పోస్టాఫీస్​లో రూ.200తో ఖాతా తెరిస్తే చాలు - డయాగ్నోస్టిక్​ సేవలపై 40 శాతం, మందుల కొనుగోళ్లపై 15 శాతం డిస్కౌంట్​

ఆరోగ్య సేవలకు తపాలా శాఖ కొత్త పథకం - ప్రీమియం ఆరోగ్య పొదుపు ఖాతా - డయాగ్నోస్టిక్, మందులపై రాయితీలు

Postal Department New Scheme for Health Services
Postal Department New Scheme for Health Services (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 5, 2025 at 8:57 PM IST

2 Min Read
Postal Department New Scheme for Health Services : ప్రజల అవసరాలు మారుతున్న కొద్దీ ప్రభుత్వ శాఖలు కూడా తమ సేవలను మలుచుకుంటున్నాయి. ఆర్థిక, కమ్యూనికేషన్ సేవల తర్వాత ఇప్పుడు తపాలా శాఖ ఆరోగ్య రంగంలో అడుగుపెట్టింది. ప్రజలకు నూతన ఆరోగ్య బీమా సేవలు అందించేందుకు తపాలా శాఖ ఆధ్వర్యంలోని ఇండియన్ పోస్టల్ పేమెంట్ బ్యాంక్ (ఐపీపీబీ), ప్రముఖ ఆరోగ్య బీమా సంస్థ నివా బూపా హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీతో కలసి 'ప్రీమియం ఆరోగ్య పొదుపు ఖాతా'ను ప్రారంభించింది. ఇది ప్రత్యేకించి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్న సాధారణ ప్రజలకు చౌకగా, సులభంగా ఆరోగ్య సేవలు అందించేందుకు రూపొందించిన ఆవిష్కరణాత్మక పథకంగా పరిగణించవచ్చు.

ఆరోగ్య ఖాతా ఎలా ప్రారంభించాలంటే ? : ఈ సేవను పొందాలంటే మొదటగా తపాలా శాఖలో రూ.200 డిపాజిట్‌తో ఒక ఖాతాను తెరవాలి. ఇందులో నుంచి రూ.149తో ఆరోగ్య పొదుపు ఖాతా ప్రారంభం అవుతుంది. మిగిలిన డబ్బు ఖాతాలోనే ఉంటుంది. ఇందులో కనీస నిల్వ అవసరం లేదు, అంటే ఖాతాలో ఎంత మొత్తం ఉన్నా కొనసాగించవచ్చు. వార్షిక పునరుద్ధరణ ఛార్జీలు రూ.99 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఇది సాధారణ బీమా పథకాలతో పోలిస్తే తక్కువ వ్యయంతో ఎక్కువ లాభాలు ఇచ్చే విధంగా రూపొందించబడింది.

ఎవరు అర్హులు? : ఈ ఆరోగ్య ఖాతా 18 నుండి 70 ఏళ్ల మధ్య వయస్సు కలిగిన భారతీయ పౌరులు తెరవవచ్చు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్న వృద్ధులు, చిన్న ఉద్యోగులు, కార్మికులు, మహిళలు ఈ పథకానికి ప్రధాన లబ్ధిదారులు కావచ్చు.

టెలి వైద్యం - ఎప్పుడైనా, ఎన్ని సార్లైనా : ఒకసారి ఆరోగ్య ఖాతా తెరిచి, నమోదు చేసిన తర్వాత, ఖాతాదారులు ఎన్నిసార్లైనా టెలిఫోన్ లేదా వీడియో కాల్ ద్వారా నివా బూపాలో నమోదైన జనరల్ మెడిసిన్ వైద్యులను సంప్రదించవచ్చు. కరోనా తర్వాత టెలి వైద్యానికి ఆదరణ పెరిగింది. అదే దారిలో తపాలా శాఖ ఈ సేవను మరింతగా ప్రజలకు చేరువ చేసింది. ఇది పల్లె ప్రజలకు మెట్రో నగరాల్లో ఉండే వైద్యుల సేవలను నేరుగా ఇంటి నుంచే పొందే అవకాశం ఇస్తుంది.

డయాగ్నోస్టిక్, మందులపై రాయితీలు : టెలి వైద్య సలహాల పరిమితి లేకపోవడం మాత్రమే కాదు, వైద్యులు సూచించే ల్యాబ్ టెస్టులు, స్కానింగ్ లాంటి డయాగ్నోస్టిక్ సేవలపై 40 శాతం వరకు, అలాగే మందుల కొనుగోలుపై 15 శాతం వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. ఇవి నిజంగా గ్రామీణ ప్రాంత ప్రజలకు గొప్ప ఊరటగా నిలుస్తాయి.

ఇతర సౌకర్యాలు : ప్రీమియం ఆరోగ్య ఖాతాతో పాటు ఖాతాదారులు రూ.25తో వర్చువల్ డెబిట్ కార్డు కూడా పొందవచ్చు. దీనివల్ల వారు రీఛార్జీలు, బిల్లుల చెల్లింపులు, డబ్బు జమ చేయడం, విత్‌డ్రా చేయడం వంటి ప్రాథమిక బ్యాంకింగ్ సేవలను కూడా పొందవచ్చు.

ప్రజల అభిప్రాయం : ఈ పథకాన్ని గ్రామీణ ప్రాంత ప్రజలు ఆశాజనకంగా చూస్తున్నారు. "కేవలం రూ.200 పెట్టుబడితో ఈ స్థాయిలో ఆరోగ్య సేవలు అందుబాటులోకి రావడం నిజంగా ఉపయోగపడుతోంది" అని పలువురు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా టెలి వైద్య సేవలు, రాయితీలు గ్రామాల్లో వైద్య సేవలు లభించని వారికి మంచి అవకాశమని అంటున్నారు.

