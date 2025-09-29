ETV Bharat / state

తపాలా శాఖలో కీలక మార్పులు - స్పీడ్‌ పోస్టులో రిజిస్టర్‌ పోస్టు విలీనం

వాల్యూయాడెడ్‌ సర్వీసుగా స్పీడ్‌ పోస్టు కిందే ఉండనున్న రిజిస్టర్‌ పోస్టు - దేశవ్యాప్తంగా ఏకీకృత టారిఫ్‌ విధానం అమలు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 29, 2025 at 11:10 AM IST

Registered Post Merged in Speed Post : బ్రిటిష్‌ కాలం నుంచి అమల్లో ఉన్న రిజిస్టర్‌ పోస్టు విధానాన్ని తపాలా శాఖ స్పీడ్‌ పోస్టులో విలీనం చేసింది. వాల్యూయాడెడ్‌ సర్వీసుగా స్పీడ్‌ పోస్టు కిందే ఇది అందుబాటులో ఉంటుంది. అలాగే దేశవ్యాప్తంగా ఏకీకృత టారిఫ్‌ను రూపొందించింది. ఓటీపీ ఆధారిత డెలివరీ అనే కొత్త సర్వీసును తీసుకొచ్చింది. అక్టోబరు ఒకటో తేదీ నుంచి దేశవ్యాప్తంగా ఇవి అమల్లోకి రానున్నాయి. రిజిస్టర్‌ పోస్టులో ఎవరి పేరుతో అయితే మనం పంపామో వారికే పోస్టుమన్‌ ఉత్తరాన్ని ఇచ్చి సంతకం తీసుకుంటారు. ఈ సేవ కోసం నిర్దేశిత టారిఫ్‌కు అదనంగా ఒక్కో ఆర్టికల్‌కు జీఎస్టీ కాకుండా రూ.5 చెల్లించాలి.

  • స్పీడ్‌ పోస్టుకు సంబంధించి ఓటీపీ ఆధారిత డెలివరీ అనే కొత్త సర్వీసు అందుబాటులోకి రానుంది. ఇందులో ఉత్తరం డెలివరీ సమయంలో చిరునామాదారు ఫోన్‌కు ఓటీపీ వస్తుంది. ఆ ఓటీపీని ధ్రువీకరించుకున్నాకే పోస్టుమన్‌ ఉత్తరాన్ని అందజేస్తారు. ఇందుకోసం నిర్దేశిత టారిఫ్‌ మీద జీఎస్టీ కాకుండా అదనంగా రూ.5 వసూలు చేస్తారు.
  • విద్యార్థులకు స్పీడ్‌ పోస్టు ధరను పది శాతం తగ్గించింది.
  • కొత్తగా బల్క్‌ సేవల్ని వినియోగించుకొనే సంస్థలకు 5 శాతం ప్రత్యేక తగ్గింపును ప్రవేశ పెట్టింది.
Postal Services From Home : తపాలా శాఖ కొద్దిరోజుల కిందటే కొత్త ఫీచర్లను తీసుకొచ్చిన విషయం తెలిసిందే. గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి మొదలు నగరాల వరకూ అన్ని పోస్టాఫీసుల్లోను కూడా ఏపీటీ (Advanced Postal Technology) పేరుతో కొత్త టెక్నాలజీ అమలులోకి వచ్చింది. సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్స్​లెన్స్ ఇన్ పోస్టల్ టెక్నాలజీ (CEPT) సహకారంతో ఏపీటీని అభివృద్ధి రూపొందించారు. దీనినే ‘పోస్టల్ 2.0' గా పిలుస్తున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా ఈ విధానం జులై 22వ తేదీ నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది. దీనివల్ల ప్రజలకు మెరుగైన సేవలు సులభంగా, వేగంగా అందనున్నాయి. గతంలో హెడ్ పోస్టాఫీసుల్లో మాత్రమే అమల్లో ఉన్న యూపీఐ చెల్లింపులు ఇప్పుడు ప్రతిచోటా అమల్లోకి వచ్చాయి. పోస్టల్ సేవింగ్స్ బ్యాంక్ సేవలు మినహా, మిగితా అన్ని ఇతర చెల్లింపులను యూపీఐ ద్వారా చేయవచ్చు.

మరింత వేగంగా పార్సిళ్లు, రిజిస్టర్ పోస్టులు: పార్సిళ్లు, రిజిస్టర్ పోస్టులు, డెలివరీ వంటివి కూడా 'ఏపీటీ'తో సులభతరం కానుంది. గతంలో లాగా మధ్యలో ఎటువంటి మరో మజిలీ లేకుండా ఈ విధానంలో బీట్​ల వారీగా వాటి వివరాలు నేరుగా పోస్ట్​మెన్​ మొబైల్ నంబర్లకే వెళతాయి. కస్టమర్ల నుంచి డిజిటల్ సంతకం తీసుకుని డెలివరీ చేస్తారు. డెలివరీ సమాచారం ఎప్పటికప్పుడు అప్​డేట్ అవుతుంది.

‘డాక్ సేవా' యాప్​ ద్వారా బుకింగ్​: 'డాక్ సేవా' యాప్ (DAK SEWA APP) ద్వారా స్పీడ్ పోస్టు, పార్సిల్, రిజిస్టర్ పోస్టు, బల్క్ బుకింగ్​లను మనం ఉన్నచోటు నుంచే యాప్ ద్వారా బుక్ చేసుకుని డబ్బు చెల్లించవచ్చు. ఉదయం 9 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల మధ్య టైం స్లాట్ ఆధారంగా పోస్ట్​మెన్ మన ఇంటి వద్దకే వచ్చి వాటిని తీసుకెళతారు.

నామమాత్రపు రుసుము మాత్రమే మన వద్ద నుంచి వసూలు చేస్తారు. లేదంటే బుకింగ్, చెల్లింపులు యాప్​లో పూర్తిచేసి సమీపంలోని పోస్టుఫీసులో ఉత్తరాలు ఇవ్వొచ్చు. దీనివల్ల సమయం కూడా ఆదా అవుతుంది. ఈ యాప్​లో పోస్టల్ శాఖ సేవలన్నీ పొందవచ్చు. సేవల్లో ఏమైనా లోపాలు ఉంటే, దీని ద్వారా ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. వీటితో పాటు, చిరునామాలను కచ్చితంగా గుర్తించేందుకు త్వరలోనే 'డిజి పిన్' అందుబాటులోకి వస్తుందని ఆంధ్రప్రదేశ్ సర్కిల్ పోస్టల్ సర్వీసెస్ డైరెక్టర్ సంతోష్ నేత తెలియజేశారు.

ఇంటి నుంచే అనేక సేవలు - పోస్ట్‌ ఇన్ఫో యాప్‌ గురించి తెలుసా!

తక్కువ ప్రీమియంతోనే ఎక్కువ బోనస్‌ - రూ.345తో 5 లక్షలు అందిస్తోన్న పోస్టల్ శాఖ

