్ల ఫ్రేమ్పై ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. దాని ఆకృతి మారిపోతుంది. దీని ఫలితంగా అద్దాలపై ఒత్తిడి పడుతుంది. అందుకే ఫ్రేమ్ 2 చేతులతో తీసి పెట్టుకోవాలి. అద్దాలు సరిచేయాల్సి వస్తే ఆప్టీషియన్తో మాత్రమే చేయించాలి.
- కళ్ల నుంచి తీసి తలపైకి పెట్టుకోవడము కూడా సరికాదు. దీనివల్ల ఫ్రేమ్ ఒంగిపోయే అవకాశం ఉంటుంది.
- ఫ్రేమ్ కళ్లకు పెట్టుకున్నాక ముఖంపై సరిచేసే టైంలో లెన్స్ల పైన, కింది భాగంలో పట్టుకుని మాత్రమే జరపాలి.
- కళ్లద్దాలు, ఫ్రేమ్ 6 నెలలకు ఒకసారి ఆప్టీషియన్ వద్ద చెక్ చేయించుకోవాలి.
- కళ్లద్దాలు బయటకు తీశాక ఎక్కడపడితే అక్కడ పెట్టవద్దు. మైక్రో ఫైబర్ క్లాత్ చుట్టి హార్డ్ కేస్లో మాత్రమే భద్రపరచాలి.
మైక్రో ఫైబర్ క్లాత్ తప్పనిసరి :
- అద్దాలు క్లీన్ చేయడానికి పొడిగా ఉన్న మైక్రోఫైబర్ క్లాత్ మాత్రమే వాడాలి. కళ్లద్దాల దుకాణంతో పాటు ఆన్లైన్ స్టోర్స్లో లభిస్తున్నాయి.
- అద్దాల్ని తుడిచే టైంలో మెల్లగా ఏక సవ్య దిశలోనే 2 వైపులా క్లీన్ చేసుకోవాలి. వృత్తాకారంలో ఒకే దిశగా తుడవాలి.
- అపసవ్య, సవ్య దిశల్లో ముందు, వెనక్కి వేగంగా తిప్పుతూ క్లీన్ చేస్తే వాటిపై కోటింగ్ దెబ్బతినే అవకాశం ఉంటుంది.
- చల్లటి నీటిని బౌల్లో తీసుకుని అందులో మాత్రమే కడగాలి. బాగా వేడిగా ఉన్న నీటిని వాడకూడదు.
- మైక్రో ఫైబర్ క్లాత్ మురికిగా ఉంటే వాడకూడదు.
- కళ్లద్దాలు కొనే టైంలోనే స్ప్రే డబ్బా ఇస్తారు. దాన్ని వాటి మాత్రమే క్లీన్ చేసుకోవాలి.
కళ్లద్దాల విషయంలో జాగ్రత్తలు అవసరం :
- కళ్లద్దాలు తుడవడానికి బనియన్ క్లాత్, రుమాళ్లు, ఇతర ఫ్యాబ్రిక్ వాడితే అద్దాలపై గీతలు ఏర్పడతాయి. మసక బారతాయి కూడా.
- సబ్బు, ఇతర డిటర్జెంట్ లిక్విడ్లతో క్లీన్ చేస్తే లెన్స్ దెబ్బతింటాయి.
- ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతల్లో ఉంచొద్దు. గ్యాస్ స్టౌ, డాష్బోర్డులు, పెర్ఫ్యూమ్, ఇతర రసాయనాలకు చాలా దూరంగా ఉంచాలి.
నోస్ ప్యాడ్స్ :
- ఎక్కువ రోజులు వాడితే నోస్ ప్యాడ్స్పై తేమ కారణంగా పాచిపట్టడం, దుమ్ము పేరుకుపోవడం, జిడ్డు కారుతుండటం కన్పిస్తుంది.
- వీటిని ప్రతి 6 నెలలకు ఒకసారి మార్చాలి. సిలికాన్ నోస్ప్యాడ్ వాడవచ్చు.
- ప్యాడ్ సరిగా లేకుంటే కళ్లజోడు కూడా కిందకు జారుతుంది. ఇలా పదేపదే జారుతుంటే వెంటనే మార్చాలి.
- ముక్కుపై గుచ్చుకుంటున్నట్లు అన్పించినా, మచ్చలు ఏర్పడుతున్నా, నొప్పిగా ఉన్నా ప్యాడ్స్ వెంటనే మార్చడం మంచిది.
"కళ్లద్దాలు" ఎలా శుభ్రం చేస్తున్నారు? - మరకలు పోవాలంటే ఈ టిప్స్ వాడండి!