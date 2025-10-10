ETV Bharat / state

తొకలేని పిట్ట మారింది ఇట్టా! - పోస్టు కార్డు నుంచి బ్యాంకింగ్, బీమా సేవల వరకు - తపాలాశాఖ సుదీర్ఘ చరిత్ర

నేడు జాతీయ తపాలా దినోత్సవం - లార్డ్​ డల్హౌసీ కాలంలో దేశంలో తపాలా సేవలు ప్రారంభం - ఉత్తరాల పంపిణీ నుంచి బ్యాంకింగ్, బీమా, ఆధార్​ లాంటి పలు రంగాల్లో సేవలు

Story on national postal day 2025
Story on national postal day 2025 (EENADU)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 10, 2025 at 4:48 PM IST

Story on National Postal Day 2025 : 'తోకలేని పిట్ట తొంబై ఆమడలు వెళ్లింద'ని ఒకప్పుడు ఊళ్లలో పోస్టుకార్డు గురించి పొడుపుకథలు చెప్పుకొనే వారు. అయితే క్రమంగా తపాలాశాఖ స్వరూపం మారింది. భిన్న రంగాల్లోకి అడుగుపెట్టింది. కేవలం ఉత్తరాల పంపిణీకి మాత్రమే పరిమితం కాకుండా బ్యాంకింగ్, బీమా, పార్శిల్, ఈ-కామర్స్, ఆధార్​, సేవింగ్ అకౌంట్​ల లాంటి ఎన్నో సేవలను పోస్టల్​ విభాగం అందిస్తోంది. ఇవాళ(అక్టోబర్‌ 10న) జాతీయ తపాలా దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రత్యేక కథనం.

ఇంటి వద్దకే సేవలు : ఇండియా పోస్ట్‌ పేమెంట్స్‌ బ్యాంకు (ఐపీపీబీ) 2018లో రంగప్రవేశంతో బ్యాంకు అకౌంట్​ లేనివారికీ ఆ సౌకర్యాన్ని అందిస్తోంది. కస్టమర్ల ఇంటి వద్దకే పోస్ట్‌మాన్‌ వచ్చి సేవలుందిస్తున్నారు. ఆధార్‌తో బయోమెట్రిక్‌ తీసుకుని నగదును ఇస్తున్నారు. డిజిటల్‌ చెల్లింపులు, సూక్ష్మ రుణ సేవలు(మైక్రో ఫైనాన్స్​) ఇంటికే వస్తున్నాయి. కొన్ని ప్రత్యేక సందర్భాల్లో దేవాలయాల ప్రసాదాలు, తలంబ్రాలు కూడా తెచ్చి ఇస్తున్నారు. డాక్‌ ఘర్‌ నిర్యంత్‌ సెంటర్లు (డీఎన్‌కే) తెలంగాణలో 37 ఉన్నాయి. వీటితో దుస్తులు, కలంకారీ వస్త్రాలు, తేయాకు, కొండపల్లి, ఏటికొప్పాక బొమ్మలు, ఆయుర్వేద మెడిసిన్స్​ను అమెరికా, బ్రిటన్, భూటాన్, ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్‌ దేశాలకు ఎగుమతి చేస్తున్నారు. ఈ విధంగా మొత్తం 219 దేశాలకు మన తపాలాశాఖ సేవలు అందుతున్నాయి.

90 శాతం గ్రామాల్లోనే : దేశంలో 1854లో లార్డ్‌ డల్హౌసీ పోస్టల్​ సేవలను ప్రారంభించారు. 2025 మార్చి నాటికి దేశ వ్యాప్తంగా 1,64,999 బ్రాంచ్​లను ఏర్పాటు చేశారు. వాటిలో సుమారు 90.54 శాతం (1,49,385) గ్రామాల్లోనే ఉండగా మిగిలిన 9.46 శాతం (15,614) పట్టణాల్లో ఉన్నాయి. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సుమారు 6,305 తపాలాశాఖలున్నాయి. స్వాతంత్య్రానికి ముందే నగరంలో 6వ ఫతే జంగ్‌ మహబూబ్‌ అలీ ఖాన్‌ అసఫ్‌ జా పాలనలో స్టాంపుల యుగం ప్రారంభమైందని చెప్పవచ్చు. బ్రిటిష్‌ హయాంలో 1869లో తిరుమలగిరిలో హెడ్‌ పోస్టాఫీసు ఏర్పాటైంది.

