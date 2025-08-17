ETV Bharat / state

ఆ జిల్లాలో వానాకాలంలోనూ పెరిగిన విద్యుత్​ వినియోగం - సరఫరాలో హెచ్చుతగ్గులతో ఇబ్బందులు! - POWER CONSUMPTION HAS INCREASED

కాగజ్​నగర్​లో వర్షాకాలంలోనూ భగ్గుమంటున్న భానుడు - భిన్నవాతావరణం నెలకొనడంతో పెరిగిన విద్యుత్​ వినియోగం - లోవోల్టేజీ విద్యుత్​ సరఫరాతో మోటార్లు కాలిపోతున్నాయని రైతుల ఆవేదన

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 17, 2025 at 10:23 PM IST

Power Consumption Has Increased : వర్షాకాలంలోనూ భానుడు భగభగమంటున్నాడు. ఉక్కపోత వేసవికాలాన్ని తలపిస్తుండటంతో జనం ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్నారు. ఓ వైపు వర్షపు జల్లులు కురుస్తున్నప్పటికీ ఎండ వేడిమి సైతం తగ్గని పరిస్థితే కొనసాగుతోంది. ఈ సీజన్‌లో భిన్న వాతావరణం నెలకొనడంతో కొద్ది రోజులుగా విద్యుత్తు వినియోగం కాస్త పెరిగింది. ఇళ్లు, ఆఫీసుల్లో పగలు, రాత్రి తేడా లేకుండా ఫ్యాన్లు, కూలర్లు నడుస్తున్నాయి. విద్యుత్తు సరఫరా నిలిచిపోయే సమయాళ్లో ఇళ్లల్లో ఉండలేక ప్రజలు ఆరుబయట సేదతీరుతున్నారు.

వానలు కురుస్తున్నా : కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్​​ జిల్లాలోని రెండు నియోజకవర్గాల పరిధిలో విద్యుత్తు వినియోగం క్రమంగా పెరుగుతోంది. గత సంవత్సరం ఇదే సీజనులో మే, జూన్, జులై ఈ మూడు నెలల్లో 43.59 మిలియన్‌ యూనిట్ల విద్యుత్తు వినియోగం నమోదైంది. ఈ ఏడాది విద్యుత్​ వినియోగం 45.71 మిలియన్‌ యూనిట్లకు పెరిగింది. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో చెట్లు, ఇళ్ల మధ్య దూరం ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల అంతగా మార్పు లేదు. కానీ పారిశ్రామిక ప్రాంతమైన కాగజ్‌నగర్‌ పట్టణం, జిల్లా కేంద్రమైన ఆసిఫాబాద్‌తోపాటు కౌటాల, సిర్పూర్‌(టి) లాంటి ప్రాంతాల్లో నిరంతరం ఫ్యాన్లు, కూలర్లు నడవనిదే ఇండ్లలో ఉండే పరిస్థితులు లేవని ప్రజలు వాపోతున్నారు. వేసవికాలం ముగిసి మూడు నెలలు అవుతున్నప్పటికీ ఇదే పరిస్థితి నెలకొందని అంటున్నారు. ఓవైపు వర్షాలు కురుస్తున్నప్పటికీ మరుసటి రోజు మళ్లీ ఎండ, వేడిమి కొనసాగుతుండటాన్ని కారణంగా పేర్కొంటున్నారు.

సరఫరాలో హెచ్చుతగ్గులు : పల్లెల్లో పచ్చని చెట్లు, చెరువులు ఉన్న నేపథ్యంలో కాస్త పర్వాలేదనుకున్నప్పటికీ పట్టణాల్లో మాత్రం ఫ్యాన్లు, కూలర్లు వాడకుండా ప్రజలు ఉండలేకపోతున్నారు. దీనికితోడు జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లో విద్యుత్తు సరఫరాలో హెచ్చుతగ్గులు నమోదు అవుతుండటం వల్ల వినియోగదారులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఇటీవల దహెగాం మండలం ఐనం గ్రామంలో విద్యుత్తు సరఫరాలో హెచ్చుతగ్గులను నిరసిస్తూ రైతులు, గ్రామస్థులు ఎలక్ట్రిక్ డిపార్ట్​మెంట్​ కాగజ్‌నగర్‌ డివిజన్‌ కార్యాలయం ఎదుట బైఠాయించి ధర్నాను చేపట్టారు.

లోఓల్టేజ్​ విద్యుత్​ సరఫరాతో : లోఓల్టేజీ విద్యుత్ సరఫరా అవుతోందని గృహోపకరణాలు, వ్యవసాయ మోటార్లు కాలిపోతున్నాయని వారు వాపోయారు. కరెంటు లేక పొలాలకు నీళ్లందక పంటలు ఎండిపోయే పరిస్థితికి చేరాయని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. అంతకు ముందు కాగజ్‌నగర్‌ పట్టణంలోని పలు వార్డులకు లోఓల్టేజీ విద్యుత్​ సరఫరా కావడం వల్ల గృహోపకరణాలు కాలిపోయాయి. ప్రస్తుత క్రమంలో విద్యుత్తు వినియోగం పెరుగుతున్న వేళ సంబంధిత అధికారులు స్పందించి నాణ్యమైన కరెంటును సరఫరా చేపట్టాలని జిల్లావాసులు కోరుతున్నారు. కరెంటు సరఫరా నిలిచిపోయే సమయాల్లో ఇళ్లల్లో ఉండలేక ప్రజలు ఆరుబయటకు వచ్చి సేదదీరుతున్నారు. పట్టణాల్లో విద్యుత్​ పరికరాల వినియోగం క్రమంగా పెరిగింది. కొన్ని చోట్ల పగలు కూడా ప్యాన్లు, ఏసీలు నడుస్తున్నాయి.

నాణ్యమైన విద్యుత్​ సరఫరా : ప్రస్తుతం రోజుకు 1.25 మిలియన్‌ యూనిట్లు ఎనర్జీ కోటా ఉందని, వాతావరణాన్ని ఆధారంగా స్వల్ప మార్పులు చోటు చేసుకుంటున్నాయని ఎస్‌ఈ శేషారావు వెల్లడించారు. జిల్లాలోని మొత్తం 30 విద్యుత్​ సబ్‌స్టేషన్ల పరిధిలో ఎక్కడా సరఫరాకు ఇబ్బందులు లేవని ఆయన వెల్లడించారు. ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా నాణ్యమైన విద్యుత్​ సరఫరా కొనసాగుతోందని ఆయన వివరించారు.

