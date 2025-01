ETV Bharat / state

తొక్కిసలాట నుంచి ఇలా తప్పించుకోవాలి - చిన్న ట్రిక్​ పాటిస్తే చాలు లైఫ్ సేఫ్ - PRECAUTIONS DURING STAMPEDE

Precautions in Telugu that Should be Taken During Stampede ( ETV Bharat )