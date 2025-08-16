ETV Bharat / state

రోజుకు రూ.1.50తో రూ.10 లక్షల ఇన్సూరెన్స్​ - తపాలా శాఖ ప్రమాద బీమా పాలసీలు - POSTAL INSURANCE POLICIES

రూ.2తో రూ.15 లక్షల ఇన్సూరెన్స్​ - ప్రమాద బీమా పాలసీలతో సామాన్యులకు తపాలా శాఖ ధీమా - ఆదిత్య బిర్లా క్యాపిటల్‌ సంస్థతో తపాలా శాఖ సంయుక్త యాక్సిడెంట్​ ఇన్సూరెన్స్​లు

Published : August 16, 2025 at 8:42 AM IST

Postal Insurance Policies : ఏదైనా రోడ్డు ప్రమాదం సంభవించి గాయాలైనపుడు లేదా అనారోగ్యంతో హస్పిటల్​కు వెళ్లిన సందర్భాల్లో డబ్బులు అధికంగా ఖర్చు చేయాల్సి వస్తోంది. కొన్నిసార్లు పాక్షికంగా, లేనిపక్షంలో తాత్కాలిక వైకల్యం కూడా ఏర్పడే అవకాశం లేకపోలేదు. ఈక్రమంలో రక్షణగా ప్రైవేటు బీమా పాలసీలు ఉన్నప్పటికీ ప్రీమియ ధరలు అధికంగా ఉండటంతో వాటిపై ప్రజలు అంతగా ఆసక్తి కనబరచడం లేదు. ఈ తరుణంలో సామాన్యులకు అందుబాటులో ఉండేలా ఆదిత్య బిర్లా క్యాపిటల్‌ సంస్థతో భారతీయ పోస్టల్​ శాఖ సంయుక్తంగా ప్రమాద బీమా పాలసీలను తాజాగా అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది.

  • ఇటీవల ఓ వ్యక్తి పిల్లలను స్కూల్​లో వదిలిపెట్టి ఇంటికి వస్తుండగా ఆయన ప్రయాణిస్తున్న బైక్​ను అకస్మాత్తుగా లారీ ఢీకొట్టడంతో అక్కడికక్కడే మరణించారు. దీంతో ఆ కుటుంబం ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో చిక్కుకుంది.
  • ఓ వ్యక్తి ముక్కు సమస్యతో హస్పిటల్​కు వెళ్లారు. అక్కడి వైద్యులు దానికి ఆపరేషన్ చేయల్సి ఉంటుందని చెప్పారు. రూ.లక్ష వరకు ఖర్చు ఉంటుందన్నారు. దీంతో ఆ వ్యక్తి చేసేదేమి లేక ఆపరేషన్‌ వాయిదా వేసుకున్నారు. కొన్నాళ్ల తరవాత మరో ఆసుపత్రికి వెళ్తే ఏకంగా రూ.2 లక్షలు అవుతుందన్నారు.

ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలకు అర్హతలు

  • ఇన్సూరెన్స్​ పాలసీని 18 నుంచి 65 సంవత్సరాల వయసు గల వారు ఎవరైనా తీసుకోవచ్చు. దీన్ని తెరవడానికి దగ్గరలోని పోస్టల్​ కార్యాలయానికి వెళ్తే సరిపోతుంది.
  • ఆధార్‌ కార్డు, దానితో లింక్‌ అయిన ఫోన్‌ నంబరు మీ వద్ద ఉండాలి. వైద్య పరీక్షలు చేసిన అనంతరం ఇది కొందరికి వర్తిస్తుంది. సాయుధ బలగాలకు ఈ పాలసీ వర్తించదు.

బీమా పాలసీల పూర్తి వివరాలు

  • రోజుకు రూ.1.50తో రూ.10లక్షలు, రూ.2లతో రూ.15లక్షలు విలువైన ఇన్సూరెన్స్​ పాలసీలను పోస్టల్​ డిపార్ట్​మెంట్ అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఏడాదికి కేవలం రూ.549 ప్రీమియంతో అకాల మరణాలకు రూ.10లక్షలు, రూ.749 ప్రీమియంతో రూ.15లక్షల పాలసీలు ప్రజలకు అత్యంత చౌకగా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
  • ప్రమాదం కారణంగా శాశ్వత వైకల్యం చెందితే పూర్తి బీమా చెల్లిస్తారు. అంగవైకల్యం కాని, పక్షవాతం వచ్చినా పూర్తి ఇన్సూరెన్స్​ క్లెయిమ్​ లభిస్తుంది.
  • ప్రమాదవశాత్తు వైద్య ఖర్చులకు ఒ.పి.డి రూ.30 వేలు, లేదా ప్రమాదం జరిగినప్పుడు హస్పిటల్​లో ఉండాల్సిన అవసరం లేకపోతే 10 సార్లు రూ.1500 విలువైన కన్సల్టేషన్లు ఈ పాలసీలో వర్తిస్తాయి.
  • ప్రమాదం జరిగి ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ ఉంటే రూ.60 వేల వరకు చెల్లిస్తారు.
  • ఇద్దరు పిల్లలకు విద్యా ప్రయోజనం కింద గరిష్ఠంగా రూ.లక్ష వరకు నగదు లభిస్తుంది. ఒకవేళ ఫీజులు తక్కువగా ఉంటే వాటినే పూర్తిగా చెల్లిస్తారు.
  • ప్రమాదం జరిగి వ్యక్తి కోమాలోకి వెళ్తే రూ.లక్ష వరకు కవరింగ్​ ఇన్సూరెన్స్​ చేస్తారు.
  • ఒకవేళ ఎముకలు విరిగితే దాని ఖర్చుల నిమిత్తం రూ.లక్ష వరకు డబ్బులు వస్తాయి.
  • తలకు ఏదైనా దెబ్బ తగిలి మానసికంగా ఇబ్బంది పడితే నాలుగు కన్సల్టెంట్‌లు ఉచితంగా లభిస్తాయి.
  • ఒకరికి ప్రమాదం జరిగి వేరేచోట మరణించి ఉంటే వారి కుటుంబ సభ్యులు అక్కడికి వెళ్లి రావడానికి రూ.25 వేల వరకు నగదు చెల్లిస్తారు.
  • ప్రమాదంలో మృతి చెందిన వ్యక్తి అంత్యక్రియలకు కుటుంబ సభ్యులకు భరోసాగా రూ.5 వేల వరకు ఇస్తారు.

