Prabhas Drugs Awareness Video: కొత్త సంవత్సరం వేళ డ్రగ్స్‌పై అవగాహన కల్పిస్తూ రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ స్పెషల్ వీడియో విడుదల చేశారు. మనల్ని ప్రేమించే మనుషులు, మనకోసం బతికే మనవాళ్లు ఉన్నాక డ్రగ్స్ అవసరమా డార్లింగ్స్ అంటూ ప్రభాస్ చెప్పుకొచ్చారు. జీవితంలో మనకు బోలెడన్నీ ఎంజాయ్​మెంట్స్ ఉన్నాయని, కావల్సినంత ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ ఉందని, ఇక డ్రగ్స్‌కు నో చెప్పాలని (SAY NO TO DRUGS) పిలుపునిచ్చారు.

కాగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సూచన మేరకు స్పందించిన ప్రభాస్ తన వంతు సామాజిక బాధ్యతగా యువత మత్తు పదార్థాలకు బానిసలుగా మారకుండా ఉండేందుకు అవగాహన కోసం స్పెషల్ వీడియో విడుదల చేశారు. మనకి తెలిసిన వాళ్లు ఎవరైనా డ్రగ్స్‌కు బానిసలైతే వెంటనే 87126 -71111 నెంబర్​కు ఫోన్ చేయాలని ప్రభాస్ సూచించారు. డ్రగ్స్​కు బానిసలైన వాళ్లు పూర్తిగా కోలుకునే విధంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటోందని తెలిపారు.