భర్త మృతి - భార్యపై కుటుంబ సభ్యుల అనుమానం - 11 రోజుల తర్వాత పోస్టుమార్టం - POST MORTEM AFTER 11 DAYS

హత్యగా భావిస్తూ పోలీసుల దర్యాప్తు - మృతుడి భార్య, మరో వ్యక్తిపై అనుమానం

POSTMORTEM AFTER 11 DAYS IN GANNAVARAM
POSTMORTEM AFTER 11 DAYS IN GANNAVARAM (EENADU)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 22, 2025 at 3:28 PM IST

Postmortem after 11 days of the body in Gannavaram: నేటి సమాజంలో వివాహేతర సంబంధాలు పచ్చని కుటుంబాల్లో చిచ్చు రేపుతున్నాయి. ఆ మోజులోనే ఎంతోమంది తమ పండంటి కాపురాలను చేజేతులారా నాశనం చేసుకుంటున్నారు. కుటుంబ పరిస్థితులను, కన్న బిడ్డలను సైతం వదిలేసేందుకు సిద్ధపడుతున్నారు. మరోవైపు అడ్డొస్తే చంపేందుకు వెనకడుగు వేయడం లేదు. అటువంటి మరో ఘటన కృష్ణా జిల్లా గన్నవరం నియోజకవర్గంలో చోటు చేసుకుంది. హత్యకు వివాహేతర సంబంధమే కారణం అయ్యిండొచ్చనే అనుమానం రావడంతో ఖననం చేసిన ఓ వ్యక్తి మృతదేహాన్ని 11 రోజుల తర్వాత గన్నవరం పోలీసులు, రెవెన్యూ అధికారులు వెలికి తీసి పోస్టుమార్టం నిర్వహించారు. ఈ ఉదంతానికి సంబంధించి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం: గన్నవరం పోలీసుస్టేషన్‌ పరిధిలోని చిక్కవరం శివారు చింతగుంటకు చెందిన డోలా లక్ష్మణకుమార్‌(35), విజయవాడ జక్కంపూడి కాలనీకి చెందిన ఓ మహిళకు 14 ఏళ్ల క్రితం వివాహమైంది. వీరికి ఇద్దరు కుమార్తెలు. లక్ష్మణకుమార్‌ విజయవాడలో డ్రైవర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. అతడి భార్య స్థానికంగా ఓ ప్రైవేట్‌ పాఠశాలలో పనిచేస్తున్నారు. నాలుగు నెలల నుంచి వీరు కేసరపల్లి శివారు వీఎన్‌పురం కాలనీలో అద్దె ఇంట్లో ఉంటున్నారు.

ఈనెల 10న వేకువజామున సుమారు ఉదయం 3 గంటల సమయంలో గుండెపోటు కారణంగా లక్ష్మణకుమార్‌ చనిపోయినట్లు అతడి భార్య చింతగుంటలోని కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం ఇచ్చింది. అదేరోజు మధ్యాహ్న సమయంలో చింతగుంట శ్మశానవాటికలో లక్ష్మణకుమార్‌ మృతదేహాన్ని ఖననం చేశారు. ఆ రోజు మృతుడి కుటుంబీకులు శ్మశానవాటికకు చేరుకునే లోపే చింతగుంటకు చెందిన ఓ వ్యక్తి అక్కడే ఉండటం పలు అనుమానాలకు తావిచ్చింది.

దీనిపై భార్య, సదరు వ్యక్తిపై అనుమానం వ్యక్తం చేస్తూ లక్ష్మణకుమార్‌ మృతదేహానికి శవ పరీక్షలు నిర్వహించి వాస్తవాలు వెలికి తీయాలని అతడి తండ్రి డోలా ఏసుపాదం ఈ నెల 18న ఇచ్చిన ఫిర్యాదుపై గన్నవరం పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఇందులో భాగంగానే తహసీల్దార్‌ వెంకటశివయ్య సమక్షంలో మృతదేహాన్ని గురువారం వెలికి తీసి, విజయవాడకు చెందిన ఫోరెన్సిక్‌ వైద్య బృందంతో శవ పరీక్షలు నిర్వహించారు.

హత్యకు వివాహేతర సంబంధమే కారణమా? : వివాహేతర సంబంధానికి అడ్డుగా ఉన్నాడన్న కారణంగా లక్ష్మణకుమార్‌ను భార్య, మరో వ్యక్తి హత్య చేసి ఉండొచ్చని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. చనిపోయే ముందురోజు రాత్రి సదరు వ్యక్తితో కలిసి లక్ష్మణకుమార్‌ మద్యం తాగినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ఇప్పటికే మృతుడి భార్యను అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు పూర్తి వివరాలు సేకరిస్తున్నారు. పోస్టుమార్టం నివేదిక వస్తే మరిన్ని వివరాలు తెలుస్తాయని సీఐ శివప్రసాద్‌ వెల్లడించారు.