తపాలాశాఖ పోస్ట్​ ఇన్ఫోయాప్ : అందుబాటులోకి వచ్చిన సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని తపాలాశాఖ వినియోగించుకుంటుంది. ప్రజలకు మరింత మెరుగైన సేవలను సులభంగా, వేగంగా అందించాలనే లక్ష్యంతో పోస్ట్​ ఇన్ఫో పేరుతో కొత్త మొబైల్ యాప్​ను ఇప్పటికే అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. ఈ యాప్​ ద్వారా కస్టమర్లు పంపే వస్తువులు, స్పీడ్​ పోస్టులను సులభంగా ట్రాక్​ చేసుకునేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. సమీప పోస్టాఫీసు వివరాలను సైతం తెలుసుకోవచ్చు. ఎంత దూరానికి ఎంత పోస్టల్​ ఛార్జీ అవుతుంది తదితర వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు.

యాప్​ ద్వారా సేవలు ఇవే :

పొదుపు, బీమా పథకాల సమాచారం : పోస్టల్ బీమా పథకాలు, సుకన్య సమృద్ధి యోజన, రికరింగ్​ డిపాజిట్​ పథకాలకు సంబంధించి ఏడాది నుంచి ఐదేళ్ల వరకు చేసే ధరావత్తులపై ఆదాయాన్ని లెక్కించుకోవచ్చు. ప్రస్తుతం అమల్లో ఉన్న వడ్డీరేట్ల ఆధారంగా పథకాలను ఎంచుకోవచ్చు. డిపాజిట్​ చేయడం వల్ల వచ్చే ఆదాయ వివరాలు సులువుగా తెలుసుకోవచ్చు.

ఛార్జీల లెక్కింపు : వివిధ సేవలకు సంబంధించిన ఛార్జీల వివరాలను ఈ యాప్​ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు.

ట్రాకింగ్ : మనం పోస్టు చేసిన ఉత్తరాలు, వస్తువులు ఎక్కడ ఉన్నాయి? అనే విషయాన్ని తెలుసుకునేందుకు అవకాశం ఉంటుంది.

లొకేషన్ సెర్చ్ : పోస్టాఫీస్​ వివరాలను ఆయా ప్రాంతం పిన్​కోడ్​ ఎంటర్ చేసి తెలుసుకునే సౌలభ్యం.

సర్వీస్​ రిక్వెస్టు : పోస్ట్​ ఇన్ఫో యాప్​ ద్వారా నగదు పొందవచ్చు. కొత్త మదుపు పథకాలు, తపాలా స్టాంప్స్​ తీసుకోవచ్చు. ఈ సేవలు పొందాలంటే సర్వీసు రిక్వెస్టు వారికి పంపితే చాలు ఇంటికే అవి చేరుతాయి.

పోస్టాఫీస్​ బంపర్​ స్కీమ్​ - వార్షిక ప్రీమియం చెల్లిస్తే చాలు రూ.10 లక్షల ప్రమాద బీమా

ఒక్క క్లిక్​తో మీ ఫోన్​లోనే పోస్టాఫీసు సేవలు - ఈ యాప్​ డౌన్​లోడ్​ చేసుకుంటే చాలు

NATIONAL POSTAL DAY 2025జాతీయ తపాలా దినోత్సవం 2025STORY ON NATIONAL POSTAL DAY 2025POSTAL DEPT SERVICES TO PUBLICNATIONAL POSTAL DAY 2025

