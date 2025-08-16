Chimakurthy Girl Kidnap Case : తండ్రి చేసిన అప్పు తీర్చలేదని అతని కుమార్తెను అపహరించాడు ఓ వ్యక్తి. దీనిపై బాలిక కుటుంబసభ్యుల ఫిర్యాదుతో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు రెండు గంటల్లోపే కిడ్నాప్ కేసును ఛేదించి నిందితుడిని కటకటాల వెనక్కి నెట్టారు. ఈ ఘటన ప్రకాశం జిల్లాలో జరిగింది. దీనికి సంబంధించిన వివరాలను ఒంగోలులోని జిల్లా పోలీసు కార్యాలయంలో శుక్రవారం నాడు ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఎస్పీ దామోదర్ వివరాలను వెల్లడించారు.
చీమకుర్తి మండలం మువ్వావారిపాలెం గ్రామానికి కుంచాల శ్రీనివాసరావు నివాసిస్తున్నారు. అతను సెల్టవర్స్ పర్యవేక్షణ విధులు నిర్వహిస్తుంటాడు. ఆయన 2019 కరోనా సమయంలో తిరుపతికి మకాం మార్చాడు. అక్కడ ఆర్.ఈశ్వర్రెడ్డి అనే వ్యక్తి వద్ద అప్పు తీసుకుని కొంత మేర చెల్లించాడు. ఆ తర్వాత తిరిగి మువ్వావారిపాలెం వచ్చేశాడు. అప్పటినుంచి ఈశ్వర్రెడ్డికి అందుబాటులో లేడు.
Kidnap Case in Prakasam District : ఈ నేపథ్యంలో శ్రీనివాసరావు కూతురు మేఘన చీమకుర్తి స్కూల్లో చదువుతోందని ఈశ్వర్రెడ్డి తెలుసుకున్నాడు. శుక్రవారం నాడు ఆమె స్కూల్ వద్దకు వచ్చాడు. బాలిక బయటకు రాగానే తన బండిపై ఎక్కించుకుని ఇంటికి తీసుకెళ్తానని నమ్మించాడు. ఒట్టి చేతులతో వెళ్లటం బాగుండదని ఒంగోలు వెళ్లి స్వీట్స్ తీసుకుందామని చెప్పాడు. ఒంగోలు వెళ్లిన తర్వాత వాహనాన్ని నెల్లూరు వైపు మళ్లించాడు.
దీంతో అనుమానించిన మేఘన తండ్రి శ్రీనివాసరావుతో మాట్లాడాలని ఏడవసాగింది. తండ్రి ఫోన్ నంబర్ చెప్పడంతో అతనికి ఫోన్చేసి బకాయి డబ్బులు ఇవ్వనందున మీ కుమార్తెను కిడ్నాప్ చేస్తున్నాననీ ఫోన్ పెట్టేశాడు. వెంటనే శ్రీనివాసరావు కుటుంబీకులు చీమకుర్తి పోలీసులను సంప్రదించారు. ఈ విషయం తెలియగానే పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. ఈ నేపథ్యంలోనే కిడ్నాపర్ సెల్నంబర్, వాహనం నంబర్ ఆధారంగా అతను నెల్లూరు వైపు వెళ్తున్నట్లు నిర్ధారించారు.
ఈ క్రమంలో చీమకుర్తి నుంచి ఒక టీమ్ నెల్లూరువైపు పంపించారు. ఒంగోలు డీఎస్పీ రాయపాటి శ్రీనివాసరావు నెల్లూరు జిల్లా పోలీసులతో సమన్వయం చేసుకున్నారు. ఇదే సమయంలో తాను అపహరణకు గురయ్యాననే విషయాన్ని బాలిక సంజ్ఞల ద్వారా రహదారిపై వెళ్తున్న ప్రయాణికులకు తెలియజేసేందుకు ప్రయత్నిస్తూనే ఉంది. ఈ నేపథ్యంలోనే నెల్లూరు జిల్లా కావలి మండలం బిట్రగుంట సమీపంలో అప్పటికే సిద్ధంగా ఉన్న పోలీసులు నిందితుడి వాహనాన్ని నిలిపివేసి బాలికను సంరక్షించారని ఎస్పీ దామోదర్ తెలిపారు.
ఈ మేరకు వెనుకనే వస్తున్న ప్రకాశం జిల్లా పోలీసులకు అప్పగించారని ఎస్పీ దామోదర్ వివరించారు. పోలీసుల అప్రమత్తతతో పాటు అమ్మాయి ధైర్యం, సమయస్ఫూర్తి ఆమెను రక్షించాయని చెప్పారు. బాలికను కేవలం రెండు గంటలలోపే రక్షించటంలో కృషిచేసిన చీమకుర్తి సీఐ సుబ్బారావు, ఎస్సై కృష్ణయ్య, సిబ్బందిని ఎస్పీ అభినందించారు. నిందితుడిని అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్కు తరలించినట్లు దామోదర్ వెల్లడించారు. మరోవైపు తమ బిడ్డను క్షేమంగా తిరిగి అప్పగించిన పోలీసులు బాలిక కుటుంబ సభ్యులు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
