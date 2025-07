ETV Bharat / state

విషాద పారిశ్రామిక ప్రమాదాలకు అడ్డేది? - PREVENT INDUSTRIAL ACCIDENTS

Published : July 1, 2025 at 11:45 AM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Pratidwani on How to Prevent Industrial Accidents: ఒకరోజు హైదరాబాద్ పారిశ్రామిక వాడలు. మరోరోజు విశాఖ పరిసరాల్లోని కర్మాగారాలు. ప్రాంతం, పరిశ్రమ పేరు మారవచ్చేమో గానీ అక్కడి ప్రమాదాలు, అవి సృష్టించే బీభత్సాలు, ప్రాణ, ఆస్తి నష్టాలు మాటల్లో చెప్పలేనివి. వాటి కొనసాగింపుగానే ఇప్పుడు సంగారెడ్డి జిల్లాలోని పాశమైలారం పారిశ్రామికవాడలో మరో భారీ ప్రమాదం తీవ్ర విషాదాన్ని మిగిల్చింది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పారిశ్రామిక భద్రతపై తీవ్ర చర్చకు దారితీసింది. మృతుల సంఖ్య పెరుగుతునే ఉంది. పేలుడు ధాటికి కార్మికులు 100 మీటర్ల దూరం ఎగిరిపడడం, ఆ భవనం కూలిపోవడం ఆ విధ్వంస తీవ్రతకు నిదర్శనం. ఇదే రసాయన పరిశ్రమల్లో భద్రతా ప్రమాణాలపై పెను ప్రశ్నల్ని రేకెత్తించింది. పారిశ్రామిక భద్రత, కార్మికుల రక్షణ, ప్రభుత్వ నియంత్రణలపై చర్చ అవసరాన్ని గుర్తు చేసింది.

మరి ఎందుకీ పారిశ్రామిక ప్రమాదాలు? వాటిని అడ్డుకునే మార్గాలేవి? ఇదే అంశంపై నేటి ప్రతిధ్వని చర్చలో పాల్గొంటున్న వారు ఫైర్ అండ్ సెక్యూరిటీ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా గవర్నింగ్ కౌన్సిల్ సభ్యుడు శ్రీనివాస్ వల్లూరి, ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం ఆచార్యులు, కెమికల్ ఇంజినీరింగ్ నిపుణులు ప్రొ. పీఏ నాయుడు సహా పారిశ్రామిక భద్రతా వ్యవహారాల కన్సల్టెంట్‌, హిందూస్థాన్‌లో జింక్‌లో సుదీర్ఘకాలం పనిచేసి రిటైర్మెంట్ తర్వాత సొంత సేఫ్టీ కన్సల్టెన్సీ నిర్వహిస్తున్న ఎం. శివకుమార్.

పాశమైలారం సిగాచి రసాయన పరిశ్రమలో రియాక్టర్ పేలుడుకు కారణాలు ఏమిటి? అసలు అక్కడ ఏం జరిగింది? సాక్షులు చెబుతున్న దానికి ప్రకారం పేలుడు ధాటికి కార్మికులు దాదాపు 100మీటర్ల దూరం ఎగిరిపడ్డారు. ఇంతటి తీవ్రత ఎందుకు సంభవించింది? తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని రసాయన, ఫార్మా పరిశ్రమల్లో తరచు ఈ తరహా ప్రమాదాలు చూస్తున్నాం. వీటన్నింటిలో ఉన్న కామన్ పాయింట్లు ఏమిటి? ప్రమాద సమయంలో పాశమైలారం పరిశ్రమలో 100మందికి పైగా కార్మికులు ఉన్నారు. ఇలాంటి ప్రమాదాలు జరిగితే ఎలా స్పందించాలో అనే శిక్షణ వారికి ఉంటారని అనుకోవచ్చా? పాశమైలారం సిగాచి పరిశ్రమలో రియాక్టర్ పేలుడుకు సాంకేతిక కారణాలేమై ఉండవచ్చు? వాటిని ఎలా అడ్డుకోగలం?